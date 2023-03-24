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Культура
Вчера, 20:15

В каждом рисунке солнце!

В Центральной городской библиотеке Уфы открылась художественная выставка, организованная специалистом отделения профессиональной реабилитации Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Ириной Саннамес.

из архива Ирины САННАМЕС Ирина Саннамес (слева) уверена, что каждый ребенок способен сделать чудо своими руками.
Ирина Саннамес (слева) уверена, что каждый ребенок способен сделать чудо своими руками.Фото:из архива Ирины САННАМЕС

Свои лучшие работы на выставке представили ученики Ирины Эдуардовны, приезжающие на реабилитацию в центр со всей Башкирии, а также Айнур Халилов и Анастасия Еремеева, которые, имея особенности здоровья, с красным дипломом окончили Уфимскую детскую школу искусств имени В. Пегова, и сама художница.

— Занятия творчеством дают возможность даже самому слабому по состоянию здоровья ребенку поверить в свои силы, способности, суметь сделать чудо своими руками. Конечно, главная задача — увлечь детей творчеством, подобрать и предложить тот материал и вид деятельности, с которым они могут справиться самостоятельно. Именно таким материалом для нас стали витражные краски, — рассказала Ирина Саннамес.

Педагог готовила выставку около года, отбирая для нее работы ребят, которые побеждали во всероссийских художественных конкурсах. А Айнур и Анастасия представили здесь свои дипломные работы. Молодые люди также неоднократно участвовали в выставках и мастер-классах, становились победителями конкурсов, организуемых Республиканским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с 2017 года. Сама Ирина Саннамес передала на выставку свои картины, в которых показаны методы и приемы работы с современными материалами. Ранее они экспонировались в галерее «Ижад».

Как объяснила специалист отделения социальной и профессиональной реабилитации РРЦ Ольга Журавлева, название выставки выбрано не случайно. Зритель видит «солнце» — свет души ребенка — через мир его работ и делится с малышом своим «солнцем» — теплом, эмпатией, благодарностью. Так рождается сотворчество взрослого и ребенка.

— Ценность подобных экспозиций очевидна, поскольку позволяет донести важную истину о том, что с ребенком можно и нужно заниматься, подобные занятия дают ощутимые плоды, — отметила педагог. — В силу особенностей развития ребенок крайне уязвим во взаимодействии с окружающей средой, но в то же время наиболее чутко воспринимает мир. Мы хотим показать людям, имеющим детей с особенностями, что не все потеряно, что ребенок может быть принят, а его талант, способности можно раскрыть через творчество.

На открытии выставки побывали и авторы работ. Все ребята получили подарки и дипломы. С экспозицией можно будет познакомиться до 2 июня по адресу: Уфа, ул. Комсомольская, 138.

СПРАВКА

Ирина Эдуардовна Саннамес-Рудакова — педагог высшей категории, ветеран труда. Имеет педагогический стаж более 25 лет. В 1987 году окончила Московское художественно-промышленное училище имени М. И. Калинина по специальности «художественная роспись», в 1994 году — художественно-графический факультет БГПУ по специальности «учитель изобразительного искусства, черчения и труда». Награждена медалями «За заслуги в культуре и искусстве», «За заслуги в образовании». С Республиканским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья сотрудничает с 2017 года, с 2022 года работает в отделении профессиональной реабилитации.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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