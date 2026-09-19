«Вдохновение» на пенсию не вышло

Когда Ирина Даниловна говорит о времени, в ее голосе нет горечи. Есть удивление. Как же так получается — почти целая жизнь пролетела, и совсем незаметно. В далеком прошлом — молодые родители, которые когда-то одарили ее главным — энергией, работоспособностью, терпением и умением принимать решения. Говорят, что от рождения до восемнадцати лет на становление личности влияют родители и Бог. До сорока — человек строит себя сам. А дальше — пожинает плоды. Ирина Даниловна с этим согласна. И судя по тому, что сегодня ее «Вдохновение+» гремит не только в Белорецке, но и в Китае, урожай она вырастила знатный.

Все началось в далеком 1966 году. Тогда маленькая Ира сама, без подсказок, записалась в музыкальную школу и танцевальный кружок Дома пионеров. Уже через год блистала в ансамбле народного танца у Надежды Оглы (Чариковой) и Юрия Рыбакова. Эти два педагога навсегда влюбили ее в Его Величество Танец. И хореография стала не просто профессией, а даже смыслом всей ее жизни.

В 1981 году, когда в октябре 25 стройных девчонок с горящими глазами прошли строжайший отбор, никто не думал, что рождается легенда. Уже в ноябре они вышли на сцену провинциального городка с танцем «Современные ритмы», вызвав настоящий фурор. В 1989 году ансамбль «Вдохновение» стал Театром танца и получил звание народного. В лучшие годы в коллективе занимались до 130 человек. Сотни учеников прошли эту школу, многие сами стали хореографами.

Но все когда-то заканчивается. Настало время заслуженного отдыха. Коллектив перешел к преемнице Михайловой — Анне Горбатовой, профессионалу высокого класса. Ирина Даниловна признается: жизнь для нее тогда будто остановилась. Хорошо, что рядом была семья — муж Сергей Борисович, кстати, заслуженный работник культуры, руководитель капеллы «Виват», сын Юрий, педагог по гитаре, и, конечно, 97-летняя мама, которая, как и прежде, вдохновляет на все хорошее.

И тут случилось то, что в народе называют «шилом в одном месте». Произнося это, Ирина Михайлова смеется. В самом деле, задумки-то не все еще реализованы, и творческая энергия никуда не делась, а просто так сидеть сложа руки она не хочет да и не умеет. И родилась идея — возродить первый состав. Собрать тех самых девочек, которые начинали в 1981-м. Оказалось, что они все эти годы держали форму: привычка быть в движении, заложенная с юности, никуда не ушла.

Так появилось «Вдохновение+» — 14 женщин так называемого «серебряного» возраста, которым есть что сказать языком танца. У них есть то, чего порой не хватает юным: глубина, эмоциональная подача, мудрость, которая приходит только с годами, да и сценический опыт. И понеслось! Сначала победа в республиканском конкурсе «Я люблю тебя, жизнь!», а потом вдруг — приглашение в Китай на международный фестиваль. Как признается сама Михайлова, сразу стало и страшно, и радостно.

Чем стала для них эта поездка? Ирина Даниловна рассказывает:

— Ты чувствуешь взрыв эмоций: волнение, когда на одной сцене с тобой профессионалы и нельзя ударить в грязь лицом; радость, что можешь поделиться культурой своего уголка земли на другом конце мира; гордость, когда башкирский танец встречают стоя, хотя вчера эти люди, возможно, и не знали о твоей республике; счастье, когда душа летит за движением, как башкирская конница по степи. Кураж и азарт!

На мастер-классах с китайскими ровесницами, занимающимися традиционными танцами, они даже обходились без переводчиков. Общие интересы, искреннее дружелюбие и главное — язык танца.

Однако одними только эмоциями, по мнению Ирины Даниловны, танец не создать. Поэтому они стоят у станка, добиваясь точности, прыгают по диагонали и учатся перед зеркалом работать лицом. «Танец, — говорит она, — это мысль и чувство, выраженные движением».

Сейчас у участниц ансамбля как будто открылось второе дыхание: шьются костюмы, до седьмого пота отрабатываются танцевальные движения, согласовываются маршруты поездок. И семьи вовлекаются: взрослые дочки едут в другие города снимать мамины выступления, мужья провожают с цветами, внуки несут букеты на сцену любимой бабушке, которую легко принять за девочку. Жизнь наполнена, охать и болеть некогда, и старость подождет.

За последние три года, после того как коллектив снова начал заниматься в городском Дворце культуры, появилась настоящая летопись успехов. Гран-при в Магнитогорске и Челябинске, звание лауреатов в Санкт-Петербурге и специальный приз жюри. И, конечно, дорогие сердцу победы на фестивалях «Я люблю тебя, жизнь!». А еще красный диплом из Китая — подтверждение международного признания.

Ирина Даниловна безмерно благодарна управлению культуры города, родному городскому Дворцу культуры и его руководителю Рустаму Хафизову, который всегда внимателен к их просьбам, помогает транспортом, идет навстречу всем придумкам. В таких условиях, говорит она, хочется добиваться новых побед.

Планы уже есть. В новом сезоне хочется покорить Москву.

На прощание Ирина Даниловна высказывает простую, но важную мысль: «У каждого человека должна быть мечта. Когда ставишь цель, прикладываешь упорство — приходят удача и успех. Дарить счастье другим — значит, быть счастливой самой».