Белокатайская маковка

Сегодня в Уфе впервые пройдет республиканский конкурс русского костюма «Маковка», приуроченный к Дню национального костюма народов Республики Башкортостан и фестивалю «Славяне XXI века».

В масштабном конкурсе-форуме, направленном на сохранение и развитие самобытных традиций русского костюма в регионе через поддержку талантливых мастеров, принимают участие фольклорные и вокальные коллективы, театры мод, ателье, объединения мастериц, а также индивидуальные мастера, художники, дизайнеры и студенты профильных специальностей. Состязание пройдет в нескольких номинациях: «Этнографический костюм», «Сценический костюм», «Современный авторский костюм», «Аксессуары костюма», «Кукла в русском костюме» и «Исследовательская работа». Гости праздника смогут увидеть выставку старинного костюма русских Башкортостана, экспозицию исторических фотографий жителей Уфимской губернии XVIII — начала XX века и интерактивную ярмарку «Город мастеров» с практическими мастер-классами. В деловой части пройдет семинар, посвященный традиционному русскому костюму.

Название конкурсу дал шерстяной помпон, который украшал концы традиционных поясов-кушаков у русских жителей северо-востока Башкортостана. Эта деталь стала изюминкой русского костюма Белокатайского района. Интересную историю возрождения этого костюма рассказала директор Централизованной библиотечной системы Белокатайского района Людмила Худякова. Ее увлечение традиционным костюмом началось в 2020 году, когда в районе прошла акция «Мое родное», в рамках которой местных жителей попросили обратить внимание на семейные архивы, фотографии, заглянуть в «бабушкины сундуки» в поисках элементов традиционной одежды предков.

— В ходе конкурса было выявлено около 40 предметов русского традиционного костюма, которые хранились в семьях и были недоступны для широкого круга людей. Это нас вдохновило на создание при библиотеке клуба любителей русского традиционного костюма, — рассказала Людмила Худякова. — Затем был выигран грант главы республики, он составил 150 тысяч рублей и пошел на создание коллекции реконструированного русского костюма. Кто-то из реконструкторов делает точные копии костюмов, самостоятельно окрашивает нитки, изготавливает ткани. А мы обратились в историко-краеведческий музей, сняли мерки с имеющихся там образцов и создали коллекцию из трех женских и двух мужских костюмов.

Большой вклад в работу внесла мастерица из села Карлыханово Мария Карлыханова, которая соткала ткань для мужских портков. Сама Худякова признается, что не училась швейному делу, но с детства шила на старинной машинке «Зингер».

Она и связала для коллекции маковки — помпоны, которыми украшают кушаки. К слову, вяжутся эти детали не обычным вязальным крючком, а челноком для вязания сетей.

В ходе работы над коллекцией Людмила Худякова узнавала подробности истории родного края. Предки местных жителей переселились на территорию современного Белокатая из Пермской губернии в конце XVIII века.

— Особым богатством они не отличались, но и бедными не были: засеяли землю, построили маслобойки, занимались кустарными промыслами, построили храмы. Одежда у них была простая, крестьянская: круглый сарафан, вышитые рубахи, передники. Такая особенность — в нашем районе носили только черные передники с красивой вышивкой. Нам сейчас кажется, что ткань, сотканная вручную, — это шик. А раньше ткали вручную только те, кто не мог позволить себе купить ткань на ярмарке, — отмечает мастерица.

На первый взгляд, русские костюмы сельских жителей могут показаться довольно скромными по сравнению, скажем, с башкирскими, обильно расшитыми монетами, кораллами и камешками. Однако это впечатление обманчиво.

— Есть очень богатые костюмы. Например, поморы Русского Севера украшали свои костюмы жемчугом, который сами добывали. Очень красиво расшивали кокошники, — рассказывает Худякова. — Все зависело от местности и от того, как жил народ. В разных губерниях России, откуда переселенцы приезжали в Башкортостан, традиции сильно различались. Где-то рукава рубах от плеча до манжеты украшали густой вышивкой, а где-то такой роскоши не было. У нас в Белокатайском районе, например, рукава расшиты не так богато, как у других.

Так что говорить о скромности русского костюма в целом нельзя: он многолик, и каждая его версия — это отражение истории и быта конкретной местности.

В Белокатайском районе сохранился традиционный круглый сарафан. Его ширина по подолу достигала трех метров. Интересной деталью является то, что на спине бретели сарафана скреплялись специальной U-образной деталью, которую называют «лягушка».

Особое место в русском костюме занимал пояс-кушак. Как подчеркивает Людмила Худякова, он носил обережную функцию.

— Не зря же говорили: «Не подпоясавшись, из дому не выйдешь». Даже если надет сарафан и передник, которые уже перехватывают фигуру, кушаком нужно было подпоясываться обязательно. Это была неотъемлемая часть женской, мужской и даже детской одежды, — объясняет она. — Были даже нательные кушаки — тонкие пояски шириной всего около 5 миллиметров. Их ткали специально для ребенка при рождении, и на протяжении всей жизни он носил такой пояс, не снимая.

В Белокатайском районе таких поясов не сохранилось, но сам факт их существования говорит о том, насколько глубоким был сакральный смысл этой, казалось бы, простой детали. Зато здесь сохранились кушаки с теми самыми яркими маковками, по которым всегда можно узнать местные фольклорные коллективы.

Сейчас при библиотеке действует клуб любителей традиционного костюма, где проводятся мастер-классы по шитью. И хотя Людмила Худякова признается, что из-за напряженной работы директором библиотеки не всегда успевает заниматься любимым делом, ее пример показывает, что даже несколько увлеченных людей могут оживить драгоценный пласт культурного наследия.