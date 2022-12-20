Лисьмаприне — значит «родничок»

В январе мы уже рассказывали на страницах газеты «РБ» в статье «В библиотеку — не только за книгой» об активной грантовой деятельности Аургазинской централизованной библиотечной системы.

В конце прошлого года благодаря победам в конкурсах Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив в Центральной районной детской библиотеке появился развивающий центр «Страна чудес», а в Центральной районной библиотеке имени Г. Ибрагимова — креатив-территория «ЗалУспеха». И вот уже третья идея воплотилась в жизнь: в библиотеке деревни Наумкино на днях открылась мордовская этнографическая студия «Лисьмаприне».

С кем поведёшься

Деревне Наумкино ни много ни мало 233 года. Местный библиотекарь Оксана Матвеева рассказывает: в конце XVIII века купили у башкир землю в Аургазинском районе мордвин Наум Кармов и чуваш Ермолай Павлов. Основали деревню, и с тех пор дружно живут здесь в мире и согласии мордва и чуваши. Среди них издавна немало смешанных браков.

— Я сама чувашка, а муж мордвин. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься — давно по-мордовски разговариваю, — смеется Оксана Матвеева. В Наумкинской сельской библиотеке она работает уже 30 лет. — К сожалению, с тех пор, как закрыли местную школу, мордовский язык детям изучать больше негде, кроме как в клубе и библиотеке. Здесь дети читают книги и учат стихи на родном языке. Вот мы и решили придумать свой проект, посвященный сохранению мордовской культуры, литературы, традиций.

Собираясь в очередной раз участвовать в мероприятиях Президентского фонда культурных инициатив, команда библиотечной системы провела свой собственный конкурс. И поскольку 2022-й был объявлен Годом культурного наследия народов России, единодушно выбрали создание мордовской этностудии при Наумкинской сельской библиотеке, где местная молодежь и дети могли бы приобщиться к национальной культуре.

— Почему именно мордовской? Мордва является самой малочисленной народностью, проживающей в нашем районе, — их чуть более 325 человек. Поэтому поддержка и сохранение их культурного наследия особенно важны, — пояснила руководитель проекта, директор централизованной библиотечной системы Айгуль Газиева.

Значительная часть мордовского населения района проживает именно в Наумкино, а в местной сельской библиотеке более десяти лет работает мордовский клуб «Масторава».

Лучшее — детям

— При библиотеке раньше работал детский кружок «Лисьмаприне», что по-мордовски значит «родничок». Хорошее название: родник — это исток, дающий жизнь, связывающий нас с корнями. Так и решили назвать нашу этностудию, — рассказала библиотекарь.

Проект выиграл грант на 330570 рублей, еще 341676 рублей добавила администрация района, и закипела работа. В читальном зале библиотеки ремонт делали своими силами: работники клуба белили и красили, а глава сельского поселения Любовь Александрова помогла настелить противопожарные полы.

— Студию мы оформили в национальных мордовских цветах — красном и белом, — объяснила Оксана Матвеева. — Белые стены сами расписали орнаментом через трафарет — это тоже часть нашей национальной культуры, пусть дети привыкают.

На средства гранта приобрели новую современную мебель и установили смарт-телевизор. На нем планируется проводить обучающие уроки по родному языку и литературе, показывать фильмы о народных традициях — ведь детям, как ни крути, сегодня и привычнее, и интереснее учиться с помощью современных цифровых технологий. В Саранске, столице Мордовии, заказали множество книг: про национальную кухню, обычаи и обряды, костюмы, а также сказки для детей.

— Для деревни это большая радость — детей у нас немало, все они активно участвуют в работе клуба и библиотеки, во всех наших кружках и мероприятиях. И старались все это сделать мы в первую очередь для детей, — говорит Любовь Александрова.

День «Масторава»

В декабре мордва отмечает национальный праздник — День «Масторава» в честь легендарного национального эпоса. «Масторава» в переводе на русский — «мать-земля, родина». Это сборник мордовских поэм, песен, сказаний, написанных на основе фольклорных сюжетов и мотивов. Ее создатель — филолог, историк, философ, поэт, прозаик Александр Шаронов, в этом году отметивший свое 80-летие.

К этому празднику приурочили и торжественное открытие библиоэтностудии «Лисьмаприне». Дети и подростки и здесь стали главными участниками: они вместе с местным народным ансамблем исполнили стихи и песни из «Масторава», а библиотеку украсили их рисунки, посвященные эпосу. Гостей праздника, среди которых были глава района Арслан Шагаретдинов, секретарь районного совета Юрий Николаев и председатель региональной общественной организации «Мордовский национально-культурный центр» РБ Юлия Герасимова, встретили в национальных костюмах и угостили мордовскими пирогами.

— То, что вы делаете, отрадно, отличный пример всему нашему многонациональному району, — отметил глава администрации, поздравляя наумкинцев с открытием этностудии. — И традиции всех народов мы одинаково хотим сохранить и передать детям, в Год культурного наследия народов России это особенно актуально.

А команда библиотеки тем временем уже готовится к следующему мероприятию. В январе ребят деревни ждут литературный квест и рождественские колядки. В феврале здесь пройдет выставка декоративно-прикладного творчества: плетеные изделия из лыка, национальная вышивка, куклы-обереги, паласы и ковры, мордовские костюмы. Дети смогут не только посмотреть на работы местных умельцев, но и поучиться плести лапти, делать дудочки и свистульки, вышивать платочки на мастер-классах. А в марте, в день весеннего равноденствия, пройдет фольклорный праздник для детей и молодежи — День жаворонка — с песнями, танцами, играми и обрядами на природе. По старинному поверью именно в этот день жаворонки возвращаются на родину и приносят с собой весну.

Кстати, в Наумкинском сельском клубе целых два народных ансамбля песни и пляски: мордовская «Килейне», в переводе — «березка», и чувашский «Парне» — «подарок». А библиотекарь Оксана Матвеева в качестве хобби разучивает с местными детьми самые разные танцы — мордовские, чувашские, русские, башкирские. И все они одинаково хороши.

Фотографии Александра ДАНИЛОВА.