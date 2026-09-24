Сила кольца

Удивительное дело — Север. Он не балует, не нежит, но именно оттуда, из-за Белого моря, приходят к нам истории,от которых теплеет на сердце.

Борис Шергин, поморский сказочник, записал одну из них — про Ваньку, про волшебное кольцо и про «анператорскую дочку». В этой сказке живет настоящий северный говор, в котором достоинство и лукавинка стоят рядом, как старые соседи. И интонация — неторопливая, с прищуром, с верой в то, что доброта сильнее хитрости, — она-то и стала для режиссера Анастасии Гайнановой чем-то вроде понятного языка. Хотя родилась Настя не на Севере, а в Уфе, и к поморской речи пришла через собственное чувство живого слова.

Анастасия — человек необычного склада. Созданный ею театр De Bufo, фестиваль «АйДаФест» — это все про живость, про контакт, про смех, который возникает не по заказу, а от узнавания себя. И вот эта интонация зазвучала в стенах ТЮЗа — в том числе и в сказке о кольце, которое испытывает человека на честность. Северный сказ и пластика оказались не чужими друг другу: и там, и тут главное — не только слова.

В зале на сто восемьдесят мест будут сидеть дети. Они увидят игру забавных героев и многое поймут без слов, потому что артисты поймали волну, на которой можно говорить с маленьким зрителем, услышат поморскую сермяжную интригу Шергина, его интонацию. В финале, надеюсь, придет ощущение, что доброта — это не слабость и что кольцо, дарующее чудеса, — лишь проверка. А заслужил ли ты его?

Спектакль «Волшебное кольцо» открывает пятнадцатый сезон ТЮЗа. Для Насти это очередной шаг в стенах театра, где она уже поставила «Каштанку», «Работу над ошибками», спектакль-обряд «Уфа». В этом году она получила государственную стипендию правительства России. Но на сей раз ею движет северный сказ, смешной и серьезный одновременно. Как и сама жизнь. И поддержка зала, который будто в карбас (промысловое судно поморов. — Авт.) посадили, — попутный ветер в парусах засвистал, и волна за бортами заиграла. И пошли люди по синему морю-Гандвику, по старинной стороне, а попутные ветры так и гонят карбас от мели к чистой воде. И не поймешь: то ли зритель слушает сказку, то ли сказка несет зрителя, и места ей, кроме сердца, нету.

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