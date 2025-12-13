Музыка сердца

На западе республики завершился VI Открытый конкурс «Волшебные звуки курая», участие в котором приняли семь ансамблей и 27 солистов из 12 районов Башкирии.

На мероприятие, которое прошло во Дворце культуры «Родина», приехали исполнители разного возраста. Самому юному участнику творческого состязания было восемь лет, самому взрослому — 63 года.

Каждый исполнитель представил по две башкирские народные мелодии. И хотя многие популярные произведения прозвучали не один раз, музыканты старались привнести в их исполнение что-то свое, особенное.

Конкурс «Волшебные звуки курая» впервые прошел на туймазинской земле в 2015 году и с тех пор проводится раз в два года. Как отмечают члены жюри и его председатель, известный кураист Рамиль Кутдусов, с каждым годом на конкурс приезжает все больше молодых исполнителей. К примеру, 15-летняя туймазинка Ясмина Саетова уже восемь лет постигает искусство игры на курае. Желание освоить этот инструмент появилось у нее в пятилетнем возрасте, когда она услышала его по телевизору. А свои нынешние сценические успехи девушка напрямую увязывает с… увлечением спортом. Говорит, курай дается ей потому, что она занимается полиатлоном. Благодаря этому у нее проворные пальцы и хорошо развитые легкие.

Самый юный участник творческого состязания — Айназ Хайбрахманов из Бакалинского района — и вовсе впервые взял в руки курай лишь два месяца назад. Однако на сцене восьмилетний артист держался уверенно и выступил замечательно.

— Растущий интерес к этому музыкальному инструменту не случаен, — поделился мнением член жюри, заслуженный работник культуры РБ Рамзин Абсалямов. — Он — неотъемлемая часть истории башкирского народа. Башкирские воины брали с собой курай еще во времена войны с Наполеоном — об этом говорят картины и гравюры художников того времени. А сегодня нам показали видеоролик с места проведения спецоперации, где бойцы полка «Башкортостан» играют на курае, изготовленном из трубки системы охлаждения подбитой ими вражеской техники. Сейчас этот инструмент хранится в Республиканском музее Боевой Славы.

По словам организаторов и участников мероприятия, конкурс в очередной раз стал ярким праздником национальной культуры. Доказав при этом: пока звучит курай, жива душа башкирского народа.

А победителем конкурса, которому достались Гран-при и денежный сертификат на 50 тысяч рублей, стал 26-летний уфимец Аглям Юлгильдин.