В Башкирии спасатели и врачи провели мастер-класс по оказанию первой помощи

Ответы на эти вопросы участники учебно-тренировочного сбора «БашРегионСпас. Помощь пропавшим людям» разбирали вместе с инструкторами по тактической медицине, большинство из которых — медики. Народный фронт организовал для участников сбора мастер-класс по оказанию первой помощи, где теорию сразу закрепляли на практике.

Занятия проводили действующие врачи-реаниматологи и инструкторы по тактической медицине. Для них цена первых минут после происшествия известна не по учебникам.

— Сердечно-лёгочная реанимация действительно спасает жизни. У человека всегда должен быть шанс. Если применить те знания и навыки, которые мы сегодня даём, этот шанс появляется. И чем больше человек отрабатывает эти действия, тем выше вероятность помочь правильно, — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГКБ № 18 Евгений Сырчин.

Причём необходимость оказать первую помощь может возникнуть где угодно — на дороге, производстве, во время отдыха или дома.

Инструктор по тактической медицине Альмира Сабанчина более трёх лет была военным медиком штурмового подразделения. Она убеждена, что базовыми навыками должны владеть не только специалисты экстренных служб.

— Это могут быть ДТП, производственные травмы, несчастные случаи. Это может произойти и дома, рядом с вашей семьёй. Навыки первой помощи нужны для того, чтобы в критический момент сохранить жизнь близкому человеку. Мы никогда не знаем, когда и в какой ситуации можем оказаться, — говорит Альмира.

Особое внимание во время сбора уделили и подготовке самих инструкторов. Для них организовали отдельную тренировку, где требовалось действовать в более сложной обстановке.

Один из организаторов — эксперт Народного фронта, врач-реаниматолог и представитель сообщества «Друзья медицины Донбасса» Андрей Спиридонов. Опыт оказания помощи у него в том числе связан с работой в боевых условиях. Сейчас он еженедельно обучает тех, кто заключил контракт и готовится отправиться в зону специальной военной операции.

— Вместе с поисковой группой «БашРегионСпас» мы провели занятие по оказанию помощи раненому в условиях засадных действий противника. Теперь предстоит разобрать действия каждого инструктора, определить ошибки и продолжить тренировки, — рассказал Андрей Викторович.

Смысл таких занятий не только в том, чтобы один раз услышать правильный алгоритм. Необходимые действия важно повторять до тех пор, пока они не станут понятными и привычными. В чрезвычайной ситуации человек может растеряться, а времени на долгие размышления зачастую нет.

Фотографии предоставлены пресс-службой Народного фронта в Башкирии.