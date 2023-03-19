Человек, который любит слушать

Какая она? Сразу приходит на ум два определения — искренняя во всем, это по линии человеческих качеств, и профессионал высочайшей пробы — что касается работы. Танзиля Ульмясбаева — заместитель генерального директора ТРК «Башкортостан» по радиовещанию.

Конечно, хвалебных эпитетов можно не жалеть, и все они будут в точку, никакого преувеличения.

С Танзилей мне довелось вместе учиться и жить в одном общежитии Московского государственного университета. Я училась на курс ниже, и они с Рашидой Лутфуллиной (теперь она Магадеева, редактор журнала «Ватандаш») были для меня примером во всем. Помню, после занятий всегда торопилась к ним, чтобы в далекой, чужой, местами и враждебной Москве проникнуться теплом домашнего очага. А у них в небольшой комнатушке всегда царила теплая обстановка, как в детстве, как в родном доме…

И они, будто старшие сестры, всегда были готовы обогреть, приютить, научить уму-разуму, а если потребуется — встать грудью на защиту.

Как-то один из признанных корифеев журналистики сказал мне: «Самое главное в журналисте — любопытство. Человеку должно быть интересно все. Можно почти любого научить правильно писать, но без искры в глазах он все равно не журналист». И я всегда поражалась, как у спокойной по натуре Танзили вспыхивает в глазах азарт охотницы, когда она находит интересную тему или встречает интересного собеседника.

— Конечно, в нашей профессии интересно все. Особенно познавательно выходить с медицинской «скорой помощью» в ночные рейсы по городу, в морги, на вокзалы. Впрочем, неинтересных людей и событий не существует в природе. Умение не только слушать, но и слышать, видеть необычное в обычном — обязательное требование к хорошему журналисту. Все это я поняла после первого же своего материала — о республиканской библиотеке. По неопытности заранее не подготовилась, не владела материалом, как следствие — не смогла разговорить собеседников и репортаж мне совсем-совсем не понравился, — вспоминает она те времена. — Почему пошла в журналистику? Да потому что очень любила слушать. Слушать интересных людей, узнавать об их судьбе и переводить все это на бумагу, а потом доносить до людей. Я и сама с детства много читала.

Начав работу на радио, Танзиля с головой окунулась в свою стихию: информационные блоки, аналитические программы, политика, публицистика и, конечно, развлечения, конкурсы, шоу-проекты, общественная жизнь. Человеку, который не может и не умеет стоять на месте, все оказалось под силу. Именно поэтому она и возглавила радиоканал «Юлдаш», став эффективным руководителем. Под ее руководством вышла единственная книга по истории башкирского радио «Говорит Уфа». Журналисты канала регулярно проводят благотворительные акции, шефствуют над детским санаторием «Акбузат», где проходят курс оздоровления дети с диагнозом ДЦП. Учитывая острую нехватку кадров, десять лет она вела курсы радиожурналистики в БГУ. Ежегодно две-три программы канала «Юлдаш» становятся победителями во всероссийских и международных конкурсах. Это показатель того, что уровень профессионализма его сотрудников соответствует международным стандартам. Здесь всегда чутко держат руку на пульсе местной жизни, поднятые читателями вопросы обязательно доводят до ответственных лиц, держат их под контролем, и в конце концов так или иначе они решаются.

О любимом канале, о его успехах и проблемах Танзиля Ульмясбаева может увлеченно говорить часами. О себе, о своей роли предпочтет или отмолчаться, или отшутиться. Как мама любимого дитятки, для которой только то и имеет значение, что хоть как-то связано с ненаглядным чадом.

— Я просто работаю, живу и получаю удовольствие от того, что делаю дома и на работе. Получается — отлично, не получается — это пока не получается, значит, надо работать дальше. Неудачи делают меня только крепче, — говорит журналистка и признается, что никогда не думала, что станет руководителем. — Мне нравится все делать самой, я не люблю большие компании. Опять-таки вмешалась судьба: внешне я выгляжу сильной. Внутри я другая. Эта обманчивость и усадила меня в руководящее кресло.

Наверное, и тот факт, что с мужем они работали всегда вместе, тоже имел свое значение. Семейный дуэт всегда воспринимали как нечто единое целое. К сожалению, диктор башкирского радио, «золотой голос Башкортостана», народный артист РБ Ахат Муртазин прожил недолгую жизнь. Но прожил ее ярко. В деревне Новобайрамгулово Учалинского района ежегодно вручают премию имени Ахата Муртазина, которая учреждена семьей диктора — супругой Танзилей Ульмясбаевой и его детьми.

Ахат Муртазин — представитель педагогической династии, сам тоже мечтал стать учителем с детства. Можно сказать, что мечта сбылась: народный артист республики, диктор воспитал целую плеяду специалистов для радио и телевидения, всегда был их наставником, учителем. Он — пример верности и преданности делу возрождения, сохранения и развития родного языка, всей самобытной культуры башкирского народа.

— Ахат Мутагарович был для меня профессиональным учителем — учил работать на радио. Все, кто сегодня трудится на башкирском радио, — его ученики. К сожалению, очень рано он ушел, и Танзиля Абдулловна делает сегодня все, чтобы сохранить память о нем. Молодым есть на кого равняться! — отметила председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.

НАША СПРАВКА

Танзиля Абдулловна Ульмясбаева — заместитель генерального директора АО ТРК «Башкортостан» по радиовещанию, член Союза журналистов РБ и РФ, лауреат Республиканской премии имени Шагита Худайбердина.

В 2003 году получила почетное звание «Заслуженный работник печати и массовой информации РБ».

В 2014 году по итогам Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России» Танзиля Ульмясбаева как руководитель проекта «Вечная память» на информационно-музыкальном канале «Юлдаш» была отмечена премией, специальным призом и дипломом. В этом же году указом президента России Владимира Путина за большой вклад в развитие культуры и искусства удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».