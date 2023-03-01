Дети «Мельпомены»

Школьный театр. У многих эти слова вызывают ностальгию. В воспоминаниях — «Золушка» или «Двенадцать месяцев», сыгранные на сцене актового зала, дрожащие от волнения детские голоса, цветы после спектакля... Школьный театр — это глоток свободы среди долгих будней. Здорово, что традиция создания и развития театральных студий в школах сегодня не только продолжается, но и выходит на новый уровень.

Пример тому — театральная студия «Мельпомена» при открытом шесть лет назад в Демском районе Уфы лицее № 161. Руководитель студии Рина Ахунова почувствовала свое призвание очень рано. По-настоящему ее дар начал раскрываться во время учебы на филфаке БГПУ, уже тогда она начала участ­вовать в разных театральных проектах. После окончания вуза в 2016 году Рина Рушановна пришла работать учителем русского языка и литературы в только что открывшийся лицей. И сразу же организовала здесь театральную студию «Мельпомена». И если поначалу в коллективе было всего десять человек, то сейчас в нем около 40 участников из младших, средних и старших классов. Среди постановок «Мельпомены» — спектакли по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик», русской народной сказке «Морозко», сказке Шарля Перро «Золушка», рассказу Валентина Распутина «Уроки французского», повести Анатолия Крыма «Левушка», сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Одной из последних премьер стала литературно-музыкальная композиция по воспоминаниям известного уфимского врача и краеведа Владимира Скачилова «Новогодняя вечеринка». Сейчас готовится весенняя премьера спектакля «Конь с розовой гривой» по мотивам рассказа Виктора Астафьева.

— В театральной студии помимо художественного руководителя и актеров есть замечательный звукооператор, одиннадцатиклассник Никита Нестеров, а также хореограф, десятиклассница Камилла Гайсина, — рассказывает руководитель студии. — Среди наших побед — диплом лауреата второй степени международного конкурса «Мастерская талантов» (Москва) и диплом лауреата первой степени международного конкурса-фестиваля «Возрождение» (Санкт-Петербург).

Почему в наше сложное время, в котором, казалось бы, не до искусства, дети тянутся к театру? Что они хотят в нем найти, какие перспективы видят? Давайте дадим им слово.

Камилла ГАЙСИНА, ученица 10 «Г» класса, победитель конкурса «Большая перемена»:

— Для меня «Мельпомена» — это место силы, волшебная мастерская, где мы все вместе творим что-то невероятное, а Рина Рушановна — наш главный маг и наставник. Коллектив мастеров — это самая настоящая дружная семья, в которой каждый дорог. И, конечно же, результат нашей совместной работы — спектакль, наполненный любовью каждого участника к своему делу. Мы верим, что наши постановки зажигают свет в глазах зрителей и западают им в сердце надолго.

Участие в жизни этой театральной мастерской — прекрасная возможность получить опыт работы на сцене, обучиться навыкам актерского мастерства и просто зарядиться положительной энергией. Признаюсь честно, студия «Мельпомена» стала для меня больше, чем просто кружком, она помогла мне открыться с новой стороны и завести настоящих друзей.

Владислав ПУТИНЦЕВ, ученик 10 «Е» класса:

— Я уже с шестого класса был активистом, и когда наш совет старшеклассников устраивал «День учителя», меня пригласили прочитать стихи для педагогов. Потом Рина Рушановна пригласила на роль в новогоднем утреннике. Репетиции и снова репетиции. После мероприятия, тех эмоций, волнения я понял, что «подсел». Думаю, что без этой атмосферы, общения с другими ребятами-актерами школьные будни были бы скучными.

Александр КОНСТАНТИНОВ, ученик 10 «Е» класса:

— Конечно же, каждое выступление — это в какой-то степени стресс, ты волнуешься, все ли пройдет хорошо, и с этим порой бывает трудно справиться. Но я очень рад, что попал в этот коллектив, ведь в нем царят уют и доброта, к каждому из нашей театральной студии я отношусь как к члену семьи, ведь они никогда не осудят, а наоборот, помогут, подскажут, поправят. Каждая репетиция проходит в теплой обстановке. «Мельпомена» — одно из лучших событий в моей жизни.

Арианна ТОРОПОВА, ученица 11 «Э» класса:

— Старшие классы — время, когда учеба очень важна. Но как же свободное время? Я много тратила его впустую. По примеру подруги решила пойти в театральную группу «Мельпомена». Первый раз приняла участие в постановке, посвященной Дню Победы, в прошлом году. Выступая перед публикой, ощутила прилив энергии и счастья от того, что принимаю участие в чем-то важном. Через некоторое время я настолько прикипела и к репетициям, и к коллективу, что уже не представляла себе жизни без этого занятия. Как можно отказаться от деятельности, которая помогает тебе перевоплощаться, от того, что ты можешь приносить людям радость, прикасаться к их душе?

Лира АБДРАХМАНОВА, ученица 11 «Э» класса:

— Театральная студия «Мельпомена» стала для меня не только семьей, а именно тем делом, в которое я готова вкладывать всю себя. Профессия артиста не самая легкая. Зритель не всегда может представить, сколько труда было вложено в постановку. Рождение образа требует времени и правильного подхода. И когда ты его находишь, огромная честь пережить историю своего героя. «Мельпомена» сумела подарить мне бесценный опыт, возможность открыть в себе новые умения.

Я узнала, каково это — погружать зал в занимательную историю, видеть эмоции и глаза зрителей. Здесь я также узнала о прекрасных произведениях русской классики и не только. Попробовала себя в самых разных ролях: от учительницы в «Уроках французского» до безумного Шляпника из «Алисы в Стране чудес».