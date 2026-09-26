Я — человек-оркестр

Согласитесь, все мы очень любим порассуждать об утраченных духовных ценностях, о России, которую мы потеряли, о разрухе в умах и головах.

А вот Эльвира ШРАЙНЕР не рассуждает: она берется и делает. Востребованная актриса Национального молодежного театра имени Мустая Карима, заслуженная артистка РБ освоила профессии режиссера, сценариста, продюсера.

Отказаться от амбициозных планов легко — всегда можно сослаться на отсутствие поддержки и финансирования. Но, видимо, есть-таки могучая сила, которая позволяет творить чудеса. Вопреки всему. Несмотря ни на что. И эта сила — неравнодушие.

Ну а как нашей героине это удается, расскажет она сама.

Красивые идут в стюардессы

— Эльвира, как случилось, что вы выбрали именно эту профессию? В семье были творческие люди?

— Я пришла в эту профессию и случайно, и неслучайно. Училась в Уфимском училище искусств: по первому образованию я музыкант. У меня была подруга, которая очень любила театр, с удовольствием ходила на все спектакли Русского драмтеатра и меня с собой брала. Вот она и открыла для меня этот мир. С ней мы отправились поступать в Уфимский институт искусств. И, как часто бывает, я поступила, а она — нет. А неслучайность в том, что, по воспоминаниям родителей и родственников, когда мне было три-четыре года, на вопрос, кем я буду, когда вырасту, я четко отвечала: «Если вырасту красивой, то буду стюардессой, а если нет — буду сниматься в кино».

Вообще, мне кажется, что все дети приходят в этот мир с определенной миссией. Вот и я пришла со своей задачей.

Ведь в моей семье нет никого с творческой профессией. Папа — профессиональный военный, мама — педагог, брат — программист. Я совершенно из другого теста. Мои родители даже не знали, что я буду поступать на театральный факультет: после училища искусств я логично должна была идти в институт на музыкальное отделение. Ну, я и ходила на экзамены, они желали мне удачи... Объявила все родителям, когда уже поступила: для них это был шок — меня не поняли.

— Чем и как вас привлекло кино: ведь у вас уже тогда был достаточно обширный театральный репертуар?

— Кино я занимаюсь с 2016 года, но на самом деле оно вошло в мою жизнь намного раньше: уже были съемки в полнометражных фильмах, в сериалах, в телепередачах. Я всегда любила кино. На протяжении многих лет для меня существует традиция — каждый вечер смотреть какой-нибудь хороший фильм или сериал. Нахожу интересные фильмы в интернете — в основном, авторские, серьезные работы, которые побеждали на известных фестивалях, так что у меня огромная насмотренность. Может, это и подтолкнуло к тому, что я захотела снимать сама и больше сниматься самой — ведь актерская профессия достаточно зависимая. В моем же случае — сам можешь написать сценарий, снять фильм да еще и сняться в нем. Мне кажется, это идеальный симбиоз для того, чтобы от идеи до воплощения максимально полно раскрыть замысел. Кино — дело коллективное, как и театр. Сценарист видит одну картину, режиссер прочитал сценарий — увидел свое.

Оператор понимает все по-своему, и в итоге от первоначальной идеи может мало что остаться. Поэтому мне нравится, что я многое в кино могу делать сама — такой человек-оркестр.

А началось все так: я снималась в передаче «В огороде густо» об огородничестве и животноводстве с Евгением Шаманаевым, он был автором и режиссером проекта. Мы очень много ездили по Башкирии. Моим персонажем была некая Раечка, такая «девушка с Рублевки» — нарядная, на каблуках, в шляпе, с длинными ногтями, которая переходила из серии в серию: вот ее и обучали ухаживать за растениями и животными, доить коров, например. Подача была, как понимаете, очень забавная.

Однажды выезжали мы из Уфы через Новоалександровку. Я впервые увидела этот огромный район после экологического бедствия. Это очень сильно меня зацепило. Мы специально приехали туда еще раз с мужем: я снова увидела эти пустые улицы, дома... У меня появилась идея снять там фильм. Так в содружестве с Евгением Шаманаевым, Анной Дубакиной появилась наша лента «Эмнезия». Это был первый мой проект как режиссера, сценариста, я и снялась там. Фильм был удостоен множества наград: он мне нравится — атмосферный такой, поклон творчеству Тарковского. У фильма не было бюджета совсем, он был снят благодаря энтузиазму команды.

Театр никуда не делся: кино как-то плавно вошло и в мою сценическую жизнь. В качестве режиссера-постановщика в содружестве с режиссером Андреем Шрайнером я сделала бенефисный юбилейный спектакль Андрея «Всегда один» по пьесе Алексея Пояркова «Татарин маленький». Вот в этом спектакле я и соединила театральное и кинематографическое действие: персонажи были выведены в том числе на большом экране. Это дает колоссальные эмоции, художественность, драматичность: постановка идет уже несколько лет с большим успехом.

— Вы снимаете практически без бюджета. А многим именно его отсутствие и мешает... Как же вам это удается?

— Первые съемки я оплачивала из семейного бюджета, слава Богу, такая возможность была. Затраты были минимальными, но и в фестивалях мы активно участвовали и побеждали.

Сейчас финансирования как не было, так и нет. Но на создание нескольких проектов я получила именную стипендию от Союза театральных деятелей России: так были сняты «Маяковский и две Элли» и «Антон Павлович Чехов, медовый месяц в Башкирии». А в последние годы в нашей команде появился неравнодушный человек, продюсер, меценат, спонсор Татьяна Гридина, с которой мы делаем уже третий проект.

Не могу не сказать о людях, которые, как и я, безгранично любят кино и могут работать над его созданием бескорыстно. Они есть, их много, они подтягиваются ко мне. Например, с самого начала пути с нами моя дорогая подруга, художник-постановщик Анна Дубакина.

— «Эмнезия», фильмы о Маяковском, Чехове, Раеве, Деевых... Как вы находите сюжеты?

— Я считаю, что не человек находит сюжеты, а история сама находит его. Фильмы будто сами выбирают, кто их будет снимать. Наверное, творческий человек интеллектуально, энергетически как-то подключается к мирозданию, вселенной, определяйте, как хотите.

Начиная работу над одним проектом, случайно нахожу новую тему. Например, мы делали фильм «Перелистывая страницы» на основе реальных историй немцев, живущих на территории Башкирии. В фильме рассказали истории непростой жизни бабушки и дедушки моего мужа из поволжских немцев, которые были в трудармии во время Великой Отечественной войны. Работая над ним, я случайно ли, нет ли, нахожу в интернете информацию о том, что возлюбленная Маяковского, которая родила ему единственную дочь, родилась в Давлеканово. Я начала раскручивать эту невероятно интересную историю жизненных перипетий, связанных с революцией, эмиграцией, невозможностью быть вместе. Конечно, я сказала тогда своей команде: «Вот и тема для нового фильма».

На других проектах было точно так же. А таких интересных историй у нас в Башкирии много. Здорово понимать, что ты живешь в таком месте, где все пропитано историей.

Пандемия — это не навсегда

— В 2018 году вы основали кинокомпанию Life Style Cinema и стали продюсером. А с 2020 года проводите ежегодный международный кинофестиваль Life Style Cinema. В чем заключается концепция кинокомпании и фестиваля? Чем он отличается от многочисленных кинофорумов?

— Думаю, концепция будет понятна, если посмотреть те фильмы, которые мы делаем. А это и игровое короткометражное кино, и документально-художественное — по сути, там мы создаем реконструкцию событий, рассказываем историю через призму времени. Полнометражное пока не планируем — понятно, это связано с бюджетом. Занимаемся клипами, рекламой. Не забываем и о детском кино. Кинокомпанией уже снято два сезона, и сейчас идет работа над третьим детского телесериала «Это наше время» в содружестве со студией актерского мастерства «Мега-детки».

А наш кинофестиваль проводится уже много лет, организовывали мы его в сложное время: был 2020 год. Я, конечно, сомневалась, получится ли. Но мой знакомый московский продюсер сказал: «Делай, пандемия — это не навсегда». Он, конечно, был прав.

Кинофестиваль я создала, понимая, что очень сложно режиссерам-любителям или начинающим режиссерам продвигать свои проекты: в этом им кто-то должен помогать. Поэтому мы принимаем к участию фильмы, анимацию, музыкальные клипы и профессионалов, и любителей. Детские студии могут присылать свои проекты: мы даем возможность всем и высказаться, и посмотреть работы других участников.

— Какова дальнейшая судьба ваших лент?

— Не так давно состоялась премьера фильма «Александр Федорович Раев». Премьерные показы прошли в Раевке, в Уфе в кинотеатре «Родина» с большим успехом состоялась презентация, фильм был показан в Саратовской области в селе Вязовка, где родился Раев, были показы в «Краеведческой гостиной» в Уфе и в Раевке. Организовали показ в Петербурге, в Кронштадте, в кадетском училище. После сеанса было обсуждение, а в завершение встречи мы подарили зрителям памятные сувениры.

Фильм участвует и побеждает на многочисленных кинофестивалях: мы получили приз за «Лучший документальный фильм» международного кинофестиваля Skey-Cinema в Тамбове, Гран-при международного кинофестиваля «Зилант» в Казани, специальный приз жюри «За сохранение исторической памяти» Всероссийского кинофестиваля «Белая птица» в Казани, он стал финалистом кинофестиваля «Врата Сибири» в Тюмени.

— А есть ли в планах съемки художественного фильма?

— Мы уже сняли четыре художественных фильма: «Эмнезия», «Вот такая вот история», «Несостоявшийся рейс» и — проект этого года — «История одного дома». Я сама снималась и в них, и в документально-художественных лентах: сыграла роль Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, Элли Джонс, а в проекте, который сейчас находится на стадии пост-продакшн, сыграла возлюбленную Николая Деева — не отказываю себе в удовольствии участвовать в проектах в качестве актрисы.

— Вы — актриса театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер. А чего в вашей жизни больше?

— Не могу сказать, чего больше. Мне кажется, такая внутренняя коллаборация создает некую гибридную профессию. Я думаю, что когда один человек соединяет в себе навыки из разных сфер, то на стыке этих профессий рождается его уникальная ценность и сильное конкурентное преимущество. Опять же, это экономия времени и бюджета — один человек заменяет собой часть команды, исключая долгие согласования. Это всегда на пользу делу.

Итальянское счастье

— Вам как-то задавали вопрос: «Какие немецкие черты характера вы за собой замечаете? Насколько я понимаю, Шрайнер — это фамилия вашего мужа... Но, возможно, и вы что-то от него переняли?

— Случилось так, что истинно немецкие черты характера проявились у нашей дочери. В ней есть пунктуальность, любовь к порядку, планированию. Помимо этого она вот уже несколько лет серьезно занимается изучением немецкого языка, читает книги на немецком, смотрит фильмы.

Что касается меня, то я человек слова: если что-то сказала, то сделаю, если под чем-то ставлю свою подпись, то должна быть на тысячу процентов уверена, что все сделано так, как надо. А в целом, если говорить о чертах характера, я скорее итальянка — это проявляется в позитивном взгляде на жизнь, в моей эмоциональности. Люблю хорошо выглядеть и вкусно покушать. Люблю праздники, общение...

— Вы были педагогом киношколы Булата Юсупова. Кто и чему приходил учиться?

— Это был давнишний и очень недолгий проект, по три-четыре месяца в киношколе учились люди, которые интересовались театром и кино. Мы делали с ними дипломные спектакли. А те, кто хотел обучаться дальше и заниматься со мной, и составили основу «Независимого театра Студии-5».

На его сцене я поставила несколько спектаклей: спектакль по рассказам Чехова, постановка «А зори здесь тихие». Коллектив принимал участие в театральных фестивалях и гастролях в Москве, Подмосковье, Петербурге. Постоянной труппы у нас нет, я приглашаю актеров-любителей и с ними делаю спектакль.

Честно говоря, сейчас я занята немного другим — кино и кинофестивалями, уже несколько лет являюсь экспертом жюри международного кинофестиваля Skey-Cinema, недавно меня пригласили спикером на «Юрек» — новый фестиваль фильмов, снятых на телефон. Да и наш кинофестиваль требует много времени.

— В одном из интервью вы сказали, что помимо учебы в школе занимались скрипкой, спортивным фехтованием, очень любили литературу. Что можете сказать о ваших увлечениях сейчас?

— У меня есть одна большая страсть, на которую не всегда хватает времени: я увлеклась рисованием. Помню, что когда училась в музыкальной школе, шла со скрипочкой на занятия, а на первом этаже занимались художники. Я останавливалась, зависала возле окон, смотрела на них. Этот запах масляной краски, холсты меня просто очаровывали. В детстве живописи не случилось. Такая возможность появилась сейчас. Как я понимаю, у меня неплохо это получается благодаря прекрасному педагогу, руководителю студии «Арт-класс Елены Любименко», удивительному человеку Инне Чудовой. Под ее руководством пишу картины маслом, акрилом.

— Есть такая фраза: «Если каждый человек будет стараться сделать счастливой свою семью, то в мире не останется несчастных людей». В чем счастье для вашей семьи?

— Для меня большая дружная семья — главный жизненный оплот, источник колоссальной поддержки, в котором отношения строятся на глубокой привязанности, уважении, любви. Шумные застолья, встречи по семейным поводам. У нас немного не так, к сожалению. Из-за занятости, расстояний семья собирается не так часто, как хотелось бы. Но когда мы вместе — это самое большое счастье для всех нас.