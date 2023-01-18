Корни и крылья семьи Кутлиевых

Гузель Захарова сравнивает свою семью с большой птичьей стаей. Ученые говорят, что подъемная сила крыльев в стае позволяет птице преодолеть расстояние вдвое большее, чем в одиночку. Подобно ей, семья — это единство, которое делает сильнее всех ее членов. Особенно если их объединяет одно дело.

Методист Станции юных техников Янаула Гузель Хурматовна Захарова — одна из многочисленных (более 30!) представителей педагогической династии Кутлиевых, которая получила Гран-при межрегионального конкурса «Лучшая педагогическая династия», проводившегося недавно в Башкирии. О силе таких «крыльев» спорить не приходится: за 100-летнюю историю жизни рода общий педагогический стаж его членов составил около 700 лет!

Благодаря участию в конкурсе педагогу из Янаула удалось соединить вместе ветви большого династического древа и даже впервые познакомиться и встретиться с некоторыми родственниками. Но главное, заглянуть в историю семьи и найти там истоки собственного жизненного пути.

Основатель династии Кутлиевых, Файзулла Кутлиахматович, родился в 1890 году в деревне Бикметово (сегодня она находится в Бураевском районе). Отец Файзуллы был грамотным человеком, служил писарем в Калмыкской волости, а также имел большую пасеку. Семья Кутлиевых была многодетной, и Файзулла, как и многие его братья и сестры, окончил медресе и знал несколько языков.

В 1911 году его призвали в регулярную российскую армию, в составе которой в 1914-м он ушел на Первую мировую войну. В одном из сражений Файзуллу ранило, и он попал в плен. Домой удалось вернуться только в 1919 году, после революции и подписания Версальского мирного договора. Во время жизни за границей он выучил немецкий язык, познакомился с культурой и бытом многих народов Европы.

В начале 1920-х годов Файзулла женился на своей односельчанке Зулькагиде. Она также была образованной, писала на арабском, кириллице и латинице. Интересно был устроен их дом: он был большим, поделенным на несколько помещений, в одном из которых размещалась классная доска для обучения детей.

Когда в стране началась ликвидация неграмотности, Кутлиевы по трудовой повинности начали обучать детей и взрослых в родном и окрестных селах. Файзулла делился знаниями с мальчиками и мужчинами, Зулькагида — с девочками и женщинами. При этом они работали в колхозе, вели хозяйство и воспитывали детей.

В 1937 году главу семейства осудили по 58-й статье — полностью принять идеологию советской власти ему не позволяли религия и образование, и в том же году он был расстрелян. Старшей его дочери Райсе было тогда 14 лет. И хотя семье пришлось нелегко без отца, она продолжала учиться в школе в соседней деревне, а затем дома обучала сестер и брата.

В годы Великой Отечественной войны Райса Файзулловна работала в школе села Большебадраково Бураевского района, где познакомилась с молодым учителем Тазетдином Гилязетдиновым. Однако вскоре он отправился на фронт, а вернулся только после войны, награжденный звездой Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в боях при освобождении Севастополя. В 1946 году молодые люди поженились. Тазетдин Багаутдинович всю жизнь проработал в родной школе, был ее директором, а сегодня учебное учреждение носит его имя.

А вот еще одна педагогическая ветвь семейного древа в годы Великой Отечественной войны оборвалась. Старший брат Тазетдина Гайнегилим первым в деревне Большебадраково получил среднее образование и в 1940 году окончил БГПИ имени К. Тимирязева, где учился вместе с Мустаем Каримом. Последний мирный год молодой человек работал в Мелеузе учителем истории. В 1941-м добровольцем ушел на фронт, был награжден орденами Боевого Красного Знамени и Великой Отечественной войны I степени. Гайнегилим погиб в 1943 году под Витебском. Ему было всего 22 года…

С педагогикой связала свою жизнь и жена внука основателя династии Алсу Гилязетдинова. Она получила педиатрическое образование в Башкирском мединституте, а после окончания интернатуры была направлена в Сибайское медучилище, где начала преподавать дисциплину «Детские болезни». Была заведующей отделением, замдиректора. А ее дочь Эльвира получила педагогическое образование и сейчас живет в Германии.

Сама Гузель Захарова — правнучка основателя династии Файзуллы Кутлиева. Она поздно пришла в образование. Изначально окончила политехнический вуз. Однако жизнь сложилась так, что она стала сначала вожатой в школе, а затем, получив педагогическое образование, окончательно ушла в педагогику и сегодня работает преподавателем и методистом Станции юных техников в Янауле.

— Я до тридцати лет не была уверена, что педагогика — это мое, — признается Гузель Хурматовна. — Но случайности не случайны. В первые годы педагогической работы с маленьким сынишкой зашла в кабинет врача и услышала: «А мама у нас педагог?» Позже в разговоре с дедушкой, Тазетдином Гилязетдиновым, упомянула об этом, спросив: «У меня на лбу печать педагогическая стоит?» Дед, заслуженный педагог, ответил: «Не на лбу печать, а внутри». Действительно, за большим семейным столом в праздники и торжества у нас собирался «фамильный педсовет», историю отечественного образования можно было изучать по биографиям и рассказам непосредственных участников событий — моих родственников-педагогов и их коллег.

У семьи будто генетическая предрасположенность к выбору профессий в области человековедения, и не только педагога: старший сын Гузель Хурматовны Иван работает специалистом в области социальной работы с молодежью.

Семейные профессиональные династии хороши тем, что передают собственные знания и накопленный опыт из поколения в поколение, уверена Гузель Захарова. То, чему могут научить деды и отцы, в учебниках не прочтешь. И этот бесценный опыт неимоверно важно сохранить и передать следующим «ветвям» семейного древа.