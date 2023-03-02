Вот и в Башкирии белорусский народ пустил корни своей самобытной культуры, чьи яркие всходы можно наблюдать в селе Балтика Иглинского района.

И тогда, и сейчас его жителей отличают аккуратность, приветливость и трудолюбие. Главное положительное качество белоруса отражено в одном слове — «шчыры»: искренний, открытый, а вместе с тем — сердечный, гостеприимный.

О корнях местных жителей напоминает музей, где собраны старинные атрибуты жизни белорусов. В горнице царит шчырыя атмосфера — идет неторопливый задушевный разговор о народных традициях, которые удалось пронести сквозь века.

Фото автора.

Иглинский район.