Новый вуз набирает высоту

Сегодня в Уфимском университете науки и технологий, объединившем коллективы УГАТУ и БашГУ, насчитывается 42 тысячи студентов. И это не предел: к 2030 году планируется увеличить это число до 50 тысяч человек. О планах на развитие УУНиТ рассказал на оперативном совещании в правительстве РБ и. о. ректора вуза Вадим Захаров.

Напомним, что официально новый вуз был создан 1 ноября прошлого года, хотя нелегкий процесс объединения продолжался около трех лет. В результате этой работы УУНиТ смог получить федеральное финансирование по программе «Приоритет 2030». А в конце 2022 года стало известно, что совет по грантам перевел его из третьей во вторую категорию программы. Это означает, что объемы финансирования будут увеличены в три раза.

— Мы ставим задачу на следующий год войти в первую категорию получателей специальной части гранта программы «Приоритет 2030» с уже семикратным увеличением финансирования, — отметил Вадим Захаров в своем выступлении.

Вадим Петрович рассказал, что в университете будут разрабатываться стратегические проекты, связанные с созданием передовых образцов и технологий в области новых материалов, наноэлектроникой, биомедициной, авиакосмической отраслью, а также социальным, экономическим и культурным развитием региона. Так, ученые вуза вовлечены в работу по созданию геопарков ЮНЕСКО, музея кочевых цивилизаций и маршрутов для научного туризма.

Одним из самых заметных проектов является передовая инженерная школа «Моторы будущего», где готовят высококвалифицированных инженеров, а также создают электрические и гибридные силовые установки, агрегаты и системы для боевой и гражданской авиации России.

Во время оперативного совещания Вадим Захаров представил и прототип беспилотника, который планируется применять в ходе специальной разведки. Сейчас аппарат проходит функциональные испытания, а затем экспериментальный образец передадут военным для апробации. Если испытания пройдут успешно, БПЛА будет запущен в серийное производство. Причем на базе самого университета.

Инфраструктуру для этого планируется организовать на базе производственного объединения «Искра». Его здание некоторое время пустовало, и премьер-министр правительства Андрей Назаров помог университету приобрести его под свои нужды. Здесь предполагается производить и другие изделия, разработанные учеными вуза.

Кроме того, сегодня вуз проводит работу по наполнению пространства, выделенного для него в межвузовском кампусе. Так, в IQ-парке в состав локации УУНиТ войдут центры спортивного программирования, карьеры, университетской предпринимательской инициативы. А во второй очереди кампуса появятся геномный центр и центр фотоники.

Вадим Захаров рассказал также, что к 1 января 2023 года сформировалась новая организационная структура вуза, которая вобрала в себя административно-управленческие час-ти университетов-предшественников, исключив при этом дублирование функций. Ни один из сотрудников не был сокращен, все получили зарплату, а студенты — стипендию. При этом учебный процесс не прерывался.

Более того, с 1 января оклады преподавателей повысились на 6 — 20 процентов, и средняя заработная плата составила 83600 рублей. В 2023 году планируется повысить ее до 93400 рублей. Таким образом, объем финансирования на развитие вуза составил 1 миллиард рублей в год.

Кроме этого, в прошлом году вуз получил 200 миллионов рублей из республиканского бюджета, которые позволили улучшить жилищные условия молодым ученым.