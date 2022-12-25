Сила знания

Главное в новом центре — мощная и современная материальная база, собранная в одном месте. Которой теперь могут пользоваться студенты и преподаватели Уфимского государственного нефтяного технического университета. И не только для написания академических работ — в НОЦ сделано все, чтобы соединить теорию с практикой.

— Время требует специалистов со все более высокой квалификацией. Без серьезной материальной базы, без вовлечения студентов в научную деятельность держать заданную планку сложно. И открытие НОЦ — следующий шаг в таком развитии, фундамент для движения вперед, — отметил на открытии центра Андрей Лазеев, генеральный директор компании «Башнефть» (входит в состав НК «Роснефть»).

И само здание Центра, и лаборатории в нем — как с иголочки. Практически везде новейшее электронное оборудование, компьютеры с уникальными профессиональными программами. Впрочем, есть и видавшие виды механизмы, отчего они не становятся менее нужными. Например, учебная буровая установка, взметнувшаяся ввысь чуть ли не на три этажа пятиэтажного корпуса.

Установка за время создания НОЦ заметно «осовременилась»: здесь поставлен ключ, который позволяет управлять вышкой как вручную, так и дистанционно. Все можно пощупать своими руками, поработать за настоящим пультом управления.

И отточить все действия, которые в реальности происходят на буровой.

— Здесь можно бурить на глубину до 150 метров, заниматься промывкой, очисткой оборудования. Для практики вещь незаменимая, можно попробовать себя в реальных условиях в качестве бурильщика или его первого помощника, — рассказывает Иван Саловский.

Иван — студент-заочник УГНТУ, сейчас учится на четвертом курсе. И уже немало отработал на нефтегазовых месторождениях в Самарской области. Так что и в теории, и на практике знает, что такое добротные реальные навыки, полученные в стенах вуза.

— После таких учебных классов приходишь на производство совсем другим специалистом, не хлопаешь глазами, впервые увидев буровую вышку, — убежден Саловский.

Что касается научной работы, то здесь в качестве примера миниатюрная — относительно буровой вышки — лаборатория, уставленная компактными измерительными приборами и колбами. Как поясняет заместитель директора инжинирингового центра по направлению «Нефтепромысловая химия», кандидат технических наук Полина Шадрина, здесь в первую очередь изучаются риски, которые могут возникнуть у башкирских нефтяников в процессе бурения скважин, транспортировки и подготовки нефти. И не просто изучаются, а даются необходимые рекомендации. Как результат — за последние два года в лаборатории выполнено работ на 85 млн рублей и получено три патента.

Другая лаборатория уникальна синтезом «железа» и программного пульта, за которым располагается оператор. Здесь отрабатываются нештатные ситуации, которые могут возникнуть на буровой во время добычи «черного золота». Это чем-то напоминает тренажеры для летчиков, осваивающих воздушные суда. Ребята занимаются всерьез — уже после второго курса они могут получить удостоверение помощника бурильщика или слесаря по обслуживанию буровых работ.

— У нас студенты и по вечерам, бывает, «зависают», их отсюда не выгонишь. Зато потом с полученными знаниями после первого учебного года ребята едут на производственную практику и успешно ее проходят, — поясняет заведующий лабораториями кафедры бурения нефтяных и газовых скважин УГНТУ Ринат Газизов.

— Открытие научно-образовательного центра — хорошее завершение года 90-летия башкирской нефти. То, что мы сегодня получили, — без сомнения, лучший НОЦ в России в области нефтегазодобычи и цифровых технологий, — считает ректор УГНТУ Олег Баулин.

Сухая статистика говорит, что в НОЦ при поддержке «Роснефти» и «Башнефти» создано 14 лабораторий в области разведки и бурения, 12 — по разработке и эксплуатации месторождений, восемь классов цифрового моделирования и две лаборатории техносферной безопасности. Они готовы принять более 800 студентов и аспирантов.

— Мы выстраиваем тесные связи между наукой и производством. И инвестиции «Роснефти» в развитие современной образовательной базы имеют огромное значение. Благодарю руководство компании за реализацию проекта по созданию этого центра. С его помощью студенты вуза получат знания и навыки, необходимые на реальных производствах, — отметил главное принявший участие в церемонии открытия глава Башкирии Радий Хабиров.