Уроки малой родины

Альбина Кадырова проработала в уфимских школах в общей сложности 15 лет. Но в этом году решила принять участие в программе «Земский учитель», получила положенную выплату — миллион рублей — и вместе с младшим сыном переехала в село Новобелокатай Белокатайского района Башкирии. Сегодня наша героиня преподает русский язык и литературу в местной школе № 1 и о своем решении ни капли не жалеет.

— Я сама родом из Новобелокатая, и здесь живут мои пожилые родители, — рассказала Альбина Валериковна корреспонденту «РБ». — Местную школу я сама когда-то окончила с медалью, тут и сегодня работают педагоги, которые учили меня.

Обстоятельства сложились так: мой муж — профессиональный военный — в прошлом году подписал контракт с министерством обороны и бывает в длительных командировках. В этом году младший сын пошел в первый класс, и в городе мне было бы непросто совмещать работу и провожать-встречать его в школу и из школы. Так что мы с ним переехали в село, а в нашей уфимской квартире остался мой старший сын — второкурсник Уфимского университета.

В Новобелокатае учительнице выделили однокомнатную квартиру на условиях социального найма на пять лет — именно столько она должна отработать по условиям программы «Земский учитель». Альбине Кадыровой это удобно: квартира рядом со школой. Так что и работа, и место учебы сына — в шаговой доступности.

Сыну Рамзану сразу понравилось здесь, да и Альбину Валериковну ее новые ученики встретили хорошо. Еще одним плюсом для нее стало то, что здесь по сравнению с уфимскими школами меньше детей: в столице республики их количество в классе, бывало, доходило до 39 человек, в селе — максимум 25, а то и меньше. А это значит, есть больше возможностей уделить внимание всем ученикам.

— Еще я бы обратила внимание на два момента: во-первых, в селе проще растить ребенка, а во-вторых, мои ученики — дети моих знакомых, бывших одноклассников. Все мы друг друга знаем, — добавила учитель.

Альбина Кадырова — педагог в седьмом поколении. Первым учителем в ее семье был еще прапрадед. Школе посвятили свою жизнь бабушка, мама, дядя нашей героини, а тетя — известная в Башкирии телеведущая Флюра Мурзина, которая, кстати говоря, тоже имеет опыт преподавания. Это далеко не весь состав учительской династии Мурзиных, а их общий стаж в педагогике составляет 475 лет!

Сама Альбина Валериковна получила два высших педагогических образования: филологическое (БГУ) и учителя начальных классов (БГПУ). Причем после окончания вуза преподавать не планировала, мечтала стать журналистом. Но когда старший сын пошел в первый класс и в школе не хватало учителей, она решила выйти на работу по специальности на год-другой. Там и осталась.

Документы на участие в программе «Земский учитель» подала в апреле этого года и, по ее словам, не ожидала, что пройдет отбор. Но ее кандидатуру утвердили и положенную выплату перечислили уже в августе. Так что сразу после отпуска Альбина Кадырова вышла на работу в школу на малой родине.

— Сегодня я рядом с родителями, имею возможность работать и самостоятельно растить сына, пока муж в командировках, финансово защищена. Так что мне в селе спокойнее, — замечает она. — А через пять лет я планирую вернуться в Уфу: там и младший сын станет более самостоятельным, и старший окончит университет. Хочу поблагодарить главу Башкирии Радия Хабирова и министра просвещения республики Ильдара Мавлетбердина за такую программу поддержки педагогов и их семей. А еще большое спасибо главе Белокатайского района Лилии Муллануровой за выделенное на время договора жилье.

Напомним: региональная программа «Земский учитель» реализуется в Башкирии с 2020 года. Ее задача — привлечение и закрепление молодых учителей в школах республики, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек.

В качестве меры поддержки педагогов она предусматривает разовые выплаты в размере одного миллиона рублей. За время существования программы эту сумму получили в общей сложности 190 учителей. По условиям договора, они должны отработать в сельской школе пять лет с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

На повышение статуса педагога направлены также указы президента России «О дополнительных мерах поддержки учителей» и главы республики «О повышении престижа педагогической профессии в Республике Башкортостан», которые были изданы в июле и августе. Они предусматривают следующие стимулирующие меры: наставничество для начинающих педагогов, присвоение звания «Ветеран труда» при наличии стажа 25 лет в образовательной деятельности, бесплатное посещение музеев не реже раза в месяц, бесплатную юридическую помощь и некоторые другие.