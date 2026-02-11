Наука в помощь

В Академии главы РБ (БАГСУ) состоялось заседание ученого совета, приуроченное ко Дню российской науки. Члены ученого совета под председательством руководителя БАГСУ Азата Бадранова утвердили положение о научных грантах на исследования в области гуманитарного знания.

— Для нашей академии это новая история, которая поможет не только развивать научный потенциал нашего учреждения, но и укреплять научный суверенитет нашей страны, — подчеркнул Азат Бадранов. — Она в то же время и про безопасность России, ее величие, потому что гранты мы направим на развитие гуманитарного знания: исследования экономики, социального развития, демографии, истории, миграционных процессов.

К участию в конкурсе будут приниматься заявки на фундаментальные и прикладные исследования по четырем темам: эволюция цифрового общества, преемственность исторического опыта в региональном развитии России, Республика Башкортостан в эпоху экономических перемен и социально-демографическая динамика РБ.

Вторая тема, на которую обратил особое внимание Азат Бадранов, вписывается в поручение главы республики Радия Хабирова, озвученное в его Послании Госсобранию — Курултаю РБ. Речь — об осмыслении общественно-политических процессов в республике во время специальной военной операции, историографии воинских подразделений.

— Наша цель — стать экспертно-аналитическим центром для руководства Республики Башкортостан, — отметил спикер. — Наша аналитика поможет принимать грамотные решения в управлении республикой.

Конкурс грантов будут проводить за счет внебюджетных средств. В этом году планируется выделить в общей сложности пять миллионов рублей. На каждое исследование будет направлено от 300 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от заявки.

Участие в заявочной кампании смогут принять научные сотрудники не только из БАГСУ, но и из других научных и академических учреждений республики и страны в целом. Главное требование — чтобы не менее половины членов заявленного на грант коллектива составили исследователи Академии главы.

Заявки на гранты будут приниматься до 10 марта 2026 года. А сами исследования необходимо будет провести за полтора года.

Организаторы выражают уверенность, что конкурс вызовет живой интерес научного сообщества Башкирии, ведь сегодня гуманитарные исследования финансируются гораздо реже, чем изыскания в области точных наук.