Династии появляются там, где любят свою работу

Проект «Живое наследие памяти» посвящен культурному наследию представителей разных сословий. Его цель — развитие традиций преемственного служения Отечеству, в том числе в сфере науки. К нему присоединилась Академия наук Республики Башкортостан.

Представители трех научных династий Лазаревых-Плечевых, Исмагиловых, Амирхановых рассказали коллегам, собравшимся в конференц-зале Академии наук, истории своих семей.

Династию Лазаревых-Плечевых представила профессор, известный врач-эндокринолог Татьяна Моругова. Центральной фигурой в этой династии, трудовой стаж которой насчитывает 860 лет, является Дина Наумовна Лазарева, доктор медицинских наук, профессор, основатель школы фармакологов и токсикологов республики. В этом году медицинская общественность республики отметила ее столетие. На доме, в котором жила Дина Наумовна, установлена памятная доска.

Подробно рассказав о членах большой династии Лазаревых-Плечевых, каждый из которых считает врачевание не просто профессией, а своей судьбой, призванием, Татьяна Моругова привела слова своего внучатого племянника Левона Плечева. Тот, еще будучи школьником (сейчас он студент стоматологического факультета БГМУ), написал в сочинении на тему «Моя будущая профессия»: «Я горжусь, что мои близкие — доктора, и постараюсь достойно продолжить семейную традицию».

Шесть поколений ученых и педагогов, большинство из которых носит фамилию Исмагиловы, представил профессор БГАУ, видный ученый-растениевод, создатель новых сортов пшеницы (в соавторстве) и кукурузы Рафаэль Исмагилов. Суммарный стаж его династии — более семисот лет, от муфтиев до профессоров ведущих мировых университетов тянутся веточки генеалогического древа Исмагиловых.

Рафаэль Исмагилов сказал, предваряя свое выступление: «У меня сегодня хороший день, думаю, он запомнится надолго. Благодаря таким круглым столам, которые организует Академия наук, проекту «Живое наследие памяти», инициированному Институтом наследия министерства культуры РФ, возрождается интерес к науке, людям, которые ее творят и передают свои знания и опыт не только «наследникам по прямой» — всем потомкам. Это дорогого стоит».

Представитель самой молодой династии химиков Амирхановых доцент, заведующий кафедрой зеленой химии УУНиТ Адель Квятковская рассказала о трех поколениях своих предков, одержимых «наукой о превращениях». Революции, войны, перестройки не помешали им сохранить верность профессии, интерес к изысканиям, открытиям, новым методикам. Дед, выдающийся химик, участник Великой Отечественной войны Анвар Амирханов, которого по ее окончании зазывали в свои лаборатории профессора Европы, кинул якорь в только создававшемся Башкирском филиале АН СССР. Его дочери Найля Анваровна и Флора Анваровна снискали славу лучших химиков УГАТУ.

Старшая создала школу электрохимии в авиационном университете.

А теперь и младший сын Адели Квятковской, школьник Федор, объявил о решении стать химиком. Как тут не вспомнить слова Левона Плечева, процитированные за круглым столом в Академии наук: «При выборе профессии большую роль играет семья. Династии появляются в тех семьях, где старшие поколения действительно любят свою работу, преданы ей, поэтому и дети осознанно продолжают дело отцов»…

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Участников круглого стола в АН РБ приветствовал директор Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева Владимир Аристархов. По его мнению, обращение к изучению семейных династий выдающихся ученых Башкортостана, их общественная презентация вызовет большой интерес у научного сообщества России.