«Пульс» жизни

Весной и летом этого года в разных регионах России работали 13 тысяч бойцов Башкортостанского регионального отделения РСО, объединенные в 211 студенческих отрядов. Мы поговорили со студентами УУНиТ, БГПУ имени М. Акмуллы и УГНТУ и узнали, как сегодня зажигают новичков, почему «сарафанное радио» работает лучше любой рекламы и что заставляет возвращаться в студотряд снова и снова.

«Сначала подумал, что это обман»

Дмитрий Хожаинов, комиссар штаба студотрядов Уфимского университета науки и технологий, перешел на третий курс по специальности «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». В отряд он попал совершенно случайно.

— В конце января 2025 года увидел в группе студенческого сервисного отряда «Черная Акула» пост о наборе в Питер в аэропорт Пулково. Сначала подумал: «Это похоже на обман». Слишком хорошие условия: оплата проезда, бесплатное проживание, питание на работе и в общежитии. Пошел на собрание кандидатов и очень удивился: отрядам 67 лет, а все это время движение проходило мимо меня, — рассказывает Дмитрий.

Первый выезд стал незабываемым: все обещания сбылись. Вернувшись, парень поступил в штаб на должность заместителя командира (комиссара) и вскоре открыл новый производственный отряд — «Такса», с которым отправился на КамАЗ в Набережные Челны.

Сейчас в Уфимском университете насчитывается 990 членов организации, и это число постоянно растет. В вузе семь отрядов разных направлений: три педагогических, сервисный, строительный, отряд проводников и производственный.

Как же привлекают в отряды новичков? Дмитрий перечисляет несколько способов: встречи со студентами, реклама на цифровых экранах, различные мероприятия, например, слет студенческих отрядов УУНиТ. Но главное — «сарафанное радио». Один рассказал другому, как здорово провел лето в Санкт-Петербурге, познакомился с ребятами со всей России, попробовал себя в пении, танцах, актерском мастерстве и спорте, при этом не потратив ни рубля на проживание и питание, да еще и заработал. «Глаза сами начинают гореть желанием поехать и тоже себя показать», — добавляет Дмитрий.

А студентка Алсу Миниярова (5 курс, «Экология и природопользование»), пришла в отряд через соцсети: увидела пост о наборе в отель в Крыму. До этого она училась на вожатого в составе педотряда и о других направлениях не знала.

— Первый опыт в Крыму запомнился множеством друзей и интересной работой. Потом побывала на Алтае, опять в Крыму, этим летом дважды ездила на работу в Санкт-Петербург. Участие в студотряде дает мне большой опыт в работе и общении. Я давно увлекаюсь фотографией и сегодня применяю свои умения в работе. А еще мне нравится, что у нас проводится множество мероприятий, слетов, где можно встретиться с теми, с кем раньше работала.

И работа, и практика

Командир штаба студотрядов Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Зарина Мирабдулаева учится на третьем курсе по направлению «Педагогика и психология дошкольного воспитания». В организации сегодня 560 студентов и 33 отряда: 30 педагогических, строительный, проводников и сервисный.

Сама Зарина присоединилась к студотрядовскому движению в 2023 году — знакомые позвали помочь с постановкой танцев. Осталась, выбрала сервисный отряд «Южный ветер», работала на Алтае в отеле супервайзером-аниматором. Там ее признали лучшим сотрудником, а после возвращения пригласили в штаб вуза мастером (секретарем). В марте 2026 года она стала командиром штаба.

— В своей нынешней должности я взаимодействую с администрацией вуза, региональным отделением движения, занимаюсь трудоустройством студентов. Третьекурсники проходят педпрактику, и мы призываем их вступить в педотряды, чтобы совместить практику с работой. Это выгодно и работодателям, и студентам. После этого многие остаются в отрядах, — отмечает Зарина.

Кроме того, штаб проводит адаптационную смену «Пульс» для первокурсников, где рассказывает о студотрядах и трудоустройстве. И конечно, на привлечение студентов работает региональный штаб и «сарафанное радио».

«Главная ценность — это люди»

Егор Геппа, исполняющий обязанности комиссара штаба студотрядов Уфимского государственного нефтяного технического университета, перешел на третий курс кафедры разработки и эксплуатации газовых и нефтегазоконденсатных месторождений. Его путь в РСО начался на первом курсе, когда ему предложили отучиться на помощника бурильщика четвертого разряда и поехать летом на практику.

— Я получил рабочую профессию и после сессии отправился командиром строительного отряда «Мастера буровой» на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение в Якутию. Там я познавал не только суть вахтовой жизни, но и смысл студенческих отрядов, учился всему с нуля. В итоге наш отряд взял номинацию «Лучший студенческий строительный отряд по совокупности показателей», — вспоминает Егор.

Студент решил на этом не останавливаться: после возвращения в Уфу он стал и.о. комиссара штаба, а через четыре месяца — и.о. командира. За второй курс ребята организовали немало мероприятий республиканского уровня. А этим летом Егор снова выехал командиром «Мастеров буровой» — уже на межрегиональную стройку «Ковыкта» в Иркутской области. И вновь отряд отличился.

— Мне очень помогали люди, с которыми приходилось встречаться в течение этих двух лет, каждый делился своим опытом и знаниями. Это придает уверенности и силы идти вперед, — замечает Егор.

В УГНТУ количество бойцов в этом году по сравнению с 2025-м выросло на 70 и достигло 200 человек. В университете есть строительные, сервисные, педагогические отряды и отряды проводников. А чтобы привлекать студентов в студотряды, штаб проводит агитационные кампании на разных факультетах, рассказывая об РСО, работодателях, направлениях деятельности и многом другом.

— А бывает, что студенты приходят к нам сами, — добавляет командир. — Мы проводим с ними такую же агитационную кампанию в мини-формате и решаем вопрос по конкретному запросу обучающегося.

«Сарафанное радио», соцсети, агитационные кампании, а главное, личный пример тех, кто уже побывал в студотряде и вернулся с горящими глазами, — все это инструменты привлечения ребят к этому движению. Как показывают примеры наших собеседников, их подкупают не только возможность заработать, бесплатное проживание и питание, но и личностное развитие, новые знакомства, творчество и, конечно, возможность проявить себя, не побоявшись ответственности.