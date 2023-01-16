Когда подсказывает душа

Школа в деревне Старомунасипово — одна из старейших в Бурзянском районе, с очень богатой историей. В 1917 году деревня входила в состав Бурзянской волости Зилаирского кантона, имела свое медресе. Детей обучал Мансур Рахмангулов. В 1924 году здесь впервые открыли советскую единую трудовую школу. С осени 1973 года в деревне начала действовать средняя школа, обретавшаяся в деревянной постройке. Типовое здание появилось только в 1995 году.

С 2018 года школой руководит молодой энергичный директор Данил Кутлубаев. Начал он с того, что добился включения школы в республиканскую программу капитального ремонта. В 2021 году ремонт был начат, в 2022-м он завершился, и 1 сентября деревенская детвора просто не узнала свою школу — настолько она преобразилась.

— Работали баймакцы, — уточнил директор. — Хотя номинально они сделали капитальный ремонт, фактически школа обновилась полностью. От прежней остались только стены и окна — окна были заменены совсем недавно, и трогать их не стали. А все остальное делали заново: обновили фундамент и фасад, поменяли полы, выполнили отделочные работы. В свое время школу строили качественно, толщина стен у нас не сорок сантиметров, как в современных постройках, а под метр, так что здание очень теплое, позволяет экономить на энергоресурсах. В отличие от федеральных программ, у республиканской есть большой плюс: кроме непосредственно ремонтных работ она преду­сматривает также благоустройство территории. Вокруг школы теперь тоже красиво, даже асфальтовое покрытие есть. Обзавелись новым оборудованием для образовательного процесса и не только: есть и снегоуборочная машина, и сенокосилка. А столовая сейчас не на втором этаже, как раньше, а на первом. Учли все требования, не забыли в том числе и о безопасности. Всюду установлены видеокамеры, так сказать, вся территория как на ладони.

Еще одна радость для ребят — школа закупила новый спортинвентарь. Спорт здесь хорошо развит, два преподавателя работают по двум направлениям — гимнастика и кикбоксинг, чтобы увлечь как девочек, так и мальчиков. Многие ходят в хореографический кружок, которым руководит Сынбулат Рахматуллин.

А меня больше всего удивило то, что здесь так много внимания уделяют изучению правил дорожного движения. Это в деревенской-то школе!

— А почему бы и нет, — не разделяет моего удивления Данил Камилович. — Наши дети едут ведь потом учиться в города. Городские ребята с рождения впитывают основы безо­пасности на оживленных улицах, наши тоже должны знать, как вести себя на дороге. У нас даже мини-автомобили есть, так что ПДД дети изучают со всех сторон и с очень большим интересом.

Горячим питанием школа обеспечивает ребят сама, без услуг аутсорсинга. Есть свой пришкольный участок, дающий неплохой урожай, так что овощи здесь тоже свои.

Имеется у школы и своя пасека, и на столе у детей всегда мед, что сейчас, в сезон гриппа и ОРВИ, особенно актуально.

— Жаль, что уроки пчеловодства исключили из основной программы, теперь дети посещают их по желанию после занятий. Понимаю, что не все наши ученики станут пчеловодами, но ведь это Бурзян, у нас почти в каждом доме держат пчел. Разве плохо, если человек взрослую жизнь начнет не с нуля, а более-менее подготовленным, — замечает директор.

Надо сказать, из 37 человек, работающих в школе (вместе с хозяйственной частью), 22 — это мужчины. Неудивительно, что здесь уделяют большое внимание трудовому и военно-патриотическому воспитанию. На занятиях по технологии дети, например, сами мастерят мебель, которую потом продают на ярмарках. Спрос на нее хороший, бывает, даже из Уфы заказывают. А вырученные деньги частично идут на школьные нужды, частично — выплачиваются детям в виде премии.

В школе учатся 120 человек. Ребята активно участвуют в различных конкурсах и олимпиадах, занимают призовые места. Выпускники стопроцентно поступают в высшие и средние учебные заведения.

— Проблема с кадрами у нас, конечно, есть, как и везде, — отвечает на мой вопрос собеседник. — Как решаем вопрос? Химика привлекли со стороны, ездит к нам из нашего филиала. Не было учителя информатики — я поехал в Сибай, обратился в педагогический колледж и Сибайский институт БашГУ, предложил дать возможность студентам подзаработать без отрыва от учебы. Так у нас появился свой учитель информатики. А физику преподает… сам глава администрации сельского поселения Хабир Юмагулов. Уговорили.

Кстати, в этой школе поставили памятник… учителям. Может, даже единственный в республике. Сделан он в виде книги, где увековечены имена всех педагогов, которые проработали в Старомунасиповской школе с самого открытия — с 1924 года. Памятник появился тоже благодаря директору Данилу Кутлубаеву, который родился и вырос в семье учителей. Его идею поддержали и другие педагоги.

На территории школы имеется еще один памятник, который также был открыт силами учебного заведения. Он посвящен водителям: нашли старенький автомобиль ГАЗ-63, отремонтировали его, привели в порядок и водрузили на постамент. В этом деле школе помогли технические работники, предприниматели, главы КФХ. Рядом установлен стенд с именами всех водителей, которые работали в колхозе «Красная заря».

Наверное, и у этой школы, как и повсюду, есть куча проблем, но мне тут стало как-то по-особенному уютно. Во всем, что здесь делают, чувствуется не только рачительный хозяйский подход, но и живая душа, если можно так выразиться. Очаг образования, возле которого всем и светло, и тепло.