Голос, которому помог случай

В конце октября на 65-м году жизни скончался общественный деятель, предприниматель и певец Ринат Баимов. Незадолго до этого у меня состоялась встреча с ним.

Прежде чем ехать на встречу, я прочла большое интервью, которое в основном касалось его общественной деятельности.

У меня была другая задача: показать Рината как талантливого творческого человека, каким он и был.

Как говорится, ничего не предвещало. Родился в Магнитогорске в семье сталевара. Прошел армейскую службу в Челябинске, был заместителем командира взвода. «Нас тренировали освобождать самолеты, захваченные террористами, и... заниматься музыкой, — говорит он. — Приходилось вести воспитательно-идеологическую работу: писать сценарии к праздникам, организовывать агитбригады. Тогда же научился играть на гитаре».

Когда демобилизовался, то в Магнитогорск не вернулся, а остался в Челябинске и начал работать монтажником на заводе. И, как многие парни в то время, продолжал «бренчать» на гитаре. После трудовой смены участвовал в художественной самодеятельности во Дворце культуры. Как-то на праздник 9 Мая нужно было спеть знаменитую песню «День Победы», и директор ДК доверил этот важный номер Ринату. На том концерте присутствовал зритель, сыгравший большую роль в жизни Баимова. Валерий Левин был человеком неординарным: работал хирургом, но и внешне, и душой — артист! Прекрасно играл на фортепиано, понимал и в вокале. Таланты и поклонники должны встречаться, и они встретились! Левин предложил Ринату серьезно заняться вокалом. Баимов почему-то не прислушался к нему. Но от судьбы не уйдешь. Прошло почти полгода, и они снова случайно встретились на улице прямо возле дома Левина. Тот пригласил Рината в гости и вновь говорил о том, что такой голос грех не развивать, и тут же, сев за рояль, начал пробовать распевать его в вокализах. Так они занимались некоторое время, а потом Левин познакомил его с главным режиссером Челябинского драмтеатра Наумом Орловым. Тот, послушав Рината, который тогда в три смены работал на заводе, предложил более подходящее для молодого певца занятие — петь перед киносеансами в кинотеатре «Родина» (в Челябинске тоже был такой). Баимов начал вольнослушателем посещать занятия в музыкальном училище. Более того, год проучился на режиссерском факультете института культуры, но чувствовал, что эта не та сфера деятельности, которая ему нужна, — режиссером самодеятельного театра, какие тогда были при каждом Дворце культуры, он быть не хотел, хотя еще студентом поработал на должности художественного руководителя ДК строителей.

В 25 лет, не окончив институт, решил, опять же по совету Левина, ехать в ближайший город, где была консерватория. Таким городом была Уфа с ее институтом искусств с консерваторской программой. На вступительном экзамене по специальности Баимов пел арию Фьеско из оперы Верди «Симон Бокканегра» — генуэзский аристократ в годах талантливому парню удался. Но он не заканчивал музучилища, что стало бы проблемой, если бы Миляуша Галеевна Муртазина, наш легендарный педагог по вокалу, не предложила зачислить его пока на подготовительное отделение. После чего он вернулся в общежитие института и стал собирать чемодан. Вдруг в комнату заходит неизвестный парень (сейчас заслуженный артист и педагог Идрис Газиев) и говорит, что Миляуша Галеевна велела вернуться.

— Как насчет подготовительного? Общежитие дадим, — еще раз предложила педагог.

Ответил (нагло или находчиво — решайте сами):

— На подготовительное меня в Москву берут. Сюда пойду только на первый курс.

Его взяла в свой класс Римма Мухтаровна Юлдашбаева. Проучился у нее год. Очень помогала концертмейстер Эмма Израилевна Олина. В дальнейшем учился у Муртазиной — она вела в институте все низкие голоса, ее ученики — звезды оперы Аскар и Ильдар Абдразаковы и Владимир Копытов.

Окончив институт, Баимов занялся коммерцией — был у него и такой талант. Тут тоже все шло замечательно. Банк «Восток», знакомство с Иосифом Кобзоном… Оно началось на почве бизнеса и однажды, после успешного выступления вместо Кобзона (по его просьбе) перед офицерами ФСБ, переросло в творческое общение. Потом был Союз башкирской молодежи. СБМ в 1992 году стоял у истоков Международного фестиваля тюркской молодежи «Урал-моно». Кстати, он существует до сих пор. Лауреатом его была группа из Башкортостана «Дервиш», тоже креатура Баимова. Однако в этом Союзе приходилось и спорить с излишне шовинистически настроенными активистами. Баимов всегда считал, что лишь с Россией Башкирия сможет быть сильной. Примеров тому в истории много. Только читайте и изучайте. Обладая незаурядными организаторскими способностями, много делал для проведения праздника «День молодежи», когда по всем районам Башкирии колесили музыкальные коллективы «Дервиш-хан» и «Караван-сарай», их слушали тысячи благодарных зрителей. Перед выборами первого президента республики именно он придумал запоминающийся слоган Рахимова: «Муртаза! Мы — за!». И он оказался очень действенным. Финансово помогал талантливым людям и творческим коллективам республики. Когда началась СВО, участвовал в работе Первого и Второго штабов.

Для меня Баимов в первую очередь — творческая личность. Его песни — зрелые, профессионально написанные произведения, при этом не потерявшие простоту и задушевность. Он сам писал стихи, музыку, сам исполнял, и все на высоком уровне мастерства. Наберите в интернете его «Надежду» (по имени жены Надежды Сергеевны, подарившей двух сыновей-близнецов), «Танго», «Вальс», «Желтый лист», и вы убедитесь, что так оно и есть.

В его активе две очень интересные пьесы — «История Христа» и «История башкирской лошади». А однажды его стихотворение «Земля моя» по ошибке объявили как стих Мустая Карима. Пришлось читать — не спорить же со сцены Русского драматического театра на правительственном концерте. Мустай Карим, который сидел в первом ряду, после концерта подошел познакомиться и похвалил произведение. Конечно, потом рассказал присутствующим об ошибке конферансье. Так началась их творческая дружба.

Более 30 лет назад состоялось его знакомство с владыкой Никоном — тогда нужно было отстаивать церковное имущество. Он дошел до самого Ельцина и помог православной церкви. Незадолго до нашей встречи он вернулся из поездки в Дагестан, в Махачкалу, где весь зал встал в едином порыве, когда певец Ринат Баимов пел знаменитую песню из кинофильма «Офицеры».

А вот отрывок из стихотворения Рината Баимова «Земля моя»:

Земля моя!

Все радует здесь глаз.

Всевышняя природа

Как будто для себя готовила

уютный уголок.

Степи простор!

Как шелком золотистым,

он ковылем украсил горизонт,

И теплый южный ветер

играет гривами коней.

В лазурной синеве парит

высоко сокол,

пернатых царь степной.

Стада овец пасутся

над холмами.

И сусликов веселый слышен

пересвист.

Прекрасная ты, степь

С тех пор, как я тебя увидел,

Все время представлял себе

Я девушку с раскосыми глазами,

Улыбкой дивной, теплыми

руками

И тонким, стройным станом.