Читают не все, нужна каждому

4 февраля 1993 года президиум Академии наук РБ учредил Главную редакцию Башкирской энциклопедии. Эта дата стала официальным днем рождения учреждения, хотя начало было положено двумя годами раньше.

Рождённая на переломе эпох

Как вспоминает Уильдан Саитов, долгие годы возглавлявший учреждение, а сегодня его научный руководитель, постановление правительства о подготовке Башкирской советской энциклопедии было принято еще в начале 1991 года. Тогда воплотить проект в жизнь полноценно не получилось, однако в Институте истории, языка и литературы была создана группа Башкирской советской энциклопедии, которую возглавил кандидат филологических наук, поэт Рашит Шакуров. В начале 1992 года в состав этой группы вошел и Уильдан Гильманович.

Система работы коллектива выстроились не сразу. Требовалось изучить опыт тех учреждений, которые имели большую практику в энциклопедическом деле, прежде всего Большой советской энциклопедии, изданий союзных республик. Первоначально предполагалось, что Башкирская энциклопедия будет издаваться на пожертвования от крупных предприятий, министерств, ведомств, городов и районов, однако скоро стало понятно, что эта практика несостоятельна.

Наконец, Совет министров республики рекомендовал Академии наук РБ преобразовать отдел Башкирской энциклопедии в самостоятельную структуру с бюджетным финансированием. В итоге была создана главная редакция Башкирской энциклопедии, которую на общественных началах возглавил академик АН РБ Зиннур Ураксин, а первым заместителем директора стал Уильдан Саитов.

Кстати, то, что Башкирская энциклопедия появилась на переломе эпох, отнюдь не случайность.

— Мы могли бы начать эту работу гораздо раньше, для этого республика обладала достаточным научным потенциалом, — замечает Уильдан Гильманович. — Собственные энциклопедии в союзных республиках начали создавать в середине 1970-х годов. Их редакции работали под научно-методическим руководством Большой советской энциклопедии и по единой методике, имели схожие структуры. А вот автономным образованиям и другим регионам России готовить местные издания не разрешалось. В начале 90-х годов на волне демократизации общественной жизни появилась возможность приступить к подготовке энциклопедий и в регионах. Так что в Башкирии, как и в других регионах, появились политические и научные предпосылки для создания собственной энциклопедии.

Лучшая в России

В республике решили сначала издать краткую энциклопедию «Башкортостан». И она появилась: в 1996 году на русском языке, в 1997-м был выполнен перевод на башкирский. Правда, из печати издание вышло только в 2000-м.

В кратком издании содержалось в общей сложности 2600 статей. Расширенная версия Башкирской энциклопедии увеличилась более чем до 17 тысяч статей и семи томов. К работе над ней приступили в 1999 году, и только в 2005-м вышел первый том. Затем каждый год выходило по одному тому на русском языке. Масштабный труд завершился в 2011 году.

— Первые пять лет работы над многотомником выстраивался технологический процесс. Методика была очень хорошо отработана, поэтому срок подготовки следующих томов заметно сократился, — объясняет замдиректора «БЭ» Рания Хасанова. — Это помогло нам в последующем работать и над районными, и над тематическими изданиями.

После завершения работы над семитомником «Башкирской энциклопедии» издали ее башкироязычную версию, 12 районных энциклопедий (Зилаирского, Баймакского, Хайбуллинского, Абзелиловского, Ишимбайского и других районов), две городские (Сибай и Салават), четыре корпоративные («Газпром нефтехим Салават», «Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами Гарипова», «Башкирский комсомол» и «Уфимский государственный нефтяной технический университет»), персональную — «Салават Юлаев» и другие. Всего за 30 лет вышло 26 наименований энциклопедий в 38 томах. В результате Башкирия стала лидером среди регионов России по количеству и качеству изданных энциклопедий.

А в 2020 году был запущен региональный интерактивный энциклопедический портал «Башкортостан», где собраны все энциклопедии, выпущенные учреждением.

Портал помогает решить главную проблему бумажных изданий: книжные версии быстро устаревают, а регулярное их переиздание — дело очень затратное. В электронной же версии данные обновляются ежедневно. Энциклопедия благодаря порталу становится поистине живым организмом. Мониторинг показывает, что посетителей портала с каждым месяцем становится все больше. Причем читают энциклопедические статьи не только на русском, но и на башкирском языке, и в России, и за рубежом — более чем в 200 странах мира.

Доверяй, но проверяй!

Любая энциклопедия делается людьми и для людей. Коллектив «Башкирской энциклопедии» начинался всего с семи человек, а в годы творческого расцвета доходил до 98! К сожалению, период оптимизации привел к большому сокращению численности энциклопедистов, и сегодня в штате учреждения числятся всего 17 человек, девять из которых — редакторы.

Однако не только на них держится энциклопедическое дело. Статьи для энциклопедий, как правило, пишут башкирские ученые. За время работы над многотомником их было привлечено более 800 (!). Много лет научно-редакционным советом учреждения и редакционной коллегией многотомной «Башкирской энциклопедии» руководил член-корреспондент РАН, академик АН РБ Марат Ильгамов. В подготовке многотомника приняли активное участие известные ученые Рагиб Гимаев, Марат Азнабаев, Борис Миркин, Фаниль Файзуллин, Гиниятулла Кунафин, Фануза Надршина, Валентина Сорокина и многие другие. С ними БЭ продолжает сотрудничать по сей день.

Конечно, ученые пишут специфическим, научным языком. Задача редакторов энциклопедии — адаптировать его для широкого круга читателей. К тому же здесь выстроена многоуровневая система проверки информации. Кстати, сами же ученые потом и ссылаются на энциклопедию в научных работах: за достоверность сведений можно ручаться. Пользуются ею школьники и студенты, когда пишут рефераты, курсовые и дипломные работы.

Энциклопедия нужна всем, уверены сотрудники «Башкирской энциклопедии». Подтверждение тому — издание «Фольклор народов Башкортостана». Это красочно иллюстрированное, выпущенное на русском и английском языках к Всемирной Фольклориаде в Уфе издание вышло малым тиражом. И сегодня многие обращаются в учреждение с вопросом, где его можно приобрести: в энциклопедии много статей, посвященных творческим коллективам республики. Конечно, каждому причастному хотелось бы видеть экземпляр на своей полке.

Энциклопедия — это престижно

О ближайших планах коллектива «Башкирской энциклопедии» рассказал директор учреждения Ильгиз Султанмуратов:

— Самое главное для нас сегодня — сохранить структурный потенциал, коллектив, многолетние связи с издательствами и авторами, самостоятельность и специфику работы в условиях реорганизации. Руководство республики и Академии наук РБ заинтересованы в сохранении и развитии нашего потенциала.

У нас уже готовы к выпуску два издания: это энциклопедии, посвященные селу Темясово и Мустаю Кариму. Первая готовилась к юбилею республики (Темясово было первой столицей Башкирской республики), а вторая — к юбилею писателя. Обе, к сожалению, не были изданы из-за отсутствия финансирования.

Положено начало работе над энциклопедией «Башкиры». Она, очевидно, в перспективе повлечет за собой издания и о других народах, населяющих республику, — русских, татарах. А в данный момент заключаем договор на создание энциклопедии Салаватского района, инициатором выпуска которой стала районная администрация.

Сегодня министерство образования республики заинтересовано в научно-энциклопедическом издании о Башире Рамееве, создателе одной из первых отечественных ЭВМ.

Дело в том, что в Уфе скоро начнется строительство математического лицея, названного его именем. Будет очень интересно исследовать его личность. Продумываем также энциклопедии, посвященные генералу Минигали Шаймуратову, политическому деятелю Кариму Хакимову.

Надеемся в ближайшие годы выпустить энциклопедию об Уфе, особенно в свете ее скорого юбилея. Думаем, что ученое сообщество готово помочь нам в этом, а уфимцы были бы рады видеть такое издание на своей книжной полке.

Планируем также в ближайшие два года развивать наш интерактивный портал и социальные сети, чтобы привлечь внимание большего количества читателей. Радует, что с каждым годом читателей энциклопедии в сети становится все больше: если в 2020 году портал посетили более восьми тысяч человек, то в 2021-м — уже 31 тысяча, а в 2022-м — 132 тысячи. Это действительно перспективное направление, так как у людей все чаще возникает запрос на объективное освещение истории.

— Сегодня в нашем коллективе работают далеко не все, кто был причастен к становлению башкирской энциклопедистики, — добавляет Ильгиз Замфирович. — Все 30 лет с нами сотрудничали ведущие республиканские ученые, краеведы, специалисты в разных областях. Это настоящие энтузиасты своего дела. Всем им хотелось бы выразить огромную благодарность.

С 1 марта «Башкирская энциклопедия» станет обособленным подразделением Академии наук республики, и энциклопедисты надеются, что новый статус принесет позитивные изменения.

Коллектив «Башкирской энциклопедии» уверен: наличие у республики своей энциклопедии — одно из составляющих имиджа и престижа, это повышает узнаваемость Башкирии в мире, работает на инвестиционную и туристическую привлекательность региона и, конечно, помогает лучше узнать, а значит, и полюбить свою малую родину всем нам.