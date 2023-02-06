Приспособиться к жизни или стать её творцом?

Идеи духовного гуманизма своего учителя Шалвы Амонашвили внедряет в педагогическую практику Наталья ПУСТОВАЛОВА — учитель музыки Республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов, руководитель вокального ансамбля обучающихся школы № 4. Стараниями ее и ее единомышленников в Стерлитамаке действует родительский университет. Острые вопросы воспитания детей здесь решаются бережно и сообща. Учителя спасаются от профессионального выгорания, родители учатся взвешенно принимать решения.

Моя беседа с Натальей Николаевной — о самом волнующем: почему душевная связь родителя и ребенка зачастую обрывается? Каким должен быть учитель, чтобы ребенок добывал знания с удовольствием? И, собственно, кто кого воспитывает?

— Как вы пришли к идее создания родительского университета?

— Гуманная педагогика — это то, что нужно образованию сегодня. Причем учиться воспитанию современных детей нужно и учителям, и родителям в равной степени.

Педагогический опыт Шалвы Александровича Амонашвили составляет 70 лет. В его трудах осмыслен и обобщен опыт величайших педагогов всех времен. За годы работы заместителем директора мне пришлось применять и гуманный, и авторитарный подход: должность обязывала. А когда в 2011 году родилась младшая дочь, я поняла: в моей жизни появилась новая планета, которая движется по своей траектории и обрушивает все выработанные мною педагогические технологии. Этот ребенок не подчинялся мне, не признавал моего авторитета и все делал по-своему. Я начала искать ответы на свои материнские вопросы, и оказалось, что ответы можно найти в гуманной педагогике, в основе которой — любовь и принятие. Очень часто мы хотим научить детей приспосабливаться к жизни, а гуманная педагогика позволяет человеку самому становиться творцом своей жизни.

— Система гуманно-личностного подхода Амонашвили создана на синтезе философии, основ бытия и педагогики сотрудничества. Как вы учились ее основам?

— Я будто после мучительной жажды прильнула к чистому источнику: трехмесячный дистанционный курс изучала три года — усердно, с глубоким погружением. В то время я работала заместителем директора в лицее № 12 и начала применять полученные знания на практике. Гуманная педагогика — это не управление людьми, а создание условий, в которых люди захотят раскрываться и демонстрировать свои лучшие способности. Мы работали с воодушевлением, и результаты радовали нас всех.

Позднее наши идеи о развитии гуманной педагогики в городе поддержала Татьяна Валентиновна Григорьева, заместитель директора школы № 4, ныне почетный ветеран педагогического труда и наш бессменный вдохновитель.

— Почему нам нужна именно гуманная педагогика? Что вас тревожит в сегодняшнем положении вещей?

— Не все дети чувствуют опору под ногами. Для некоторых реальность сродни зыбучему песку. Когда я спрашиваю ребят, почему они не радуются жизни, многие старшеклассники недоумевают: они уверены, что им предстоит отучиться там, где велят родители, найти работу (не факт, что любимую), а создав семью, всю жизнь выплачивать ипотеку. Такие перспективы их не вдохновляют. Ответы на вопросы, почему у школьников зачастую потухшие глаза и почему большинство ребят ни о чем не мечтают, родители ищут в общении с нами, педагогами. И мы должны обладать знаниями, чтобы семья и школа были единым полем воспитания ребенка (и нас, взрослых, кстати, тоже: ведь мы все воспитываем друг друга всю свою жизнь). Да, система образования нацелена на обучение, но ведь сколько умных негодяев вокруг!

Гуманизация образовательного процесса, о которой, как вы знаете, говорит сегодня и президент, — это необходимость нашего времени.

— Как вы работаете?

— В октябре 2021 года мы открыли республиканский центр гуманной педагогики. Это одно из свыше 40 региональных отделений Общероссийской общественной организации «Центр гуманной педагогики», который работает уже более 20 лет. Мы в республике не одни: в Уфе с 2018 года функционирует клуб гуманной педагогики, который работает с родителями. Мы взаимодействуем, ездим в Уфу на семинары, участвуем в совместных онлайн-встречах. Первые шаги наш центр начал со взаимодействия с учителями школ города. На базе школы № 4 вот уже второй год действует творческая группа «Школа Амонашвили». Она объединяет 39 членов, людей самых разных профессий: учителей, врачей, психологов, воспитателей, предпринимателей.

В ноябре минувшего года открыли родительский университет, собираемся каждую субботу, чтобы поделиться опытом, как решить насущные проблемы. На наши выступления живо реагируют не только родители — нас искренне благодарят учителя и школьные психологи. Сейчас в работе университета задействовано 12 педагогов, занимаются от 30 до 50 взрослых. Руководит университетом Дина Максютова, семейный психолог, ученица Амонашвили. Родители приходят на занятия с детьми: и тем, и другим здесь интересно.

— Расскажите об источниках вдохновения.

— Никаких скучных лекций — только разнообразные виды деятельности, направленные на то, чтобы снять стресс и тревогу, вернуть людям ощущение устойчивости и равновесия: тренинги, консультации, интерактивные занятия, беседы и т. д. Все это помогает людям начать слышать себя, поверить в то, что доброта и любовь в нас живут изначально. Ведь каждый из нас по своей природе — гуманист (в дословном переводе «смертный, ищущий бессмертие в себе»). А чтобы сберечь эту чистоту души в нашем непростом мире, нужны твердость духа и душевное равновесие. Современный мир лихорадит от перемен, и перемены нужно пережить экологично, с наименьшими потерями. Нужно сохранить уверенность в том, что все будет хорошо. Мы должны передать эту уверенность нашим детям.

— Какие вопросы чаще всего беспокоят родителей?

— Почему ребенок не хочет учиться? Почему он вообще ничего не хочет делать? Как понять подростка и общаться с ним?

— Есть универсальные ответы?

— Верить, что любовь творит чудеса. Усиливать, напитывать ею ребенка в семье. Помнить, что дети — наши лучшие учителя. Нам известна поговорка «В споре рождается истина», но давайте задумаемся о ее смысле. Спор — это зерно. Любое зернышко, упавшее в землю, знает, чем ему вырасти — травой, цветком или березкой.

И ребенок знает о себе многое, так что нужно его не обтесывать, а поддерживать и мудро направлять. А для этого учиться любить, то есть принимать его любым.

СПРАВКА

Шалва Амонашвили — известный советский, российский педагог и психолог, исследователь и новатор в области педагогической психологии. Он работает с детьми по системе гуманно-личностного подхода, которая создана на синтезе философии, основ бытия и педагогики сотрудничества. Его методики воспитания и обучения направлены на личностное развитие ребенка, построение уважительных доверительных отношений между детьми, учителями и родителями. Они дают мощный толчок к знаниям и духовному развитию ребенка.

Деятельность Амонашвили признана во многих странах мира. Об этом говорят его ученые степени и награды. Ныне он ректор своей Академии педагогического искусства и социализации в Москве и завлабораторией гуманной педагогики при Московском педуниверситете. Амонашвили был первым учителем-новатором, который провозгласил педагогику сотрудничества, синтезировав опыт предшественников и современников.

Его педагогика не ломает ребенка, не переиначивает, а принимает полностью.