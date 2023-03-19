Метаморфоза «Медного всадника»

В Русском драматическом театре Стерлитамака рискнули знаменитую повесть изложить в формате блокбастера. Произведение Александра Сергеевича, знакомое из школьной программы, прозвучало в премьерной постановке и впечатлило необычной сценографией.

Классика чаще всего представляется как нечто сложное, но в интерпретации режиссера Людмилы Исмайловой и стерлитамакских актеров спектакль стал динамичным и понятным людям разного возраста. Настоящее поэтическое волшебство и документальные свидетельства оказались изящно вплетены в пушкинский сюжет. Актеры говорят голосами петербуржцев — очевидцев страшного наводнения 1824 года. Перед глазами зрителей, словно кадры из фильма, возникают эпизоды борьбы с природной стихией, мелькают человеческие судьбы, несбывшиеся истории любви. Стараниями художника Натальи Беловой повсюду в зале царит атмосфера и величие прекрасного Санкт-Петербурга.

Фото Юрия НЕСТЕРЕНКО.

г. Стерлитамак.

КСТАТИ

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