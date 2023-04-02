Мы России нужны!

Мы уже сообщали о том, что колледж стал победителем Всероссийского конкурса на создание гимна среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Как рождался гимн, нам рассказали сами студенты учебного заведения.

— Мы вот так собирались вместе, занимались творчеством, вели переписку в мессенджерах. Один выдаст словосочетание, второй — предложение, так постепенно и появился текст. Потом обратились к Гюзель Рашидовне (начальник управления социальных проектов УГОК Гюзель Лукманова. — Авт.), и она, как настоящий художник, отсекла все лишнее. Набор ключевых фраз мало-помалу стал превращаться в серьезное произведение. А после этого уже подключились Денис и Миляуша Зариповы — неравнодушные учалинцы и наши друзья, — повествуют ребята, вместе с которыми мы сидим в уютном актовом зале колледжа.

— «Где родился я, там и пригожусь» — мне вот эти слова больше понравились. Я ведь и сам выбрал колледж, профессию горняка именно для того, чтобы остаться у себя в районе. Зачем искать счастье на стороне, когда на Учалинском горно-обогатительном комбинате и работа будет, и достойная заработная плата, — рассуждает деревенский парнишка Радмир Бакиров, решивший стать специалистом по подземной разработке месторождений полезных ископаемых.

— А мне вот больше по душе слова: «Ты в хорошей компании, ты — опора страны!» — в разговор включается будущий ремонтник горного оборудования Саньяр Гайназаров.

— Хотим побыстрее окончить колледж и приступить к работе на нашем градообразующем предприятии, реализовывать масштабные и интересные проекты. Мы действительно так считаем: мы — будущее нашей страны, — уверен будущий программист Ринат Кызыргалин. Они с Артуром Аблаевым старшекурсники, ведут своего рода просветительскую деятельность, рассказывая о своей любимой альма-матер школьникам города и района. Приняли самое активное участие в создании гимна вместе с преподавателями колледжа. Поддержали и кураторы проекта «Профессионалитет».

— Очень важную роль сыграл наш стратегический партнер и основной работодатель АО «Учалинский ГОК», — подчеркивает директор колледжа Дмитрий Абдрахманов. — Было непросто, рассматривали прямо-таки колоссальное количество вариантов текстов, аранжировок, но раз уж мы взялись за эту задачу, то должны были сделать все по высшему стандарту. По-другому просто не умеем. В результате получился настоящий хит. Мы считаем, что гимн придаст дополнительный импульс развитию среднего профессионального образования в нашей стране.

Для колледжа, отмечает директор, участие в конкурсе прежде всего стало возможностью на федеральном уровне заявить о том, что есть такой замечательный город — Учалы, и в нем живут талантливые неравнодушные люди. Сейчас в городе сложная кадровая ситуация, неспроста в гимне появились слова «Где родился я — там и пригожусь».

— Особенно ценным для нашего колледжа является то, что над гимном мы работали вместе с Учалинским горно-обогатительным комбинатом, — подчеркивает Дмитрий Абдрахманов. — Изначально колледж создавался для обеспечения высококвалифицированными кадрами этого предприятия, мы давно и очень результативно сотрудничаем, но совместная работа над серьезным творческим проектом — такое у нас впервые. И сразу такой результат! Безусловно, это положительно скажется на развитии и имидже и колледжа, и предприятия, и, конечно, родного города и района, а также всей республики.

Поздравления в адрес колледжа приходят от коллег со всей страны — от Приморья до Калининграда, говорит Дмитрий Игоревич.

— Очень приятно, что вся страна, вся система среднего профессионального образования будет слушать и исполнять именно наш гимн. Он про будущее, про развитие, про студентов и преподавателей колледжей и техникумов, про нашу великую страну. Кроме нас самих никто не сделает наш город, республику, страну самыми лучшими. В гимне так и поется: «А кто, если не мы?». Наше участие в ФП «Профессионалитет», безусловно, ускорит этот процесс, будет способствовать достижению нашей технологической и кадровой независимости, развитию страны, — надеется собеседник.

— С колледжем сотрудничаем давно, большая часть работников комбината — выпускники колледжа, — это уже рассказывает начальник управления социальных проектов УГОК Гюзель Лукманова. — Комбинат всегда поддерживает колледж. В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» в 2023 году УГОК направит 20 миллионов рублей на модернизацию материальной базы колледжа. Когда директор учебного заведения предложил вместе поработать над гимном, мы с удовольствием согласились. Работа шла напряженная. Текст и музыка получились позитивными, редкий случай, когда все понравилось всем: и студентам, и преподавателям, и сотрудникам предприятия. Наш город и комбинат нуждаются в активных, перспективных, грамотных и непременно творческих ребятах. Мы считаем, что гимн будет способствовать притоку такой молодежи в колледжи, на наши промышленные предприятия, а в конечном итоге — подъему страны. Хорошая песня во все времена строить и жить помогает.

Учалинцы ничуть не удивились, узнав, что для дебютного исполнения гимна выбор пал на Вадима Муратшина. Его в районе знают и любят — за выдающиеся вокальные данные и душевную манеру исполнения. За плечами молодого человека не одна победа в различных конкурсах. К примеру, буквально недавно он получил Гран-при в Москве на всероссийском конкурсе «Русь великая» с песней «Патриот». Вот и сейчас застать в Учалах его не удалось. Как оказалось, выехал на очередной всероссийский конкурс в город Выкса. Пришлось общаться по телефону.

— Я ведь по образованию не музыкант, — говорит Вадим. — В свое время окончил в Учалах профтехучилище, которое, кстати, сейчас входит в состав Учалинского колледжа горной промышленности. Учился на электрогазосварщика. Работал по специальности сначала на обогатительной фабрике УГОК, потом переквалифицировался на электрослесаря-высоковольтника. Сейчас работаю в энергоцехе комбината. Так что тема мне очень близка, заставлять себя проникнуться текстом не было необходимости. Каждое слово шло от сердца, от души. Работать над песней понравилось, и, знаете, как любому творческому человеку мне льстит, что гимн будет звучать по всей стране. Гордость не только и не столько за себя, а именно за наш колледж, за район, за всю республику.

Вадим признался: хотя предложение исполнить гимн принял очень охотно, но все же волновался, справится ли. Ведь это не просто песня, а целый гимн. Гимн молодежи, которую он искренне уважает, гимн «хорошей компании», к которой и сам принадлежит. Да и работа конкурсная, соперников много — опасался не оправдать доверие.

— Надеюсь, что в том числе благодаря нашей песне больше молодых людей захотят стать горняками, металлургами, медсестрами, швеями — теми, кто своими руками и своими знаниями, навыками и мастерством делает жизнь лучше. Для всех.

Неправильно, если все нацелены только на карьеру любой ценой и материальное благополучие для себя одного. Неправильно и скучно. Молодым людям больше пристало преобразовывать весь мир, и не важно, на каком месте ты это делаешь, — всюду должны быть профессионалы с открытой и честной душой, — считает Вадим.

Работа над гимном шла долго. Два раза переписывали аранжировку, трижды обновляли текст (аранжировщиком выступил Айдар Хамзин. — Авт.). Для участия в конкурсе требовалось предоставить аудиокомпозицию, отражающую смысловой посыл проекта «Профессионалитет». С чем учалинцы справились на пять с плюсом. И победили, несмотря на жесткую конкуренцию: всего было подано более 200 заявок от образовательно-производственных кластеров большинства регионов России.

СПРАВКА

- Учалинский колледж горной промышленности прошел конкурсный отбор на участие в реализации федерального проекта «Профессионалитет». Проект предусматривает серьезную модернизацию образовательных программ и инфраструктуры колледжа, что позволит студентам стать высококвалифицированными специалистами.

- На модернизацию колледжа из бюджета страны предусмотрено 100 миллионов рублей, еще 50 миллионов направила республика.

- Софинансирование в виде 20 миллионов рублей ожидается от стратегического партнера колледжа — Учалинского горно-обогатительного комбината. На предприятии трудятся более пяти тысяч человек, большая часть из них окончили именно это учебное заведение.

Гимн профессионалитету

В руках моих

Счастливый билет,

Ведь для студента СПО

Преграды нет.

Уверен я полностью

В завтрашнем дне,

Ведь я учусь

В самой лучшей стране.

Ты посмотри вперед,

Там нас удача ждет.

На что способен —

Всем покажи!

Шагаем в будущее,

Что наступило уже,

Дорогу жизни своей

Найти скорее сумей.

Здесь сможем мы

Превратить в реальность

мечты,

Весь мир открыт

Для талантов нашей страны.

Судьба готовила

Лучшие дороги,

Времена

Новых технологий.

Профессионалитет —

это наш ответ.

Лучшие умы,

А кто, если не мы?

Скажет мама:

«Я тобой горжусь!»

Где родился я,

Там и пригожусь.

Знаю точно одно,

Что в надежных руках,

Если выбрали мы СПО!

Ты в хорошей компании,

Ты — опора страны!

Ты в хорошей компании,

Мы России нужны!