От «Осеннего джема» — тепло. Нет, жарко

Дождь — самая джазовая погода. Джаз — родом из Африки. Джем — самый яркий выплеск джаза. Все сплелось по-хорошему в минувшие выходные в филармонии, где два дня сцена была отдана джазовому фестивалю «Осенний джем», выступить на котором приехали две яркие звезды.

Моя прекрасная Дженси

У нигерийской певицы фактура такая… Она входит, и думаешь: так, наверное, выглядят участницы соревнований бойцов без правил. Корпусная женщина, как сказал бы классик. Она говорит, и голос у нее, как у не подготовившейся к экзамену студентки, — робкий и немножко с вопросительной интонацией: я правильно отвечаю? И невозможно поверить, что через десять минут, когда Дженси выйдет на сцену, ты будешь во власти этого голоса: поглощен океанической мощью, раздавлен, брошен на дно, а потом поднят на высоту, на которую могла поднять Билли Холидей — уверенно, с «темной» основательностью и бережно.

Ее мощное тело демонстрирует африканскую пластику — затаенную, вкрадчивую, почти монотонную, на полутонах, но всегда готовую взорваться. Но она обходится без эскапад, едва демонстрируя «прикопанную» энергию, что делает ее выступление загадочным, побуждающим к продолжению знакомства… А вот в песнях она не таилась — дала волю, а может, это была еще не вся воля, и голосовой аппарат сберегался для новых регистров — но эмоций, чувства, джазовой влажности было много. Они нашли применение и в сочинениях самой вокалистки, и аранжировках классики — «Feeling Good», «Summertime», «Autumn Leaves». Было жарко.

Мой виртуозный Головня

Да, Сергей Головня безусловно виртуоз. Саксофонист-виртуоз, и еще композитор и аранжировщик. Он представил уфимцам программу из лучших классических стандартов в своей аранжировке. Он сыплет цитатами, именами, воспоминаниями, как конфетти в Новый год. И смотреть на это, слушать его, сопереживать — одно удовольствие. Он играл и тут же рассказывал о композиторах и музыкантах, эту красоту сотворивших, и зал слушал затаив дыхание. Понимая, что Сергей Головня тоже принадлежит к этой прекрасной джазовой когорте.

Сам музыкант вслед за великими называет сцену алтарем. «Если ты поднялся на нее, ты должен понимать, что удостоен, профессионален, привлечен. И не имеешь права выступить недостойно, подхалтуривая». Сергей сказал, что потрясен качеством игры уфимского биг-бэнда под управлением Олега Касимова. «Оркестр состоит из феноменальных музыкантов. Только навскидку: пианист Игорь Атапин, барабанщик Вячеслав Шумилов, трубач Артур Гимаев… Мне не только хотелось быть с ними рядом, внимать, когда они играли сольные партии, мне захотелось остаться в этом оркестре, раствориться в нем».

Кстати, Сергей признался, что замерз, приехав в Уфу, но его отогрели, напоили, накормили. Отыграли саундчек, и… стало жарко. Как всем нам, зрителям, которым повезло откликнуться на афишу фестиваля и прийти под промозглым октябрьским дождем — самой сопутствующей джазу погоде — на прекрасный «Осенний джем».

По этому поводу Олег Касимов, художественный руководитель фестиваля, народный артист Башкортостана, сказал:

— Что такое «Осенний джем»? Это когда мы пытаемся насладиться этой музыкальной сладостью — снять сливки с джаза — и, конечно же, приглашаем интересных и новых солистов. Сейчас достаточно трудно сохранять статус международного фестиваля: срываются туры, приходится спешно менять программу. Но мы с успехом расширяем репертуар фестиваля и поддерживаем его международный масштаб!