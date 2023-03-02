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Культура
Сегодня, 22:15

Шчырыя атмосфера

Переселяясь в дальние края, белорусы брали с собой частицу своей любимой родины: книги, национальную одежду и домашнюю утварь, а главное — память о родине, ее культуре и традициях.

Вот и в Башкирии белорусский народ пустил корни своей самобытной культуры, чьи яркие всходы можно наблюдать в селе Балтика Иглинского района.

И тогда, и сейчас его жителей отличают аккуратность, приветливость и трудолюбие. Главное положительное качество белоруса отражено в одном слове — «шчыры»: искренний, открытый, а вместе с тем — сердечный, гостеприимный.

О корнях местных жителей напоминает музей, где собраны старинные атрибуты жизни белорусов. В горнице царит шчырыя атмосфера — идет неторопливый задушевный разговор о народных традициях, которые удалось пронести сквозь века.

Фото автора.

Иглинский район.

Автор:Александр ДАНИЛОВ
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