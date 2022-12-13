Образование в сети

О развитии электронного образования в республике на оперативном совещании в правительстве рассказали сразу два докладчика: министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин и министр образования и науки Айбулат Хажин.

— Визитной карточкой является портал «Электронное образование РБ», объединяющий 900 бесплатных образовательных ресурсов, которыми сегодня активно пользуются более 800 тысяч жителей республики, — рассказал Геннадий Разумикин.

— Система победила во всероссийском конкурсе проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT» в номинациях «Образование» и «Народное голосование». А в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» портал сегодня работает еще в трех регионах России.

Спикер заметил, что самыми значимыми проектами портала «Электронное образование РБ» являются конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров, повышение финансовой грамотности населения и оценка цифровой грамотности, а также подготовка школьников к ОГЭ и ЕГЭ. Дополняя слова своего содокладчика, Айбулат Хажин заметил, что Башкирия стала первым регионом в России, где внедрили практику подготовки к экзаменам. В рамках таких онлайн-консультаций члены республиканских предметных комиссий анализируют материалы за прошлые годы и подробно разбирают задания ЕГЭ и ОГЭ.

Вторая большая составляющая электронного образования — единая электронная образовательная среда. Благодаря этому сервису можно записать ребенка в детский сад и школу, пополнить карту школьника, проконтролировать организацию горячего питания учащихся. По словам Айбулата Хажина, этот опыт был отмечен на высшем уровне и рекомендован для внедрения в других регионах России.

Наконец, третья система — ГИС «Образование». Она включает в себя электронный дневник и журнал. Сегодня ими пользуются все школьники и учителя — это более миллиона пользователей. К этой же системе подключены 547 комбинатов школьного питания, 400 тысяч лицевых счетов на его оплату, а также 500 тысяч карт школьника, которые обеспечивают проезд, питание и проход в школы.

По поручению главы региона Радия Хабирова на базе республиканской системы «Образование» была разработана полноценная платформа дистанционного обучения, получившая название «Башкирская цифровая школа». Этот сервис учитывает все проблемные моменты, с которыми столкнулась система во время пандемии коронавируса, когда образовательные учреждения были вынуждены уйти на дистанционку.

Как пояснил Геннадий Разумикин, новая платформа имеет крепкую техническую поддержку и способна обеспечить полноценный образовательный процесс в дистанционном формате. Сервис будет абсолютно бесплатным для пользователей.

«Башкирская цифровая школа» поможет учителям формировать курсы, тесты, опросы и тут же использовать их для обучения. Сюда же «зашит» функционал для проверки заданий и тестов и быстрой обратной связи с учениками.

Платформу уже начали наполнять контентом. Например, появился курс по истории и культуре Башкирии с применением технологий виртуальной и дополненной реальности. Здесь есть, например, интерактивный музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и видеоурок о Минигали Шаймуратове. А Айбулат Хажин предложил добавить на платформу такие предметы, как «Родной язык и литература», «Регионоведение», «Краеведение», «Уфаведение» и другие «местные» дициплины.

Минцифры создало также мобильное приложение для школьников, которое позволит учиться с помощью телефона, получать уведомления о мероприятиях, курсах и дедлайнах, скачивать материалы и видеть новости обучения.

Сегодня минобрнауки РБ создало рабочую группу, которая решает методические и организационные вопросы по внедрению платформы в школах.

Как добавил Айбулат Хажин, главная задача на сегодня — интегрировать региональную подсистему «Образование» с федеральной ГИС «Моя школа». И первый этап этого процесса должен завершиться до 1 января 2023 года.

— Информационные технологии не заменяют традиционные формы обучения, — подчеркнул министр образования и науки. — Эта система расширяет возможности педагогов, а дети могут отыскать нужную им информацию на проверенных ресурсах.

В рамках процесса цифровизации образования в Башкирии сегодня действуют 598 «Точек роста» (центры образования цифрового и гуманитарного профилей), девять центров цифрового образования детей «ИТ-куб», два «Кванториума».

Абсолютно во все школы проведен высокоскоростной интернет. Кроме того, все образовательные организации имеют бесплатный онлайн-доступ к 19 цифровым образовательным ресурсам и сервисам на платформе «Цифровой образовательный контент».

Кстати, недавно в Уфе прошел Всероссийский практический форум «Управление качеством образования в условиях цифровой трансформации общества: подходы, технологии, результаты». Его организатором выступил БГПУ имени М. Акмуллы.

Об актуальных вопросах, рисках и перспективах электронного образования мы поговорили с одним из его участников, доктором педагогических наук, главным редактором журнала «Педагогика» Русланом Бозиевым. Интервью читайте в одном из ближайших номеров «РБ».