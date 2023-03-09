Уфимский «Лес»

Я не помню в последнее время премьеры в уфимском Русском драмтеатре, которую бы так ждали не искушенные театралы, а обычные зрители, бывающие здесь не так уж часто. Тем большего они ждут от спектаклей. Тем с большим предвкушением они ждали «Лес» Александра Островского. Любая пьеса этого автора звучит на сцене современного театра так же актуально, как и сто лет назад, потому что суть человеческая не меняется, как бы нам иногда ни чудилось обратное. Хотите поспорить? Сначала сходите на «Лес».

Сегодня редкий театр не ставит Островского. За полуторавековую историю театра на его сцене были поставлены практически все пьесы драматурга. Эта премьера была приурочена к 200-летию Александра Островского, которое отмечается в 2023 году. Комедия «Лес» считается одним из самых сложных по сюжету и интересных произведений Островского.

Действие происходит во владениях богатой помещицы Гурмыжской, которая якобы только и мечтает о том, чтобы выдать замуж бедную родственницу, отыскать пропавшего племянника-наследника и заняться благотворительностью. На самом же деле помещица лицемерит, и в ее душе кипят страсти. Женщина жаждет любви и не хочет мириться с высшей несправедливостью, когда нестареющая душа оказывается заложницей стареющего тела. Нет любви — купим, то, что выглядит некрасиво, — обоснуем. «Могу себе позволить!» — считает помещица и делает окружающих заложниками своих желаний.

Полуразвалившиеся колонны, могильные кресты — усадьба Гурмыжской с ее ритуалами и устоями, по мысли известного режиссера Николая Дручека, поставившего этот спектакль, своего рода кладбище. Ритуальность и медитативность подчеркивают звучащие отрывки из симфоний Малера. На это кладбище приходит потерявшийся племянник-актер и пытается что-то изменить в ритуальной жизни усадьбы. Герои «Леса» — люди сложные, неоднозначные, такие вот «русские характеры», в которых уживаются и ангелы, и бесы, но всех объединяет жажда жить.

— Там есть жажда жить, жить азартно. А сложнее всего это сделать… на кладбище! — делится режиссер своей концепцией. — И даже когда уже ничего нет — пустыня, кладбище, человек все равно будет стремиться к простым вещам: любить, дружить, изменять, интриговать. Поэтому в таком неожиданном пространстве и вопреки этому пространству сюжет работает. Наша главная героиня не такая, как у Марии Ароновой и Натальи Теняковой. У них она такая большая женщина-самодурка. Наша главная героиня, которую играет народная артистка РБ Ирина Агашкова, — женственная, чувственная. То единственное, чем можно оправдать подлости, которые она совершает, заключено в одной фразе: хочу счастья! Почему Господь создал так, что тело увядает, а чувства остаются те же? Это же несправедливо! Это чувство знакомо всем женщинам, и они его по-разному переживают.

По словам Дручека, Островский любил своих героев со всеми их слабостями и грехами, поэтому и мы должны научиться понимать и сочувствовать ближнему. И зрителям «Леса», кажется, сделать это было нетрудно благодаря «жизненности» и глубине образов, созданных актерами Ириной Агашковой, Дарьей Филипповой, Александром Степановым, Николаем Рихтером, Анной Бурмистровой, Олегом Сальцыным.

Николай Дручек поставил спектакль по произведению Островского впервые и признался, что работа была сложной. Сложность — в полифонии писателя, его глубине.

— Приходилось работать с текстом, чтобы немного приблизить его к скорости восприятия современного зрителя. Хотя все равно у нас получился длинный спектакль. Подходили мы очень аккуратно, потому что как только начинаешь упрощать, все рассыпается. У Островского есть некоторые стилистические особенности, «запотыки», которые мы оставляли как присущие его языку, но уменьшали их количество. Если ты много времени проводишь с текстами и, как тебе кажется, чувствуешь автора, то разрешаешь себе, так скажем, что-то «выпрямить». Вообще не люблю ломать драматургию, я не сторонник менять местами эпизоды, и в этом смысле «Лес» — классическая постановка, в которой мы не экспериментируем с подачей сюжета, а интерпретируем его.

Николай Дручек впервые работал и с актерами Русдрамы.

— Есть такой признак, по которому можно определять «здоровье» коллектива, — это возможность вместе сочинять. С этими ребятами можно сочинять, можно обсуждать решение сцен. Это мобильная, рабочая, здоровая труппа, — сказал он. На вопрос, что лично Николай Дручек хотел бы донести до уфимского зрителя, режиссер сказал: «Посыл такой: какое счастье жить, друзья! Жить, хотеть, ни в какой ситуации не унывать. Да, бывает трудно.., но!»