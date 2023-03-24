В каждом рисунке солнце!

Свои лучшие работы на выставке представили ученики Ирины Эдуардовны, приезжающие на реабилитацию в центр со всей Башкирии, а также Айнур Халилов и Анастасия Еремеева, которые, имея особенности здоровья, с красным дипломом окончили Уфимскую детскую школу искусств имени В. Пегова, и сама художница.

— Занятия творчеством дают возможность даже самому слабому по состоянию здоровья ребенку поверить в свои силы, способности, суметь сделать чудо своими руками. Конечно, главная задача — увлечь детей творчеством, подобрать и предложить тот материал и вид деятельности, с которым они могут справиться самостоятельно. Именно таким материалом для нас стали витражные краски, — рассказала Ирина Саннамес.

Педагог готовила выставку около года, отбирая для нее работы ребят, которые побеждали во всероссийских художественных конкурсах. А Айнур и Анастасия представили здесь свои дипломные работы. Молодые люди также неоднократно участвовали в выставках и мастер-классах, становились победителями конкурсов, организуемых Республиканским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с 2017 года. Сама Ирина Саннамес передала на выставку свои картины, в которых показаны методы и приемы работы с современными материалами. Ранее они экспонировались в галерее «Ижад».

Как объяснила специалист отделения социальной и профессиональной реабилитации РРЦ Ольга Журавлева, название выставки выбрано не случайно. Зритель видит «солнце» — свет души ребенка — через мир его работ и делится с малышом своим «солнцем» — теплом, эмпатией, благодарностью. Так рождается сотворчество взрослого и ребенка.

— Ценность подобных экспозиций очевидна, поскольку позволяет донести важную истину о том, что с ребенком можно и нужно заниматься, подобные занятия дают ощутимые плоды, — отметила педагог. — В силу особенностей развития ребенок крайне уязвим во взаимодействии с окружающей средой, но в то же время наиболее чутко воспринимает мир. Мы хотим показать людям, имеющим детей с особенностями, что не все потеряно, что ребенок может быть принят, а его талант, способности можно раскрыть через творчество.

На открытии выставки побывали и авторы работ. Все ребята получили подарки и дипломы. С экспозицией можно будет познакомиться до 2 июня по адресу: Уфа, ул. Комсомольская, 138.

СПРАВКА

Ирина Эдуардовна Саннамес-Рудакова — педагог высшей категории, ветеран труда. Имеет педагогический стаж более 25 лет. В 1987 году окончила Московское художественно-промышленное училище имени М. И. Калинина по специальности «художественная роспись», в 1994 году — художественно-графический факультет БГПУ по специальности «учитель изобразительного искусства, черчения и труда». Награждена медалями «За заслуги в культуре и искусстве», «За заслуги в образовании». С Республиканским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья сотрудничает с 2017 года, с 2022 года работает в отделении профессиональной реабилитации.