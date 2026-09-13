У каждой песни свой характер

Его талантливые ученики стали врачами, нефтяниками, менеджерами, строителями, но в памяти каждый бережно хранит свет софитов, восторг и радость побед, эхо аплодисментов, которые дарили им благодарные зрители.

В селе Воздвиженка Альшеевского района семью Шуляковских знал каждый. Ценили их трудолюбие, аккуратность, общительность, доброжелательность. Семеро детей, которые выросли в этой семье, всегда были уважительны к взрослым и старательны в любом деле.

Самый младший из них, Миша, как и старшие братья и сестры, помогал матери по хозяйству, любил ходить с отцом на рыбалку, со сверстниками гонял на велосипеде по деревенским улицам. А вечерами тянулся туда, где выводил незамысловатые мелодии сосед-гармонист: перебирал кнопочки, растягивал меха, вслушивался в дыхание инструмента.

В десять лет он уже сам уверенно брал в руки гармонь, подбирал мелодии на слух. Родители Николай Николаевич и Александра Михайловна, заметив, что интерес к музыке у сына «всерьез и надолго», на тринадцатилетие купили ему полубаян. Радость Миши была безграничной.

Учителя тоже обратили внимание на старания юного музыканта, да и в правлении колхоза решили поддержать талант, поэтому после окончания семилетки вручили пареньку направление на курсы баянистов в Уфе.

Через семь месяцев учебы вернулся он в родную деревню уже как специалист. И хотя было ему тогда всего 15 лет, парню оформили трудовую книжку, назначили заведующим сельским клубом. Но сидеть в кабинете ни желания, ни времени у него не было. Идет на репетицию — берет баян в руки, на сельский полевой стан — собирает самодеятельных артистов, находит транспорт.

В 1964-м его призвали в армию. После демобилизации Михаил решил получить полноценное образование и поступил в музыкально-педагогическое училище в Уфе.

Два курса окончил очно, затем перевелся на заочное отделение: не хотел быть обузой для родителей, у которых вместо зарплаты были только трудодни. Устроили его в том же училище лаборантом, так что на жизнь, хоть и скромную, хватало.

С дипломом специалиста приехал в родные края, два года работал учителем музыки и трудового обучения. Пригодилась отцовская наука — уметь делать все, что положено настоящему мужчине. Еще до армии Михаил вместе с отцом построили новый дом, в котором потом встречали свою старость родители, где ждали в гости детей и внуков.

В 1970 году решил Михаил Шуляковский переехать в молодой поселок нефтяников Приютово в соседнем районе.

Школа № 5 была тогда совсем новой. Небольшая, уютная, с залитыми солнцем классами.

— Вот здесь бы работать! — подумал он, входя в кабинет директора Бориса Короткова.

Директор, бывший фронтовик, был строг и немногословен. Бросив беглый взгляд на щуплого светловолосого юношу, который вовсе не производил впечатление опытного педагога, сказал:

— Идемте за мной.

Оказалось, что в новую школу прислали комплект музыкальных инструментов для настоящего оркестра. Груз приняли по акту, а вот что с ним делать дальше, никто не знал.

— Знаешь, что это? — спросил Коротков, взяв в руки какую-то причудливо выгнутую, сияющую на солнце штуковину.

— Кларнет, — ответил Шуляковский.

— А сыграть на нем сможешь? — продолжил строгий директор.

— Попробовать можно… — не растерялся молодой специалист.

Так в школе № 5 появился учитель, который со временем сделал ее самой поющей в районе.

Многих воспитанников Михаила Николаевича хорошо знали и зрители, и члены многочисленных жюри музыкальных конкурсов.

Его ученики приходили не в обычный кабинет музыки с портретами композиторов на стенах и скучным пианино у стены, а в музыкальную гостиную, оформленную со вкусом и по всем правилам хоровых классов.

Ряды кресел были установлены амфитеатром, на окнах — уютные шторы, создававшие особую атмосферу. Этот кабинет часто превращался в концертный зал с красочными стендами, украшенными яркими фотографиями конкурсных выступлений школьных звезд, с целым комплексом современной аппаратуры: синтезатором, компьютером, усилителем, микрофонами...

Ежегодный косметический ремонт, все оформление Шуляковский делал своими руками.

— У каждой песни свой характер, — уверен он. — Нельзя петь без эмоций. Только прочувствованная музыка будет выразительной, тронет сердце слушателя, подарит радость.

В 1976 году он поступил в Казанский музыкально-педагогический институт.

Гораздо позже с помощью своего ученика, инженера-программиста Вячеслава Комарова, педагог осваивал компьютерную грамоту и программы для обработки звука, писал музыкальное сопровождение для каждого выступления, монтировал видеоролики для уроков.

Много лет Михаил Шуляковский создавал цикл песен о родном поселке, людях труда вместе с самодеятельными поэтами Альбертом Карозой, Флоридой Султановой, Николаем Ковалем.

Песня «Наш дом родной — Приютово, наш край — Башкортостан» стала неофициальным гимном поселка.

Москва, Казань, Гусь-Хрустальный, Анапа, Рязань, Одесса и, конечно же, родная Уфа, города и районные центры республики — отовсюду воспитанники Михаила Шуляковского привозили победные кубки и многочисленные дипломы лауреатов международных, всероссийских и региональных конкурсов.

Более 60 девчонок и мальчишек занимались у него, выступали сольно и в составе ансамблей.

— Из робкого «воробушка» вырастить звездочку, которая потом уверенно выходит на одну сцену с большими артистами, — это талант мастера, — говорит коллега педагога Любовь Сенная, много лет работавшая заместителем директора школы по воспитательной работе, а потом и руководителем. — Михаил Николаевич — благородный рыцарь музыки, учитель с большой буквы. А творческие поездки были для детей не только возможностью продемонстрировать свой талант, но и способом познать мир, изучить опыт вокалистов из разных уголков России и, безусловно, набраться новых впечатлений.

Этой осенью Михаил Николаевич снова придет в школу, на торжественную линейку, но уже как гость. А в классах, как и прежде, будут звучать голоса тех, кому он подарил любовь к музыке и песне, научил чувствовать ответственность перед зрителем. Ведь настоящий артист, который выходит на сцену, всегда дарит людям радость.

Фото автора.