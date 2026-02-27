Открыть кампусы для соседей

— Когда мы проектировали и наполняли кампус в Уфе, проводились многочисленные опросы среди разных категорий его потенциальных клиентов — чего они ждут, — рассказал директор ООО «Кампус» Сергей Гладких. — Университетам в первую очередь было интересно создание коллективного пространства использования научно-исследовательского оборудования. Ученым — взаимодействие друг с другом и бизнесом, поиск заказчиков. Школьникам — профориентация. А от студентов мы получили неожиданный ответ: им важны и образование, и трудоустройство, но главное, чего они хотят от кампуса — возможность найти друзей и единомышленников, не только в научной сфере, но и в личной жизни.

Представители вузов-резидентов Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ поделились своим видением задач и перспектив работы кампуса и обсудили, чего ему сейчас не хватает для взаимодействия с другими регионами и университетами.

УГНТУ давно и серьезно взаимодействует с предприятиями Челябинской области в области строительства и разработки новейших углеродных материалов, рассказал руководитель программы развития УГНТУ Дмитрий Кузнецов. Совместно с вузами соседнего региона разрабатывается новая модель инженерного образования, сегодня его главная задача — готовить специалистов под будущие технологии и создавать инженерные команды, которые ускорят внедрение разработок компаний- технологических лидеров.

— Важно и нужно начать с создания совместных инженерных центров двух регионов, Башкортостана и Челябинской области, — считает Дмитрий Кузнецов. — Весомая роль кампуса, которая пока недооценивается, заключается в возможности проектировать наполнение особых экономических зон и создание соседских высокотехнологичных производств, которые могут делать высокомаржинальные продукты. У нас несколько ключевых партнеров по таким производствам находятся в Челябинской области. И открытие здесь представительств усилило бы это. Результат будет, когда взаимодействовать начнут не только руководители, но и коллективы, лаборатории.

Проректор по цифровой трансформации УУНиТ Айнур Хайруллин рассказал о цифровых решениях для развития кампусов.

— Для взаимодействия вузов необходимо создание кросс-платформы, которая бы объединяла и показывала все ресурсные возможности резидентов кампусов — какое есть оборудование, помещения, какие исследования проводятся, — отметил он.

Директор ООО УК «Мира» Сослан Созаев, руководитель первой в стране компании, которая одновременно управляет несколькими кампусами, познакомил участников форума с сервисами, разработанными специально для кампусов.

С точки зрения науки кампусы нужны для того, чтобы университеты и лаборатории начали общаться между собой, чтобы сократить время на коммуникации, на поиск партнеров. Тогда начнут появляться новые идеи и проекты на стыке самых разных дисциплин, подытожил Дмитрий Кузнецов.

Фото автора