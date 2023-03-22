Наши идут на классику

Концерт прославленного коллектива стал финальным в рамках Всероссийского фестиваля «Классика над Белой рекой». К сожалению, оркестр приехал в Уфу без своего руководителя, народной артистки России Светланы Безродной, она проходит реабилитацию после травмы. Но, как говорится, у хорошего начальника коллектив всегда в форме.

В составе «Вивальди-оркестра» 18 артисток, преимущественно скрипачек, и один мужчина, выступающий в роли солиста и ведущего. Коллектив исполняет классику в расширенном понимании этого слова. То есть это не только Моцарт и Чайковский, но эстрада и джаз — вокальные, инструментальные произведения, написанные вплоть до середины двадцатого века. Согласитесь, ведь «Брызги шампанского» и песни из репертуара Утесова и Шульженко — это тоже уже классика.

Перед концертом на вопросы журналистов ответила концертмейстер и виолончелистка ансамбля Элеонора Колпакова.

— Вы уже бывали у нас?

— Да, мы не впервые в Уфе, приезжали неоднократно в ваш чудесный город. Последний раз были, если не ошибаюсь, в 2015 году.

— Волнуетесь перед концертом?

— Это волнение приятное. А когда выходим на сцену, видим публику, происходит взаимный обмен прекрасными чувствами. Публика нас ждет, а мы рады ей.

— В вашем оркестре 18 исполнительниц. А мужчин вы принимаете в коллектив? Хотя бы переодетых, как в одном известном фильме?

— На эту тему у нас всегда шутки находятся (смеется). Мужчины у нас на местах продюсера, директора и замдиректора. И, разумеется, у нас есть Сергей Полянский — наш чудесный солист и режиссер.

— Репертуар у вас широкий. А Вивальди вы играете? Все-таки название обязывает.

— И Вивальди мы играем тоже. Хотя Светлана Борисовна создала оркестр по стилю. Ведь Вивальди организовал чисто женский коллектив, а мы как раз такой и есть. Но народ, конечно, требует: «Сыграйте нам Вивальди».

— Кто ваш зритель?

— Очень разнообразный. Раньше это были в основном люди пожилого возраста. Мы так и говорили, мол, идут «наши». А сейчас мы замечаем, что публика молодеет на глазах. Я однажды слышала, как они, выходя после концерта, говорили: «Вот пошли бы сейчас на того-то или на того-то. А где бы мы еще послушали такое чудесное исполнение, такие песни, мелодии?»

— Можете ли вы сказать в этой связи, что «Пушкинская карта» сделала свое полезное дело?

— Несомненно. Это и популяризация классики среди молодежи, потому что она должна ее знать. В ужасном состоянии сознание некоторых молодых людей сейчас находится.

— Согласны ли вы с утверждением, что прослушивание классической музыки требует большой работы ума? И, соответственно, классика делает человека интеллектуальнее?

— Абсолютно. Это и учеными доказано — классическая музыка заставляет думать. Слушая классику, человек не может просто так топать ногами или мотать головой.

В ходе концерта, на котором, кстати, был аншлаг, зрители не только наслаждались чудесными мелодиями в великолепном исполнении, но и культурно просвещались. Разумеется, знатокам эти факты из истории музыки хорошо известны, но те, кто только начинает знакомиться с классикой, узнали много нового. К примеру, отец Моцарта тоже был композитором — на концерте прозвучала его «Симфония игрушек». А Штраус сочинял не только вальсы, но и польки. Некоторые произведения классиков были исполнены в аранжировке знаменитых джазменов, а также в прочтении Светланы Безродной.

— Наша программа составлена из хитов, — рассказал солист Сергей Полянский. — У нас был случай на гастролях, когда оркестр зажигал так, что сработала пожарная сигнализация.

По накалу эмоций уфимский концерт тоже был очень мощным, но, к счастью, обошлось без эксцессов.