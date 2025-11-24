История в твоих руках

Сотрудники Национального музея РБ совместно с благотворительным фондом «Наши дети» минувшим летом запустили новый проект — подопечные фонда Софья и Влада участвовали в научной археологической экспедиции на раскопках Бирского грунтового могильника. Их гидом в древний мир стала археолог Рида Русланова, а наставником — координатор фонда Надежда Емцева. Об этом рассказали на пресс-конференции специалисты Национального музея Башкортостана, ведущие раскопки тысячелетнего хранилища древних артефактов.

Две недели жизни в палатках, работа при помощи специальных инструментов, вечерние беседы у костра — все это создало уникальную атмосферу. Для Надежды Емцевой, сотрудницы фонда «Наши дети», картографа и геодезиста, этот опыт стал первым и позволил применить свои навыки в необычном формате.

— Кроме самих раскопок, где мы с Софьей сделали топосъемку, потом нарисовали топоплан, по которому работала группа археологов, по очереди дежурили на кухне. И это оказалось очень важным аспектом самоорганизации и улучшения коммуникационных навыков для всех нас, — поделилась подробностями Надежда.

В итоге участницы проекта были невероятно впечатлены, ведь наука, став осязаемой, перешла границу теории в учебниках!

— Мы впервые применили формат наставничества — и это сработало, уже многие после общения с Софьей и Владой заинтересовались нашей работой. Так что, надеемся на продолжение такого начинания, — говорит руководитель фонда Салима Мануилова.

Собственно, сама идея напоминает о главном — как важно давать молодым возможность прикоснуться к настоящему делу, и тогда всего один проект может зажечь искру интереса, которая, не исключено, высветит позже чью-то научную карьеру.

А мы желаем Софье и Владе удачи и ждем новых совместных проектов, которые откроют не только древние артефакты, но и яркие та-ланты.