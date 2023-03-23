От хобби — к научному полёту

Хоть и ратуем мы за то, чтобы башкирские выпускники поступали в родные вузы, а все-таки гордимся, когда узнаем о земляках, добившихся научных успехов за пределами нашей республики.

Редакция «РБ» получила письмо из Московского авиационного института, где о студентах из Башкирии отзываются с большой теплотой. Нам рассказали о Дамире Хакимове, который создал VR-тренажер парашютного прыжка. Делимся этой историей с нашими читателями.

Дамир Хакимов с детства мечтал о профессии инженера, хотел конструировать двигатели и создавать самолеты. В итоге после школы парень поступил в МАИ на кафедру «Проектирование и сертификация авиационной техники».

Дамир не только успешно учился, но и стал старостой группы, успевал совмещать свои обязанности с хобби. Например, во время дистанционного обучения увлекся модернизацией методик применения дистанционных программ в процессе обучения, занялся программированием, а позже к этому добавилось увлечение парашютным спортом.

В итоге студенту предложили принять участие в разработке VR-тренажера парашютиста в Центре компетенций МАИ «Энергетические системы», который открылся в рамках программы «Приоритет-2030».

С помощью тренажера, который создал Дамир с командой, можно обу­читься навыкам управления парашютом с помощью системы виртуальной реальности. Он состоит из настоящей подвесной системы со стропами управления, шлема виртуальной реальности и рабочего места инструктора, оснащенного touch-дисплеем. Подвесная система закрепляется на прочном металлическом каркасе и перемещается по нему так, чтобы имитировать движение парашютиста во время прыжка. С помощью строп можно управлять парашютом с момента «раскрытия» до «приземления».

Человек на тренажере испытывает реалистичные визуальные ощущения и оценивает расстояние до объектов в виртуальной среде. А на дисплее видит картинку окружающего и параметры упражнения.

— Благодаря тренажеру новички преодолевают страх и отрабатывают навыки, — рассказывает Дамир. — Кроме того, он позволяет снизить расходы на парашютную подготовку. Прыжки на тренажере безопасны для неподготовленных людей.

Они дарят незабываемые впечатления и желание повторить их в реальности. Здорово, что МАИ дал мне возможность поработать в такой отличной команде!

Сейчас молодой исследователь учится на четвертом курсе бакалавриата и уже руководит отделом разработки в VR/AR направлении Центра компетенций МАИ «Энергетические системы». В дальнейшем Дамир планирует поступить в магистратуру и заняться исследованиями в центре, совершенствуя технические и управленческие навыки.

По материалам отдела по связям с общественностью МАИ.