Владимир Савичев: Наука востребована тогда, когда она решает жизненные вопросы

Директор Института стратегических исследований республики, ответственный секретарь Совета по правам человека при главе РБ, кандидат политических наук Владимир Савичев о современных тенденциях в области гуманитарных наук, а также о социальных проблемах и их решениях.

— Владимир Леонидович, насколько сегодня актуальна гуманитарная наука?

— Гуманитарная наука — это глубокое понимание различных процессов и умение направить их в то или иное русло, найти такие технологии, формы, которые человеку интересны. Во времена Советского Союза искусственно сузили сферы исследования, была определенная догматика в методологии, и это не давало развиваться гуманитарным наукам. Сегодня качественные изменения в обществе требуют оригинальных научных концепций, формирования новых теорий. Мы в состоянии самостоятельно развивать новое понимание социальных процессов. Но есть и другой тренд: «давайте мы механически скопируем то, что есть в западных науках и присягнем этим догматам». Это неправильно.

Общество сильно изменилось, как и факторы, которые влияют на человека. Техногенная среда, которая возникла в XXI веке, формирует наш образ мысли, картину мира, представление о себе. Это абсолютно новые явления, их надо изучать и понимать. Но надо отметить, что далеко не все можно исследовать старыми методами, нужен совершенно новый методологический подход, чтобы понимать, что с нами происходит и к чему это приведет.

Сегодня мы не хотим закрываться в информационный кокон, да это и неправильно. Европа пытается отсоединиться от нас, заблокировать всю информацию, которая идет из России, тем самым делая хуже себе. Они не понимают реальный мир, соответственно, будут принимать неправильные решения, поэтому надо быть открытыми, уметь работать в новой ситуации. Открытость не означает, что мы должны проглатывать все что нам дают. Есть небезопасные и ненужные идеи. Некоторые концепции, по сути, античеловечны: «дети не нужны», «живи только для себя», «каждый может делать все, что он хочет» и так далее. Эти идеи ведут к отмиранию сообщества, в котором они начинают развиваться.

— Такие выражения сегодня часто звучат, особенно среди молодежи. Как они проникли в нашу жизнь?

— Те нарративы, которые идут с зарубежных фабрик мысли, преследуют свои цели, и это настолько грамотные технологии, что обыватель не замечает, как начинает создавать для себя заведомо неверную картину мира и руководствоваться ей. Это очень тонкая подстройка, когда человеку кажется, что он самостоятельно принял решение, а на самом деле его грамотно к этому подвели.

Возьмем голливудские фильмы. Все они созданы не хаотично, а по четкому социальному заказу. У каждого жанра кино есть сверхзадача, какая-то стратегическая цель, заложена определенная идея. Когда человек смотрит фильм, он может и не догадываться о ней, сначала он позитивно относится к этой идее, потом начинает интересоваться ею, затем руководствуется сформированной картиной мира. Получается, он сам формирует логику действий, которые могут быть вообще не в его интересах.

— Зачем Западу проникать в наше сознание?

— Многие нарративы направлены как раз на то, чтобы убрать конкурентов. Мир не настолько гуманен, как многим бы хотелось. Идет жесткая борьба за лидирующие позиции. Для глобальных политических и экономических групп мы конкуренты, от которых нужно избавиться, но напрямую победить российское общество и государство очень сложно. Мы научились защищаться, понимаем и даем отпор угрозам, поэтому происходит проникновение в наше сознание.

Рассмотрим, к примеру, такую идеологию как чайлдфри. Сегодня ее законодательный запрет ничего не даст. Это нелогично, мы не можем говорить несовершеннолетним детям: рожайте — это не в наших традициях, а взрослым самостоятельным людям мы не можем указывать, как себя вести в семейных отношениях, когда и сколько рожать детей. Они скажут, что есть конституционное право на личную жизнь. И будут правы.

Здесь как раз и нужны научно проработанные социальные технологии, которые противостоят этому нарративу. Для чего нас убеждают, что необязательно иметь свое продолжение? Это стратегия устранения. Те, кто не может нас победить в открытой конкуренции, навязывают модель социальных отношений, в результате которой мы как человеческое сообщество обречены на исчезновение. Что можно противопоставить таким социальным технологиям? Стратегию, сформированную в интересах нашего общества. Необходимо осознавать свою значимость в жизненной цепи, что до нас было много поколений предков и что нужно оставить после себя продолжение. Мы можем и должны продолжать жить в своих потомках, в том наследии, что оставим. Нравится это или нет, но мир формируют те, кто не ограничивается текущими потребностями и комфортом, а руководствуется стратегическими целями развития общества. Остальные лишь приспосабливаются к реальности, в которую их ставят.

— Есть какие-то конкретные шаги?

— В этом и заключается роль науки: не просто находить что-то новое, а трансформировать это в проекты конкретных управленческих решений, технологии, подходы, формы и так далее, чтобы люди могли жить по новым правилам. Пока мы опираемся только на традиционные ценности, потому что они доказали свою жизнеспособность. Но, подчеркну, общество не стоит на месте, и молодежь это очень хорошо понимает. Задача гуманитарной науки — найти ответы на вопросы: кто будет контролировать центр реализации наших потребностей? Как они будут сформированы? Как будут работать — на пользу или во вред?

— О чем говорят современные исследования?

— Рассматривая сферу демографии, мы подмечаем некоторые вещи, которые не выявить без системного анализа. Например, где более высокая рождаемость детей? Какие условия для этого нужны? Мы выделяем несколько факторов. Первый — близость к экономическому центру, где можно заработать. Люди в основном стремятся в крупные города или на предприятия, которые добывают сырье, где есть гарантированный заработок. Второй — должна быть социальная структура, которая позволяет решать большинство жизненных проблем по лечению, обучению, покупке продуктов, ремонту техники... Третий — нужна удобная коммуникационная среда, чтобы можно было общаться, взаимодействовать друг с другом. И, наконец, четвертый — необходима комфортная жизненная среда. Мы живем в техногенном пространстве, окружаем себя компьютерами, смартфонами, телевизорами, разного рода Алисами. С одной стороны, это прогресс, с другой, мы обрекаем себя на одиночество. Зачем нам другие люди, если комфортно с гаджетами, и человек задумывается: а зачем мне дети, родители… Понятно, что такая модель жизни ведет к вымиранию, если умрет человек, то все, что он сделал, весь его жизненный опыт, впечатления уйдут вместе с ним. Поэтому нам нужна среда взаимодействия, в которой жили предки: общение с живым огнем, водой в ручье, с землей, животными — это закладывает в нас потребность в контакте с живым, следовательно, и в продолжении рода.

Исследователи отметили, что высокая рождаемость наблюдается в пригородах, где есть свой дом, определенные жизненные пространства, которые можно заполнять. Допустим, в городской квартире в 60 кв. м живет семья из трех человек, а если появится четвертый, придется это жизненное пространство сократить, что уже некомфортно. За городом же помимо дома есть гараж, баня, сарай, там все находят себе место, людям там комфортно, уютно и нет ощущения, что места не хватает.

По результатам пятого демографического доклада видно, что наибольший прирост населения наблюдается в Уфимском, Иглинском и Стерлитамакском районах. Есть и другая модель, еще из прежнего мира, — модель полного слияния с природой, типа Бурзянского района. Но она сохраняется как реликтовая, в условиях заповедника, и будет меняться, потому что людям хочется перспектив, заработка и возможностей для самореализации.

Первая модель сегодня более жизнеспособна и перспективна. Если мы хотим остановить тенденцию по снижению численности населения, надо задуматься о создании такой комфортной среды для человека, чтобы у него было жизненное пространство, а вместе с тем легкий доступ ко всем благам и потребность в общении с живым.

Есть и другие факторы, мы занимаемся их исследованием. Жизнь сегодня очень разнообразна, важно найти правильный баланс этих факторов: что нас мотивирует, что держит, что представляет угрозу.

— То есть Институт стратегических исследований выполняет такие масштабные задачи?

— У Института несколько направлений работы. Научный центр социально-экономического анализа проводит экономические исследования. Мы понимаем, что все рекомендации и предложения по нашим разработкам должны быть оформлены в общих правовых нормах, поэтому в ИСИ есть научный центр политико-правовых исследований, где специалисты помогают правильно составить документы. Немаловажную роль выполняет центр социокультурного анализа, где проводятся прикладные исследования, связанные с мемориальной памятью, с этноконфессиональными взаимодействиями.

Институт, в котором есть специалисты из разных областей, сегодня более интересен с точки зрения выработки новых подходов к пониманию ситуации, и мы стремится к такому формату исследований. Проблема в том, что в гуманитарных науках многие теории, методологии устарели. Общество сейчас коммуницирует через социальные сети, а это предполагает совершенно новый методологический подход к исследованию и пониманию изменившегося формата взаимодействий. Здесь нужна не классическая социология, а совсем другая, новая теория социальных связей. Мы раньше не сталкивались с открытым информационным пространством. Человек жил в рамках определенных, понятных социальных взаимосвязей, традиций, мы всегда знали, кто влияет на наших детей, контролировали общение. Сегодня на детей влияют социальные сети, весь интернет, и все не проконтролируешь. Какая-то защита, брандмауэр для ребят 8 — 10 лет превращается в квест: они находят, как это обойти.

Внешние ограничители не работают. Они должны быть в головах, люди сами должны понимать, что им нужно, а что нет. Формирование правильного отношения к жизни — очень сложная работа. И это вопрос в том числе к науке: как донести до органов управления, что на первый взгляд безобидный факт несет угрозу или открывает новые перспективы? Роль науки здесь очень востребована.

— Наука и власть должны действовать вместе?

— Наука не выживет в своих воздушных замках. Чтобы развиваться, надо быть востребованной, а значит, отвечать на самые актуальные вопросы современности. Сегодня наш заказчик — глава республики, правительство, Государственное Собрание, поэтому мы подготовили новый формат госзаданий, который учитывает актуальные задачи, в решении которых необходимо научное сопровождение, детальное изучение ситуации, поиск новых подходов. Наука дает рекомендации управленческим структурам, где предложенные идеи трансформируют в конкретные решения, на основании которых запускаются социальные технологии, модели производства продукции, экономические услуги и прочие вещи. Наука сама по себе не в состоянии решить какую-либо проблему, она востребована, когда находится в системе, а эта система усиливает свои возможности научным анализом ситуации.

— Чем сегодня занимается ИСИ РБ?

— Сегодня есть четкое понимание по мерам стимулирования рождаемости: за последние 30 лет республика не выходила на уровень простого естественного воспроизводства населения. Эту тенденцию очень сложно переломить, но сделать это необходимо. Прежняя модель общества была трансформирована: многие стали жить в городе или за пределами республики, к нам приехали люди пожилого, далеко не фертильного возраста. Чтобы изменить ситуацию, надо кардинально поменять подход к работе с человеческим потенциалом. Одними мерами экономического стимулирования мы не перейдем на модель многодетной семьи. Надо формировать целостную картину мира, в которой дети — не обуза и не дополнительные расходы, а жизненная необходимость, основа счастливого восприятия мира, важный фактор социального статуса.

Чтобы справиться с такой научной задачей, необходимо применять междисциплинарный подход, поэтому в работу по демдокладу мы привлекли разных специалистов, нашли новые ракурсы понимания ситуации и выявили те факторы, которые могут изменить ситуацию в положительную сторону.

Экономисты ИСИ РБ оказывают помощь всем остальным центрам, потому что возникает много вопросов, которые так или иначе связаны с экономической сферой. Но у них есть и свои задачи в новом госзадании — они занимаются всем, что касается проекта по реанимации города Агидель, созданию там перспективного экономического, логистического, производственного центра.

Еще одно направление — переосмысление стратегии развития малого и среднего бизнеса в республике. Надо уходить от модели бегания за чужими инвесторами и переходить к «выращиванию» своих производственных, банковских структур, цифровой экономики, которые напрямую связывали бы свои интересы с будущим региона. Этот подход сегодня самый перспективный. Чтобы перейти к нему, надо пересматривать всю стратегию работы с малым и средним бизнесом. Если сегодня сказать предпринимателю — выживай как-нибудь сам, скорее всего, он не сможет выжить. Организовав ему благоприятную среду для развития, мы получим больше отдачи, но, важно, чтобы она оставалась в регионе.

Социологи ИСИ продолжат работу с образовательной сферой: есть проблема улучшения качества питания учащихся, повышения престижа работы преподавателей, важно вернуть те позиции, которые были когда-то в нашей системе образования. Это непросто, поскольку ее 30 лет пытались переделать под модель формирования продвинутого потребителя, стараясь убедить нас, что технологии могут разрабатывать только за рубежом. Но у нас есть другой опыт, когда мы сами создавали их, ничем не уступая западным университетам.

Страна-лидер — обязательно технологический центр, который самостоятельно может решать перспективные задачи экономического развития. Это ни в коем случае не говорит о том, что мы должны закрыться, так мы потеряем конкурентоспособность. Мы должны стать одним из лидеров. А для этого надо развивать свои ресурсы. Наши социологи целенаправленно занимаются исследованием качества управления, аспектами, связанными с коррупцией, работают, чтобы предложить оптимальные управленческие решения.

У Центра социокультурного анализа достаточно много прикладных задач. Башкортостан — полиэтническая, поликонфессиональная республика, поэтому важно понимать, как здесь развивать тенденции, какие есть попытки внешнего влияния на ситуацию, что представляет угрозу для безопасности наших граждан. Некоторые не очень продуманные вещи и желание обособить свою идентичность могут привести к серьезным конфликтным ситуациям. На примере Украины мы видим, к чему привела идеология национальной исключительности.

На своего соседа другого этнического происхождения мы смотрим не как на что-то враждебное, а как на человека, который дает нам дополнительные возможности узнать новое, освоить интересный жизненный опыт. Это правильная модель, потому что так мы создаем творческий симбиоз разных людей. Современное общество мозаично, и умение жить дружно в разном по культурным основаниям социуме — одно из главных умений. Вот почему наши люди везде могут прижиться.

У нас около 70 процентов населения воспитывается в смешанных, мультикультурных семьях. Большая часть молодежи затрудняется ответить на вопрос об этнической принадлежности, поскольку их мамы, папы, дедушки и бабушки из разных этноконфессиональных групп. И дети всех любят, во всех видят позитивные проявления, впитывают разные культурные стереотипы — это плюс, потому что человек понимает разные культуры и за счет этого более адаптивен к общеглобальной среде.

Динамика прежних форматов — это тоже сфера научного исследования. Например, прежний подход к празднованию сабантуя в городах становится все более непонятен людям. Если раньше у этого праздника было конкретное содержание и большинство людей действительно зависело от поля, от того какой будет урожай, приплод скота, то сегодня образ жизни изменился. Но вместе с тем у сабантуя всегда были и другие аспекты: показать себя, познакомится с кем-то, увидеть лучшие образцы. Поэтому праздник нужен, он востребован. Это не только традиции, это элемент нашей жизни, но надо его осовременить, сделать интересным для молодежи, чтобы она несла эту традицию дальше.

Наши ученые должны дать понимание происходящих процессов и того, что будет завтра: к чему приведет принятое решение, как отразится на обществе возникшая проблема и так далее.

Фото предоставлено пресс-службой Института стратегических исследований РБ.