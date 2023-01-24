Время растить полиглотов

Наши школы — особенные

— Идея создания в нашей республике таких школ не случайна, поскольку Башкирия — это поликультурный, многонациональный регион, — объяснила заместитель министра образования и науки республики Альфия Галиева. — Открытие сети полилингвальных многопрофильных школ является одним из стратегических направлений социально-экономического развития Башкирии до 2024 года. Прежде чем начать работу по открытию этих учебных заведений, мы тщательно изучили опыт других регионов в этой области, побывали в полилингвальной гимназии-интернате в Северной Осетии — Алании.

Полилингвальные школы есть во многих регионах страны, но особенностью школ нашей республики является то, что в них будут изучать не только башкирский, но и другие родные языки. В полилингвальной гимназии Нефтекамска наряду с русским и английским обучение ведется на татарском языке. В Мишкинском районе появится полилингвальная гимназия с обучением на марийском, в Бижбулякском — на чувашском, в Татышлинском — на удмуртском языке. Всего же до конца 2024 года в республике будет открыто 12 полилингвальных многопрофильных школ.

— Языки в полилингвальных школах являются инструментом не только общения, но и изучения определенных дисциплин. Мы, можно сказать, убиваем двух зайцев одним выстрелом: наши дети одновременно изучают и язык, и предмет, и отрицательного результата тут быть не может, — отметила замминистра образования.

В 2020 году была разработана концепция полилингвальных многопрофильных школ. Эта концепция не задает жестких рамок, на каком языке какие предметы следует преподавать. Каждая школа определяется с программой исходя из своих возможностей. Как это выглядит на практике?

Не только языки, но и культура

— Наша школа открылась в феврале 2019 года, а уже в сентябре 2020-го она стала функционировать как полилингвальное многопрофильное учреждение, — рассказала директор МАОУ «Полилингвальная многопрофильная школа №23» Стерлитамака Оксана Самойлова. — Поначалу нам, как первопроходцам, было сложно, но нас поддерживало министерство образования, институт развития образования, правительство республики: проводились курсы для педагогов, стратегические сессии, видеоконференции. В Башкирии есть еще три полилингвальные школы, мы регулярно общаемся и ездим друг к другу в гости — обмениваемся опытом. В этом году откроется еще пять — полагаю, теперь уже мы будем давать им советы, как правильно выстраивать работу.

В полилингвальных классах стерлитамакской школы №23 образовательный процесс проходит на трех языках: русском, башкирском и английском. Все эти языки, а также некоторые предметы на них — например, окружающий мир и физкультура, изучаются на трех языках уже с первого класса. С пятого класса добавляются еще два иностранных языка.

— Наша деятельность не сводится только к преподаванию предметов на разных языках, глава республики поставил нам задачу воспитывать в детях поликультурность, — подчеркивает директор школы. — Таких результатов мы добиваемся прежде всего через внеурочную деятельность: у наших учеников 7-10 часов дополнительных занятий в неделю. С первого класса ребята погружены в такие занятия, как театр с постановками на башкирском и английском, интерактивный башкирский, «мотивы родного края», где изучается культура республики. Мы проводим «битвы хоров», где дети поют на разных языках. В рамках такой деятельности освоение языков дается детям очень легко.

Школа №23, расположенная в «молодом» микрорайоне Стерлитамака, весьма велика, в параллели 12-13 классов, из них 8-9 полилингвальных. Директор объясняет: сейчас учиться в таких классах стало модно и престижно, многие родители мечтают, чтобы их дети овладели несколькими языками. Кроме того, школа не только полилингвальная, но и многопрофильная: развито и естественно-научное, и технологическое, и спортивное направления. Здесь действует открытая совместно с БашГУ техношкола, а ученики показывают хорошие результаты по футболу и баскетболу на районном уровне.

Еще один предмет гордости школы — специализированные профильные классы войск Национальной гвардии РФ, появившиеся в 2020 году.

Фото из архива МАОУ №23 Стерлитамака