Лишь бы читали…

В нашу цифровую эпоху все чаще бытует мнение, что библиотека — заведение архаичное и скучное, популярное разве что у пенсионеров.

Как бы не так! Полторы тысячи библиотек республики обслуживают полтора миллиона читателей, треть из которых — дети и подростки. Создание библиотек нового поколения и масштабные креативные проекты, способные увлечь чтением детей и молодежь, обсуждали на первом республиканском форуме библиотек, прошедшем в Уфе в рамках «Арт-Курултая».

Читальни с изюминкой

Модельные библиотеки нового поколения открываются по всей России под эгидой национального проекта «Культура» с 2019 года.

Согласно разработанным стандартам и методическим рекомендациям, модернизированные библиотеки должны служить не только местом для чтения и выдачи книг, но и пространством общения, дополнительного образования и досуга, площадкой для культурно-просветительских мероприятий.

Однако наличие стандартов вовсе не означает появление одинаковых, типовых учреждений — напротив, многообразие форм и методов работы с читателями поражает воображение. Главный специалист департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки Анастасия Полякова рассказала о реализованных вариантах.

В библиотеке села Илек Оренбургской области было очень много комнатных растений. Вокруг них и была построена концепция новой модельной библиотеки: после реконструкции она стала называться «книгопарком». Дети здесь могут не только читать, но и выращивать свои цветы, ухаживать за ними; на свежем воздухе открыт летний читальный зал, устраиваются библиопикники и работает клуб садоводства для пожилых.

Центральная городская библиотека Медногорска Оренбургской области после модернизации носит необычное название «библиотека-фабрика». В основе проекта — история промышленности города, здесь применялись передовые технологии добычи и переработки медно-серного сырья. Материал стен, плакаты и фрески производственной тематики создают атмосферу фабрики.

В Новосибирске ухитрились совместить спорт и чтение. Еще в 2011 году рядом с библиотекой открылся крупнейший в Сибири центр спортивной подготовки «Заря», вокруг него построили жилой массив. И библиотека запустила программу «Я выбираю спорт», создав информационный центр по физкультуре и спорту и активно продвигая спортивную тематику.

А в Амурской области после модернизации открылась «Библиотека искусств». Она славится не только выставками и спектаклями, но и грифельной доской во всю стену, на которой можно писать и рисовать цветными мелками. Посетители также сами могут писать программы виртуальной реальности и транслировать их на стене библиотеки.

Корткеросская библиотека в Республике Коми стала одной из площадок республиканского фестиваля по охотничьим лыжам, он вырос из народного праздника, ежегодно проводимого в селе. В библиотеке, украшенной настенными инсталляциями из охотничьих лыж и рогов оленя, гости могут познакомиться с историей этого праздника и традициями охотничьего промысла.

Калевальская национальная библиотека находится в одном из самых удаленных районов Карелии, в арктической зоне.

Библиотека стала информационно-краеведческим центром, хранящим культурные традиции местных народов, она и оформлена в национальном стиле по мотивам карело-финского эпоса.

— Другим регионам есть чему поучиться и у Башкирии, — заметила Анастасия Полякова. — Например, в Кандринской библиотеке есть литературная гостиная, оформленная в национальном башкирском стиле, она знакомит читателей с писателями-земляками. В Дуванской библиотеке создан интерактивный музей кино, посвященный съемкам сериала «Вечный зов». А в библиотеке села Караидель разработали собственное програм­мное обеспечение под названием «Нэнэйка», оно распознает речь и может общаться с посетителями, проводить экскурсии по залам, читать сказки и показывать видео.

Лаборатория сказок

В Башкирии 14 модельных библиотек нового поколения. Еще две, в Ишимбайском и Белокатайском районах, откроются к осени, а до конца 2024 года появятся еще 20, рассказала замдиректора по методической и библиографической деятельности Национальной библиотеки РБ Алия Фатхутдинова.

— Основной адресат нашей работы — подрастающее поколение. Каким оно вырастет, зависит в том числе и от работников культуры, от деятельности библиотек, — уверена замдиректора по науке и образовательной деятельности Российской государственной детской библиотеки Ольга Мезенцева. — Поэтому мы реализуем множество проектов именно в области библиотечного обслуживания детей.

Она рассказала о новом масштабном проекте, стартовавшем в прошлом году, — «Лаборатория детского и подросткового чтения #знайчитай». Эта лаборатория представляет собой интерактивное пространство для знакомства с историей русской письменности и печатного дела, а также со сказками и фольклором народов России. В ней могут проводиться выставки, обучающие занятия, мастер-классы и театрализованные чтения. Три такие лаборатории в прошлом году заработали на базе модельных библиотек в Нижнем Новгороде, Туле и Владимире. Еще семь откроются в этом году, но чтобы их заполучить, нужно победить в конкурсе.

— Заявки на конкурс уже принимаются в двух номинациях — «Сказки нашего края» и «Знай свой край», — объяснила Ольга Мезенцева. — Очень надеюсь, что такая лаборатория появится и в Башкирии.

Кстати, Национальная библиотека РБ уже работает над проектом по созданию лаборатории #ЗнайЧитай на базе библиотек Белокатайского и Ишимбайского районов. А замдиректора по научной работе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Светлана Бражникова поведала о проекте «Гений места», стартовавшем в 2021 году. Учреждения, вошедшие в проект, смогут открыть на базе своих библиотек точки концентрации талантов: в такие точки местные жители смогут приходить со своими идеями и находить информацию и ресурсы для их осуществления, единомышленников, а то и инвесторов. В проекте участвует и наша республика.

Больше, чем магазин

Если детей, особенно в сельской местности, не так уж сложно заманить в библиотеки и увлечь чтением при помощи интересных проектов и красочных интерьеров, то с молодежью придется потрудиться. И вряд ли у кого-то это получится лучше, чем у их увлеченных сверстников. О том, как обычный магазин может вырасти в настоящий детский и молодежный культурный центр, единственный в своем роде, рассказала основатель и совладелец книжного магазина «Между строк. Книги и кофе» Диана Асянова.

— Я родилась в семье писателя и журналиста, где очень много читали, — рассказывает она. — Окончила факультет журналистики, где встретила очень много единомышленников. Тогда мы увлекались комиксами, которые только начали переводиться и появляться в России. И в 2017 году открыли свой первый магазин комиксов в Уфе.

Магазин назывался «На кибертроне». Но ребятам хотелось создать не просто магазин, а уютное место для встреч и общения молодежи, где они могли бы посидеть почитать, пообщаться, найти единомышленников. Решили, что для этого лучше всего подходит формат кофейни при магазине, а следом появилась и небольшая библиотека. Затем открыли книжный магазин по той же схеме.

— Практически все идеи, которые мы воплотили в жизнь, придуманы не нами, а именно посетителями, — призналась Диана. — Так у нас появилась полка обмена книг и «барахолка» — через нас можно было продать свои старые книги.

Сегодня магазин-кофейня называется «Между строк», он существенно расширился, но его площади явно не угнаться за количеством идей и проектов, которые воплощаются в жизнь. Кажется, здесь не забыли ни одно из молодежных увлечений.

Магазин официально сотрудничает с Федерацией электронного спорта РБ и проводит у себя турниры по видеоиграм, а в качестве подарков победители получают книги. Есть свой проектор и киноклуб — в нем «рулят» студенты факультета психологии БГПУ.

Работает аниме-клуб и клуб настольных игр, литературная мастерская, проводятся презентации книг, читаются увлекательные лекции по истории комиксов и аниме и даже выпускается сборник комиксов от местных авторов «Медовые истории».

— Наша новинка — детский театр на ковре, — с увлечением рассказывает молодая совладелица магазина. — Студенты читают сказки, а потом дети сами мастерят героев книги и разыгрывают спектакли. Это потрясающе выглядит — словно сказка вдруг оживает.

Диана Асянова уверена: в нашем городе очень много талантливой молодежи с большим потенциалом, и ее необходимо объединить, чтобы развивать культуру в родном городе. А над приучением детей и молодежи к чтению работают не только библиотекари, но и писатели, книгоиздатели и книготорговцы, педагоги, работники музеев — и форматы работы этих направлений сегодня зачастую похожи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена ХОМЕНКО, специалист-эксперт отдела социокультурной деятельности минкультуры РБ, курирующий библиотеки:

— На днях был опубликован указ главы Башкирии «О мерах государственной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений культуры в Республике Башкортостан»: в 2023 году работникам учреждений культуры, прибывшим на работу в село или малые города с населением до 50 тысяч человек, будет выделена господдержка в размере одного миллиона рублей. Эта мера очень актуальна, сейчас есть такая тенденция — люди с образованием едут жить и работать в сельскую местность. Особенно важным считаю то, что господдержка теперь будет распространяться и на приобретение автотранспорта, ведь работникам учреждений культуры бывает необходимо выезжать, посещать мероприятия, подобные форуму «Арт-Курултай».