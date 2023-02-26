Смотреть нельзя остановиться

Кинофестиваль стал настоящим событием и для организаторов, которые впервые провели его в таком масштабе, и для конкурсантов, многие из которых представили на него свои дебютные работы, и для уфимцев — любителей кино. Они получили возможность не только посмотреть самые свежие документальные и игровые фильмы абсолютно бесплатно, но и побывать на встречах с их создателями, успешными кинематографистами, и приглашенными гостями — известными российскими артистами.

Звезды экрана принимали участие в обсуждениях фильмов, и было очень интересно узнать их мнение на ту или иную животрепещущую тему.

А назвать такой можно было, пожалуй, любую из поднятых на фестивале тем. Об этом свидетельствует само название фестиваля — «Свой путь».

— Пока существует человечество, будет возникать и тема своего пути. Что есть свой путь? Это то, что мы ищем? А может быть, эта наша жизнь здесь и сейчас, которая проходит, пока мы строим планы по поиску своего пути? Я ищу ответы на эти вопросы вместе с героями кинолент, их авторами и удивительными гостями, которые участвуют в обсуждениях. Посмотрите фильмы нашей программы: за каждым из них — личный путь его создателей и героев, путь проб и ошибок, что-то важное, что захотели сказать миру эти талантливые люди, — говорит президент кинофестиваля Юлия Быба.

Все фильмы были разделены на тематические блоки, названия которых стали темами для последующих дискуссий: «Испытания, вера, сила духа. Выбор», «Отцы и дети.

Связь поколений», «Встретить нельзя потерять любовь», «Сила традиций или ветер перемен?» и другие. Зрители могли выбрать и посетить любой интересующий их блок, состоящий из игровых и документальных фильмов.

Для большой аудитории существуют в основном только полнометражные художественные фильмы. Документальные фильмы и короткометражки остаются в тени, у их создателей меньше возможностей получить заслуженное признание. Ценность формата кинофестиваля для зрителей в том, что он знакомит их с самыми интересными образцами документального и короткометражного кино, а режиссеры получают отклик широкой публики на свой «продукт».

Я, например, открыла для себя короткометражки именно на кинофестивале. Это был фестиваль итальянского кино, который периодически проводится в кинотеатре «Родина». Полюбила этот жанр, в котором режиссер в 15 — 20 минут умещает целый мир, законченную историю, большие смыслы, которые дают зрителю не меньше поводов для размышления, чем полнометражный фильм. Кто-то считает такие фильмы всего лишь эскизами, но ведь эскизы иногда несут большую ценность, чем большое законченное полотно, не правда ли?

Так, например, многих зацепил 13-минутный фильм «Яблоня» — участник и призер многих российских и международных кинофестивалей. В день рождения сына, который ждал в подарок велосипед, непутевый отец дарит ему саженец яблони, украденный из питомника. Уставшая мать, которая одна растит ребенка, не видит в этом никакого смысла. Однако отец, давно расписавшийся в собственной беспомощности, любит сына, и эта искренность делает их встречу незабываемой. Странный подарок становится судьбоносным в жизни подростка.

Короткометражный фильм «Невесомость» — история обычного мальчика, родители которого в разводе. От недостатка внимания он начинает замыкаться в себе и выдумывает друга.

— У меня было такое чувство горечи, я плакала во время этого фильма. Я как педагог считаю, что его надо показывать на родительских собраниях и на всех центральных каналах, чтобы взрослые, которые с утра до ночи работают, тем не менее не забывали и о детях, — высказала мнение одна из зрительниц.

— В этом блоке мы хотели сказать о том, что все мы разные, живем в разных условиях, но тема отцов и детей объединяет нас. Это та любовь, в которой нуждаются дети, и та сила, которую дают дети родителям. Можно ли разрушить эту связь или нет? — задает тему дискуссии Юлия Быба, и зритель переносится из столичной частной школы на Чукотку.

Документальный фильм «Оторванные» — это, с одной стороны, монолог одного чукчи, а с другой — целого народа. Монолог о жизни, о Родине, о том, что заставляет чукчей отрываться от своих корней. Именно этот фильм получил специальный диплом от нашей газеты, и очень приятно, что наше мнение совпало с мнением авторитетного жюри фестиваля, которое признало фильм лучшим среди документальных полнометражных фильмов.

— Редко бывает, что, посмотрев фильм, я начинаю звонить знакомым и рассказывать о нем, о том, как я его понял, мне хочется, чтобы его посмотрели. Это классная режиссерская и человеческая работа, — отозвался об «Оторванных» председатель жюри неигрового кино, режиссер и сценарист Владимир Головнев.

— На съемках этого фильма я впервые в жизни попал на Чукотку, — рассказывает режиссер Владимир Кривов. — На нашем Севере я бывал не раз, во многих местах, и когда я летел туда, думал, что ничего нового меня не ждет. Мороз, лед, как и везде. Но там мне показалось, что я попал на другую планету. Чукотка — это какая-то отдельная история. Я пробовал это анализировать, но пока не могу выразить, что-то есть в этом воздухе. Может быть, дело в том, что люди там понимают, что они не цари природы, они не руководят ею, а пытаются жить с ней в ладу, прекрасно понимают ее законы и дружат с ней... Герой фильма «подшофе», но как он формулирует свои мысли! У чукчей очень богатый культурный пласт, и они действительно заслуживают того, чтобы их изучать. Впрочем, как и каждый народ России. Просто они очень далеко, по-настоящему оторванные, и мы о них совсем ничего не знаем. В советское время их хотели выставить дурачками. На самом деле все наоборот, российско-чукотские войны длились двести лет и закончились фактически вничью. Чукчи уступили другому, всем известному оружию… Фильм снимали четыре года, в течение которых было шесть экспедиций. Деньги огромные, потому что на Чукотке стоимость обычной съемки нужно умножить на четыре. Можно собрать экспедицию и никуда не поехать просто потому, что погода изменилась. Человек постоянно сталкивается со стихией.

— Этот фильм заставляет задуматься о многом. О том, как природа влияет на человека и нужно ли ему вообще жить в таких тяжелых условиях, а если нужно, то как? Как растить детей — в тепличных условиях интернатов или в суровых условиях оленьих стойбищ рядом с родителями? — рассуждает одна из зрительниц.

На фестивале, в котором участвовали ведущие кинематографисты России, не раз звучала мысль о том, что Уфа не случайно стала главной площадкой форума.

Отобранные в столице Башкортостана фильмы в дальнейшем покажут в нескольких городах России, по которым пройдет маршрут фестиваля. Дело в том, что Башкирию считают регионом, где любят кино и развивают киноиндустрию, и успех башкирского режиссера Булата Юсупова еще раз подтвердил это. Его фильм «Дневник поэта» получил главный приз конкурса игровых полнометражных фильмов кинофестиваля «Свой путь». Фильм посвящен жизни и творчеству народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. Этой картиной Булат Юсупов завершает свою трилогию «Первая Республика», куда входят также проекты «Бабич» и «Первая Республика».

— Во-первых, я радовался, что фестиваль выбрал Уфу, во-вторых, что наш фильм попал на конкурс, и, в-третьих, я радуюсь сейчас этому признанию! — говорит режиссер. — Спасибо команде, которая делала здесь фестиваль. Я сам организовывал фестивали и знаю, что провести его — это как снять три полных метра. Я рад, что Уфа становится таким центром, где мы в диалоге ищем пути развития регионального кино. Я надеюсь, что наш кинематограф будет развиваться. Спасибо министерству культуры и киностудии, без их поддержки мы бы этот фильм не сняли. И, конечно, я благодарен главе нашей республики Радию Хабирову. Думаю, у нашего кино — большое будущее.

Рами Гарипова в этой ленте сыграли актеры Артур Кунакбаев, Линар Баитов и Арслан Крымчурин. Образ супруги поэта Надежды Гариповой воплотила Олеся Шибко.

Также в картине снимались Елена Пухова, Вадим Клысов, Тансулпан Бабичева, Наркас Юмагузина, Айнур Ситдиков, Мурат Рафиков, Салават Юлдашбаев.

Кстати, в рамках кинофестиваля состоялось немаловажное событие: заключено соглашение о сотрудничестве между Союзом кинематографистов Башкортостана и Союзом кинематографистов Кыргызстана. Планируется проведение совместных мероприятий, содействие в кинопрокате башкирских и кыргызских фильмов и совместные кинопроекты.

Большой интерес у зрителей вызвала возможность пообщаться с известными актерами, которые приехали специально для обсуждения фильмов. Актриса Светлана Камынина, полюбившаяся зрителю по сериалу «Интерны», рассуждая о жизненном пути, призвала каждого помочь себе стать самим собой — простить и принять.

— Мы так часто слышим призыв любить других, такие клишированные слова, но попробовать это сделать в рамках своей жизни… Как это сделать? Ну, например, не ответить хамством на хамство, не судить других. Мне кажется, я сама как раз на такой стадии, когда заканчивается страдание (то есть когда ты занят только своими проблемами и делами) и начинается сострадание, — сказала актриса.

Обсуждая фильмы, известные артисты приоткрывали для зрителей свою собственную душу. Участница дискуссии на тему судьбы и собственного выбора актриса театра и кино Виктория Тарасова, ставшая известной благодаря главной роли в сериале «Глухарь», рассказала, что уже не раз убеждалась в существовании судьбы, предопределенности: кому суждено утонуть, тот не разобьется.

— Если бы мне было суждено умереть на войне, наверное, я бы погибла в Сирии, села бы в тот же самолет, что и доктор Лиза. Но меня сняли с борта за сутки до этого, — рассказала Виктория, которая, несмотря на сопротивление родных, ездит в зону СВО. — Хотя многое человек может изменить и своими действиями. Любая самая тяжелая ситуация — это не повод отчаиваться и впадать в ступор. Наоборот, надо действовать. Даже если ты не можешь сейчас помочь себе — помоги другому, и тебе станет легче.

Судьба Гран-при фестиваля была в руках зрителей, которые голосовали за каждый фильм программы. Наибольшее число баллов собрала картина «Земля Эльзы» режиссера Юлии Колесник. На первый показ фильма пришло столько людей, что зал кинотеатра «Родина» не вместил всех желающих, и по просьбам зрителей был устроен повторный показ. Двое встретились и полюбили друг друга. Но родные и знакомые объявили войну этой любви, потому что влюбленным за 70 и эта любовь, по мнению близких, неприлична, да еще и угрожает материальному благополучию детей и внуков. Ведь Эльза и Леонид собираются пожениться, продать квартиру и дом и уехать.

— Говорят, что нам не дано видеть мир глазами другого человека. Но кино дает нам эту возможность. Автор берет нас за руку и показывает то, что видит сам. И в этом синтезе собственного опыта и взгляда создателей фильма рождается множество новых смыслов. Я искренне верю, что только сам человек может себе помочь. Но иногда для того, чтобы помочь самому себе, нужно услышать что-то извне, чем-то вдохновиться, — считает Юлия Быба.

А по мнению режиссера Владимира Головнева, фестиваль «Свой путь» — это личное движение человека от идеи к идее, от задачи к задаче, от мечты к мечте. И здесь главное слово — «движение», потому что подчас пункт назначения — совсем не главное. Самое ценное — состояние пути.