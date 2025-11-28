У Башкирии есть задел для укрепления технологического суверенитета России

В Сочи в «Сириусе» начал работу Конгресс молодых ученых — главное событие Десятилетия науки и технологий в России. Его тема — «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего».

Основная идея форума: молодые ученые — главная сила, которая сможет обеспечить технологический суверенитет страны. Что это такое? Это способность России самостоятельно разрабатывать и производить ключевые технологии, а не просто копировать зарубежные аналоги.



Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что одного «импортозамещения» недостаточно. Нужны собственные, уникальные разработки и современные производства. Именно на новое поколение исследователей возлагаются надежды в создании этих прорывных решений для будущего страны

По словам политолога, эксперта Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан Марата Сафина, в республике выстраивается целостная система, позволяющая «раскрыть потенциал нового поколения исследователей и направить его на решение конкретных производственных задач».

«На федеральном уровне этой цели служит программа «Приоритет 2030», которая была обновлена в феврале 2025 года. Ее главная задача – коренным образом изменить работу российских вузов. Если раньше университеты в основном передавали знания, то сегодня стоит вопрос о следующем шаге – чтобы эти знания находили практическое применение в реальном секторе экономики. Четыре вуза Башкортостана являются участниками этой программы: Уфимский университет науки и технологий, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Башкирский государственный медицинский университет и Башкирский государственный аграрный университет», напоминает он.

Важно, как подчеркивает Марат Исмагилович, что «сотрудничество между высшими учебными заведениями республики и крупными промышленными предприятиями успешно развивалось и до ее старта. Например, Уфимский университет науки и технологий давно и плодотворно работает с Уфимским моторостроительным производственным объединением. Вместе они ведут совместный образовательный проект «Крылья Ростеха». Уфимский государственный нефтяной технический университет готовит кадры и проводит изыскания для таких гигантов, как «Роснефть», «Газпром», «Транснефть», «СИБУР», «Лукойл». Эти вузы также активно развивают международные связи».

Со своей стороны, говорит эксперт, республика оказывает «весомую поддержку молодым специалистам. С 2022 года ежегодно выделяется 200 миллионов рублей на гранты для молодых ученых. Аспиранты могут получить 500 тысяч рублей в год, а кандидаты наук – один миллион рублей. Эта поддержка рассчитана на два года. Не забыта и жилищная проблема: с 2022 года 133 молодых ученых улучшили свои жилищные условия при содействии республики. С 2025 года введены семь ежегодных премий «Молодой ученый года» в размере 150 тысяч рублей за достижения в разных областях науки».

Словом, «у Башкортостана имеется серьезный задел для укрепления технологического суверенитета России. Наш регион обладает мощными опорными вузами, которые выпускают высококвалифицированных специалистов для ключевых отраслей: нефтепереработки, авиастроения, медицины и агропромышленного комплекса. Наука, развиваемая в университетах, напрямую востребована рынком», уверен эксперт.

Очевидным Марат Сафин называет и то, что «для диверсификации экономики и создания новых технологических направлений необходимо активизировать усилия в IT-секторе. Для этого в регионе есть прочный фундамент – сильная математическая школа и все условия для воспитания талантливой молодежи».

Фото: пресс-служба правительства РБ.