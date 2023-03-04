Художник и учитель в одном лице

— Эта выставка в малом зале регионального отделения Союза художников России — одно из первых мероприятий гимназии в рамках Года педагога и наставника, — говорит ректор РХГИ Гулемеш Садыкова. — Мы всегда поддерживаем наших учащихся, но высшей похвалы достойны и их учителя. Художники РХГИ — это сильнейшие педагоги и истинные мастера своего дела. Каждая работа на выставке — особенная, в каждой чувствуется индивидуальный почерк автора.

— Выставка проходит в малом зале, но благодаря ее содержанию и энергетике он стал огромным, — говорит Валерий Мельников, художник-график, педагог, кандидат педагогических наук, профессор кафедры «Архитектура» УГНТУ. — Есть только преподаватели и только художники. И есть самый тернистый и достаточно сложный путь, когда человек занимается и тем, и другим. Когда я начинал свою педагогическую деятельность, то тоже задумывался, как же буду совмещать ее с творчеством. А потом понял простую истину: когда ты начинаешь преподавать, то учишься сам. Натюрморт ставишь для учеников и одновременно для себя, объясняя что-то ученикам, познаешь себя, и открываются какие-то новые горизонты.

Совмещение двух этих потрясающих ипостасей, учителя и художника, — это тот самый синтез, который позволяет нести светлое, доброе — самое главное, необходимое в этой жизни.

Выпускница РХГИ Зимфира Галимова после учебы в институте пришла на работу в родную гимназию. Она считает, что педагог-художник всегда смотрит вперед, видит новое. Он и физик, и биолог, он должен знать и анатомию, и психологию, и основы других наук.

Гимназия имени К. А. Давлеткильдеева в своем роде уникальна, это единственное в стране общеобразовательное учреждение интернатного типа для юных художников, здесь учатся дети из разных уголков Башкортостана и близлежащих областей. У ребят есть возможность развивать свой талант, не разрываясь между общеобразовательной школой и «художкой». Учиться наукам и много рисовать каждый день — нагрузка, которую некоторым выдержать сложно. Таким ученикам помогает весь коллектив. Если педагог сам является художником, ему легче найти взаимопонимание с детьми. И эта связь между ними остается и после того, как ученики покидают родные стены. Некоторые из них возвращаются уже в качестве педагогов, как, например, Зимфира Галимова, Руслан Магалимов, Ильдус Закиров, Артур Радионов, Роман Сайфуллин и другие.

Художественные произведения педагогов РХГИ, представленные на выставке, разнообразны по технике исполнения, здесь представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Сложно выделить какого-то отдельного автора. Каждую работу хочется рассматривать детально, потому что за каждым произведением — педагог, у которого учился ты или твои друзья.

Общая для всех работ тема — любовь к Родине, к родному краю. Она и в башкирских женских нагрудниках Любови Мазитовой, и в портрете первого профессионального башкирского художника Касима Давлеткильдеева, чье имя носит РХГИ (автор — Людмила Госачинская), и в гладком ручном и ворсовом ткачестве Гульнары Исмагиловой, текстильном полотне Расимы Салиховой, образном решении кукол Ирины Хлесткиной.

По-своему главная тема выставки отражена в акварельной работе Расимы Салиховой «Свекровушкин мед». Мед только собрали и поставили на стол, его хочется пробовать, а еще — наслаждаться у окошка восходом солнца. Родина есть и в немного наивных, но очень сочных работах Дмитрия Сапожкова, Зимфиры Галимовой, в графике Романа Сайфуллина. Работы разноплановые, очень высокого уровня, и хотелось бы, чтобы жители и гости Уфы и республики нашли время посетить эту выставку, которая будет работать до 14 марта (6+).