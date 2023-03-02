Здесь ждут полиглотов

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В Башкирии развивается сеть полилингвальных школ

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Инновационную систему образования, учитывающую национальные и этнокультурные особенности региона, невозможно представить без полилингвальных школ. Сегодня в республике действуют четыре таких образовательных учреждения — в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске. В них обучаются более 5489 детей. А всего к 2024 году в регионе должно появиться 12 учебных заведений нового формата.

Заместитель министра образования и науки РБ Альфия Галиева, выступая на оперативном совещании в правительстве, сообщила, что в этом году две полилингвальные школы будут открыты в Хайбуллинском и Учалинском районах, также после капитального ремонта перепрофилируются две общеобразовательные школы в Мишкинском районе и Сибае.

В 2024 году планируется открыть школу-интернат с детским садом в Абзелиловском районе, а в Татышлинском районе перепрофилировать школу, которая перейдет на обучение удмуртскому языку. Также в следующем году планируется реализовать большой и важный проект по созданию Республиканского полилингвального образовательного центра в Белорецком районе. Здесь круглогодично будут проводиться профильные смены, слеты, учебно-тренировочные сборы, семинары.

В республиканских полилингвальных школах есть место не только русскому, башкирскому и татарскому языкам.

— В этом году появится школа с обучением на марийском языке, проектируются образовательные учреждения с обучением чувашскому и удмуртскому. И это совершенно новый опыт не только для республики, но и для страны в целом, — отметила Альфия Галиева.

Кроме того, открываются отдельные полилингвальные классы, развивается полилингвальное дошкольное образование. В Уфе два года назад начал работу полилингвальный детский сад № 202 «Аманат». В 44 детсадах республики функционируют группы с изучением русского, башкирского и английского языков.

По развитию системы полилингвального образования у Башкирии сложилось тесное сотрудничество с Северной Осетией — Аланией, Татарстаном, Удмуртией, Пермским краем.

КСТАТИ

В сентябре в Уфе пройдет международный форум, в котором примут участие организации, внедряющие полилингвальное образование в субъектах России и дружественных зарубежных странах.

Автор:Алина ДМИТРИЕВА
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