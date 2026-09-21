Учителю — особый статус

В правительстве Республики Башкортостан состоялось совещание по вопросам повышения престижа педагогической профессии. Его участники подвели предварительные итоги работы в этом направлении и обсудили задачи на перспективу.

Поддержка педагогов совсем недавно была подкреплена новыми законодательными актами: указом президента Российской Федерации от 20 июня «О дополнительных мерах поддержки учителей» и подписанным следом указом главы Республики Башкортостан от 21 августа «О повышении престижа педагогической профессии в Республике Башкортостан». Таким образом, престиж педагогов получает мощнейший государственный импульс и правовую основу.

— За этими документами, безусловно, будут следовать нормативно-правовые акты правительства Республики Башкортостан. Есть поручение правительства республики разработать соответствующий комплекс мер по реализации указов президента РФ и главы республики. Но самое главное, что мы закрепили на самом высоком уровне особый статус учителя, гарантии непрерывного профессионального развития, наставничества, расширения социальной поддержки, бесплатного доступа к цифровым ресурсам, музеям и многому другому. Наша задача — чтобы каждый учитель в каждом районе чувствовал реальную заботу государства, — отметил министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.

В республике работают 65 тысяч педагогов, около 30 тысяч из них получают разнообразные меры поддержки. С 2019 года реализуется ежегодный грант молодым учителям, работающим в сельской местности. Его размер составляет 690 тысяч рублей. За эти годы данной мерой воспользовались 675 учителей. В прошлом году введен грант для молодых директоров школ, работающих на селе, где наблюдается дефицит кадров. С 2024 года учреждены гранты главы республики для воспитателей дошкольных образовательных организаций. Размер — 500 тысяч рублей. 125 воспитателей получили эту поддержку. Немаловажно, что эти гранты не имеют целевого характера — педагог сам решает, куда их направить.

С 2024 года республика поддерживает студентов, выбравших педагогическую профессию и обучающихся по целевому направлению. Они получают по десять тысяч рублей в месяц в дополнение к основной стипендии. Главное условие — после окончания обучения отработать в школе положенные три года.

В прошлом году, учитывая пожелания педагогов, впервые была введена практика выдачи сертификатов на санаторно-курортное оздоровление учителей. Тысяча специалистов получили сертификаты на сумму 56 тысяч рублей на оздоровление в здравницах республики.

Материальное поощрение выплачивается учителям, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, наставникам победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников и самим талантливым ученикам. Цифры говорят, что такая мотивация работает, — республика в пятерке субъектов Российской Федерации, показавших наилучший результат в олимпиадном движении.

Для признания особых заслуг учителей в республике планируется учредить две новые государственные награды. Медаль главы Республики Башкортостан будет учреждена для поощрения молодых педагогических работников, имеющих существенные заслуги в сфере просвещения. Часто молодые учителя показывают впечатляющие результаты, но отмечать молодежь высокими наградами до сих пор как-то было не принято, их вручали в основном педагогам с большим стажем.

Также предполагается и учреждение медали «Педагогическая слава» (второе рабочее название — «За развитие поколения»). Она будет вручаться работникам образования со стажем не менее 25 лет.

Большая роль в повышении престижа профессии отводится социальной рекламе и СМИ. 28 августа впервые на электронных экранах и наружной рекламе по всей республике была запущена социальная рекламная кампания, посвященная повышению престижа педагогов. Планируется продолжить ее в октябре. Фотографии учителей были впервые массово размещены по всей республике на центральных городских таблоидах.

В СМИ регулярно публикуются материалы об учительских династиях, новаторах, освещаются примеры участия педагогов в профильных конкурсах.

На совещании прозвучали предложения от самих учителей. Педагоги, в частности, считают, что на престиж профессии негативно влияют отзывы в социальных сетях. Они предложили проработать вопрос о запрещении отзывов о школах и учителях на некоторых платформах.