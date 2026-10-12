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Музыка
12 Октября , 08:15

Музыка сердца

В уфимском лицее появился необычный кабинет

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Альберт ЗАГИРОВ Замир Магашев с учениками продемонстрировали свое мастерство.Альберт ЗАГИРОВ Замир Магашев с учениками продемонстрировали свое мастерство.
Замир Магашев с учениками продемонстрировали свое мастерство.Фото:Альберт ЗАГИРОВ

В Башкирском лицее №136 имени М. Искужина День курая, учрежденный по инициативе главы республики (он отмечается 10 октября), в этом году начали праздновать заранее: торжественно открыли кабинет «Курай».

Это еще одно пространство, которые здесь создают для погружения детей в родную культуру.

Ранее в лицее уже открылись кабинет «Урал-батыр», этнокультурный выставочный зал, музей «Башљорт йорто» («Башкирский дом»), музей лицея, кабинет культуры Башкортостана, а также творческая студия живописи и медиастудия «Лицейский голос».

В праздничном событии помимо самих лицеистов и преподавателей приняли участие представители органов власти республики, министерства просвещения, Всемирного курултая башкир, администрации Уфы, деятели искусства. Поздравить лицей приехала и заместитель главы администрации столицы Гуллярия Ялчикаева:

— В последнее время в уфимских национальных школах совместно с исполнительными комитетами Курултая башкир делается очень много, — отметила она. — В каждой школе проходят свои брендовые мероприятия. И очень радует, что одним из первых мероприятий к Дню Республики и Дню курая стало открытие этого кабинета именно в нашем башкирском лицее.

Но прежде, чем перерезать ленточку, гостей ждал сюрприз — выступление группы школьников «Шонкар», созданной пол-года назад. Руководитель коллектива Ильдар Бадретдинов, сам выпускник этой школы, рассказал, что идея возродить традицию принадлежала директору лицея Шамсулле Хабибрахманову.

— Да и само время требует, — говорит преподаватель. — У детей большой интерес к музыке. Мы исполняем песни не только на башкирском, но и на русском языке, к каждому мероприятию что-нибудь готовим.

Первым прозвучал гимн школы «Мэктэбем» — его в свое время сочинил руководитель легендарной башкирской группы «Караван-Сарай» Артур Тактаулов на слова отца самого Ильдара Валиахметовича, работавшего в те годы заместителем директора школы. Вторая песня — «Курай» того же Артура Тактаулова, переработанная Ильдаром Бадретдиновым, не оставила равнодушным никого благодаря энергии элект­рогитары и курая, которые сплелись воедино.

Кабинет «Курай» — это не обычный класс с партами. Он оснащен современными материалами и станет пространством для изучения башкирской музыкальной культуры. Стенды рассказывают о прошлом и настоящем инструмента, как он эволюционировал и какое место занимает в современной музыкальной практике. Здесь можно прочесть народную сказку о том, как у башкир появился курай, и узнать о первых упоминаниях инструмента в письменных источниках, увидеть портреты и информацию о знаменитых кураистах: от легендарного Юмабая Исянбаева, выступавшего с кураем в Париже (именно к дню его рождения приурочено празднование Дня курая), до широко известного в мире музыканта Роберта Юлдашева.

Можно узнать названия башкирских народных мелодий, сгруппированных по темам: песни о борьбе за свободу Салавата, песни, посвященные 1812 году, эпические, песни о судьбах женщин... И все это можно найти в интернете по QR-коду и послушать. Также на стендах — строки из произведений, посвященных кураю, в том числе народного поэта Кадима Аралбая, юбилей которого отметили на днях. С его поэтическими строками о том, что курай будет жить вечно, потому что он в крови любого башкира, нельзя не согласиться.

Руководит кабинетом Замир Магашев. Он обучает игре на курае учеников музыкальной школы, филиалом которой стал лицей, уже 14 лет. Сейчас у него 20 учеников, с каждым из которых он занимается индивидуально.

— Специальность по кураю очень популярна, — говорит Магашев. — Родители звонят мне заранее с просьбой оставить место для их ребенка. А мест нет!

Кабинеты курая, Урал-батыра, культуры Башкортостана, «Башкирская изба», рисунка и живописи — далеко не во всех школах такое есть. Но директор лицея, окончивший художественно-графический факультет, считает: такая обучающая среда не только работает, но и приятна и взрослым, и детям. Кабинет рисунка и живописи и медиастудию здесь открыли с помощью выпускника Мусы Мазитова, который сам окончил художественный класс в лицее и считает, что фундамент его жизненных достижений был заложен именно в альма-матер. Пусть ребенок не станет музыкантом, но если музыка звучит в его душе — это только в плюс.

Как отметила председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова, воспитательная работа — прежде всего:

— 136-й лицей всегда в этом плане показывает пример. По указу главы РБ День курая в республике начали отмечать в прошлом году, и вот в столице уже открылся специальный кабинет курая в школе. На стенах образовательного учреждения мы увидели плакаты, посвященные эпосу «Урал-батыр» (по указу главы республики День эпоса «Урал-батыр» отмечается 8 июня — Авт.). Такие системные решения, которые принимаются на государственном уровне, должны охватывать все сферы, в первую очередь сферу образования. Мы очень гордимся, что наша столица показывает пример всей республике и готова делиться опытом, потому что на самом деле это большой интеллектуальный труд — разработать концепцию кабинета, продумать детали, найти технические решения, чтобы все это было интересно прежде всего детям. Сегодня мы увидели, что в этой школе действительно создана среда, которая формирует человека, знающего свой родной язык, родную республику, страну, — подчеркнула Эльвира Ринатовна.

После торжественной части состоялся круглый стол представителей Всемирного курултая башкир и органов местного самоуправления по вопросам развития национального образования в столице республики. Его участники подчеркнули, что изучение родного языка помогает учащимся глубже ощущать свою национальную идентичность, принадлежность к определенной культуре и что родной язык — важный инструмент патриотического воспитания, который способствует формированию уважения к истории, традициям и культуре своей страны.

Альберт ЗАГИРОВ Новый кабинет станет пространством для изучения башкирской музыкальной культуры.Альберт ЗАГИРОВ Новый кабинет станет пространством для изучения башкирской музыкальной культуры.
Новый кабинет станет пространством для изучения башкирской музыкальной культуры.Фото:Альберт ЗАГИРОВ
Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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