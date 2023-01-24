Время открытий

Истинно говорят, что студенчество — лучшая пора в жизни человека. Да, непростая, ломающая прежние привычки и обычаи, порой сумбурная, скачущая галопом от сессии до сессии, но совершенно точно незабываемая. Новые друзья, остающиеся с тобой на всю жизнь, знания, которые станут опорой для будущей карьеры, и много чего еще. В этом уверены студенты Уфимского университета науки и технологий, с которыми мы встретились накануне Дня студента. Чему же их учит студенчество?

Экологические привычки

Камилла Чувашаева уже в школе (кстати, в моей родной ишимбайской гимназии № 1. — Авт.) увлеклась вопросами экологии. Для поступления рассматривала несколько городов, в том числе Уфу. Тогда еще УГАТУ привлек внимание девушки сильными преподавателями, экогруппой и возможностями международных стажировок. Так ишимбайка оказалась на факультете защиты в чрезвычайных ситуациях и уже третий год учится по специальности «Техносферная безо-пасность».

— В университете я руковожу экогруппой «Зеленый проект», — рассказывает Камилла. — Мы занимаемся экологическим просвещением, работаем над тем, чтобы сформировать у людей экологические привычки и распространяем информацию о том, куда можно сдавать отходы, и вообще, как жить экологичнее.

Студенты и сами создают систему раздельного сбора отходов: экспериментируют с установкой контейнеров для бумаги и упаковки, чтобы студентам и преподавателям было легче избавляться от макулатуры.

«Зеленый проект» выиграл несколько грантов на свою деятельность. Так, один из них помог установить контейнер для пластиковых крышек в виде символа вуза — самолета. Еще один, научный, — провести ряд исследований. В итоге лабораторные работы, методика которых была разработана активистами, вошли в программу четвертого курса родной для Камиллы специальности.

Но самое заметное достижение экогруппы — создание мастерской переработки на средства большого гранта фонда «Инносоциум». Полученная сумма помогла приобрести велошредер и инжектор, с помощью которых можно производить небольшие изделия из пластиковых крышек.

— Велошредер — это дробилка, которая работает по принципу велосипеда: крутишь педали — крышечки измельчаются в крошку. А в инжекторе пластик расплавляется и разливается по трафаретам. Вот, посмотрите, что получается в итоге, — Камилла достает из сумочки брелок в форме разноцветного самолетика с надписью «Уфа».

Кроме брелоков участники «Зеленого проекта» делают значки и подстаканники. Вся эта продукция изготавливается прямо в процессе мастер-классов для студентов: участники делают их своими руками и уносят с собой на память, а потом, воодушевленные экологической идеей, и сами начинают собирать крышечки.

Участникам «Зеленого проекта» помогает преподаватель и куратор Эльвира Валериковна Нафикова, а сама мастерская находится прямо на базе факультета.

— Будьте активными, берите от поры студенчества все, что можете, интересуйтесь жизнью университета и закладывайте себе основу на будущее уже сейчас! — пожелала наша собеседница всем студентам.

Чувствовать себя нужным

Дарья Мажарук родом из Петропавловска-Камчатского. На Дальнем Востоке, рассказывает девушка, сложно было выбрать вуз, их там немного. В поиске будущей альма-матер зашла на сайт УГАТУ — Дарью интересовали технические специальности — и решилась.

Четыре года назад она сошла с трапа самолета на башкирскую землю — прилетела поступать совсем одна, без мамы. Поступила и, несмотря на то, что поначалу было непросто привыкать к новой обстановке и самостоятельной жизни, о выборе своем не пожалела.

Дарья выбрала факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций и направление «Специальные электромеханические системы», и сегодня она единственная девушка в своей группе. Впрочем, «мальчишеская» специальность ей в самом деле интересна, хотя она еще не уверена, что будет работать электромехаником после окончания вуза: студенчество предоставило столько возможностей, что Дарье теперь есть из чего выбирать.

— Я пришла в университет и научусь здесь ремонтировать двигатели, — рассуждает девушка. — Но кроме этого уже сейчас, на четвертом курсе, я умею монтировать видео, писать посты, умею заниматься проектной деятельностью, знаю, как организовать мероприятие, в прошлом году стала светодизайнером. Все благодаря работе в профкоме университета.

Есть в профкомовской жизни и личный для Дарьи момент: она хорошо помнит, как ей сложно было адаптироваться на первом курсе, и сегодня с радостью помогает младшим коллегам, участвуя в тьюторском движении.

Профком проводит, конечно же, много культурных, спортивных и научных мероприятий и ведет собственные образовательные проекты. Например, есть школа «Градиент», где можно освоить навыки дизайна, фотографии, видео и SMM. Есть школа культурно-массовых мероприятий. Обучают слушателей студенты старших курсов, уже поднаторевшие в этих направлениях. Сама Дарья в этом году учила ребят организации и планированию мероприятий.

А вообще, ее позиция такова: в пору студенчества развиваться нужно не только в учебе, но и во внеучебной сфере. На мой вопрос, как она успевает и тут и там, Дарья отвечает, что проблем с учебой у нее нет: главное — правильно распределять время. Если сильно захотеть, то успеть можно многое. Особенно когда тебя окружают люди, которые тоже горят своим делом. Именно благодаря новым друзьям и интересным занятиям девушка нашла свой путь и почувствовала себя самостоятельной.

Здесь вышла замуж, и из Уфы теперь уезжать не собирается.

Работая и общаясь со студентами не одного лишь УГАТУ, а теперь уже большого Уфимского университета, Дарья тонко чувствует отношение ребят к тем изменениям, которые сейчас происходят в их студенческой жизни.

— Объединение вузов студенты, может быть, пока не сильно ощутили физически — слишком мало времени прошло, но все равно переживают. Все люди — немного консерваторы по своей сути, и ребята, конечно, волнуются, что теперь все будет по-другому, — рассуждает девушка. — Нам в профкоме теперь тоже приходится работать с гораздо большим количеством людей. Но думаю, к этому нужно относиться как к новому вызову. Если от каждого из вузов взять все самое лучшее, то обязательно получится хороший результат!

Учить языки и заниматься спортом

Варнель Кимпедзи приехал в Уфу три года назад из жаркого Конго и попал по распределению на факультет для него абсолютно экзотический: башкирской филологии, востоковедения и журналистики БашГУ. Впрочем, оказалось, как часто бывает, случайности не случайны.

У себя дома Варнель окончил школу на отлично, и еще тогда интересовался языками — изу­чал английский и испанский. Государственный язык Конго — французский, бытуют там и два национальных языка — китуба и лингала. С таким богатым языковым багажом парень и приехал в морозную Башкирию и сегодня с удовольствием изучает восточные языки, в частности, китайский как основной. Не забывает и французский — подрабатывает в качестве репетитора.

А еще не на шутку увлекся спортом. На первом курсе Варнель занимался боксом при Федерации бокса РБ. А на втором курсе познакомился с преподавателем кафедры физической культуры БГМУ Ильгамом Ишмухаметовым и увлекся легкой атлетикой. Потом тренер предложил ему попробовать себя в мас-рестлинге — национальном якутском виде спорта, это перетягивание палки в положении сидя. В итоге парень так загорелся, что занял первое место в республиканском студенческом турнире, а прошлым летом — третье место в чемпионате мира, который проходил Якутии.

Варнель потихоньку привыкает к местным холодам и с добротой отзывается о жителях Башкирии:

— Люди у вас очень добрые и симпатичные. У меня здесь есть хорошие друзья, знакомые. Преподаватели всегда помогают, когда мне что-то непонятно. Все хорошо.

Погружаться в науку

Сегодня Артур Псянчин, строго говоря, уже не студент. Молодой человек учится на четвертом курсе аспирантуры Уфимского университета на кафедре высокомолекулярных соединений и общих химических технологий химического факультета. А его научный руководитель ни много ни мало сам Вадим Петрович Захаров, возглавивший новый вуз.

Но именно студенческие годы заложили в нем стремление заниматься научными исследованиями. К своей теме он пришел уже на третьем курсе БашГУ и с тех пор немало продвинулся вместе с коллегами по лаборатории.

Артур занимается разработкой и созданием полимерных композитов на основе термопластичных полимеров с включением алюмосиликатных микросфер. Если говорить более понятным языком, создает из отслужившего свое пластика вторичный пластик с улучшенными физическими и механическими свойствами.

— Сегодня экологическая тематика очень актуальна, — рассказывает молодой ученый. — При этом в мире люди так и не пришли к единому мнению, как системно утилизировать и перерабатывать мусор без вреда для природы. Даже в Европе до сих пор его уничтожают путем газификации, что приводит к возникновению токсичных отходов, хотя уже доказано, что механическая переработка намного экологичнее и выгоднее. Технологии только разрабатываются.

Специализированная химическая лаборатория была создана в БашГУ еще в 2017 году на средства мегагранта, полученного кафедрой. А технология производства полимерных композитов, разработанная в лаборатории, была названа лучшим изобретением XXI века, согласно рейтингу «Роспатента».

Артур Псянчин продолжает эксперименты по совершенствованию свойств полимерных материалов и работает над диссертацией. А в 2021 году он получил грант Башкирии в рамках государственной поддержки молодых ученых Евразийского НОЦ на свои исследования.