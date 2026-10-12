Музыка сердца

В Башкирском лицее №136 имени М. Искужина День курая, учрежденный по инициативе главы республики (он отмечается 10 октября), в этом году начали праздновать заранее: торжественно открыли кабинет «Курай».

Это еще одно пространство, которые здесь создают для погружения детей в родную культуру.

Ранее в лицее уже открылись кабинет «Урал-батыр», этнокультурный выставочный зал, музей «Башљорт йорто» («Башкирский дом»), музей лицея, кабинет культуры Башкортостана, а также творческая студия живописи и медиастудия «Лицейский голос».

В праздничном событии помимо самих лицеистов и преподавателей приняли участие представители органов власти республики, министерства просвещения, Всемирного курултая башкир, администрации Уфы, деятели искусства. Поздравить лицей приехала и заместитель главы администрации столицы Гуллярия Ялчикаева:

— В последнее время в уфимских национальных школах совместно с исполнительными комитетами Курултая башкир делается очень много, — отметила она. — В каждой школе проходят свои брендовые мероприятия. И очень радует, что одним из первых мероприятий к Дню Республики и Дню курая стало открытие этого кабинета именно в нашем башкирском лицее.

Но прежде, чем перерезать ленточку, гостей ждал сюрприз — выступление группы школьников «Шонкар», созданной пол-года назад. Руководитель коллектива Ильдар Бадретдинов, сам выпускник этой школы, рассказал, что идея возродить традицию принадлежала директору лицея Шамсулле Хабибрахманову.

— Да и само время требует, — говорит преподаватель. — У детей большой интерес к музыке. Мы исполняем песни не только на башкирском, но и на русском языке, к каждому мероприятию что-нибудь готовим.

Первым прозвучал гимн школы «Мэктэбем» — его в свое время сочинил руководитель легендарной башкирской группы «Караван-Сарай» Артур Тактаулов на слова отца самого Ильдара Валиахметовича, работавшего в те годы заместителем директора школы. Вторая песня — «Курай» того же Артура Тактаулова, переработанная Ильдаром Бадретдиновым, не оставила равнодушным никого благодаря энергии элект­рогитары и курая, которые сплелись воедино.

Кабинет «Курай» — это не обычный класс с партами. Он оснащен современными материалами и станет пространством для изучения башкирской музыкальной культуры. Стенды рассказывают о прошлом и настоящем инструмента, как он эволюционировал и какое место занимает в современной музыкальной практике. Здесь можно прочесть народную сказку о том, как у башкир появился курай, и узнать о первых упоминаниях инструмента в письменных источниках, увидеть портреты и информацию о знаменитых кураистах: от легендарного Юмабая Исянбаева, выступавшего с кураем в Париже (именно к дню его рождения приурочено празднование Дня курая), до широко известного в мире музыканта Роберта Юлдашева.

Можно узнать названия башкирских народных мелодий, сгруппированных по темам: песни о борьбе за свободу Салавата, песни, посвященные 1812 году, эпические, песни о судьбах женщин... И все это можно найти в интернете по QR-коду и послушать. Также на стендах — строки из произведений, посвященных кураю, в том числе народного поэта Кадима Аралбая, юбилей которого отметили на днях. С его поэтическими строками о том, что курай будет жить вечно, потому что он в крови любого башкира, нельзя не согласиться.

Руководит кабинетом Замир Магашев. Он обучает игре на курае учеников музыкальной школы, филиалом которой стал лицей, уже 14 лет. Сейчас у него 20 учеников, с каждым из которых он занимается индивидуально.

— Специальность по кураю очень популярна, — говорит Магашев. — Родители звонят мне заранее с просьбой оставить место для их ребенка. А мест нет!

Кабинеты курая, Урал-батыра, культуры Башкортостана, «Башкирская изба», рисунка и живописи — далеко не во всех школах такое есть. Но директор лицея, окончивший художественно-графический факультет, считает: такая обучающая среда не только работает, но и приятна и взрослым, и детям. Кабинет рисунка и живописи и медиастудию здесь открыли с помощью выпускника Мусы Мазитова, который сам окончил художественный класс в лицее и считает, что фундамент его жизненных достижений был заложен именно в альма-матер. Пусть ребенок не станет музыкантом, но если музыка звучит в его душе — это только в плюс.

Как отметила председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова, воспитательная работа — прежде всего:

— 136-й лицей всегда в этом плане показывает пример. По указу главы РБ День курая в республике начали отмечать в прошлом году, и вот в столице уже открылся специальный кабинет курая в школе. На стенах образовательного учреждения мы увидели плакаты, посвященные эпосу «Урал-батыр» (по указу главы республики День эпоса «Урал-батыр» отмечается 8 июня — Авт.). Такие системные решения, которые принимаются на государственном уровне, должны охватывать все сферы, в первую очередь сферу образования. Мы очень гордимся, что наша столица показывает пример всей республике и готова делиться опытом, потому что на самом деле это большой интеллектуальный труд — разработать концепцию кабинета, продумать детали, найти технические решения, чтобы все это было интересно прежде всего детям. Сегодня мы увидели, что в этой школе действительно создана среда, которая формирует человека, знающего свой родной язык, родную республику, страну, — подчеркнула Эльвира Ринатовна.

После торжественной части состоялся круглый стол представителей Всемирного курултая башкир и органов местного самоуправления по вопросам развития национального образования в столице республики. Его участники подчеркнули, что изучение родного языка помогает учащимся глубже ощущать свою национальную идентичность, принадлежность к определенной культуре и что родной язык — важный инструмент патриотического воспитания, который способствует формированию уважения к истории, традициям и культуре своей страны.