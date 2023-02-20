Кларнет и квартет

Квартет имени Давида Ойстраха получил свое имя в 2012 году уже будучи сплоченным профессиональным коллективом. Сегодня он является одним из самых известных творческих коллективов мира и законодателем стиля в своем жанре. Он объединяет молодых исполнителей и заслуженных мастеров квартетного искусства, каждый его участник — профессионал с мировым именем, выступающий сольно на лучших сценах планеты: Андрей Баранов (первая скрипка), Родион Петров (вторая скрипка), Федор Белугин (альт), Алексей Жилин (виолончель).

Вместе с Артуром Назиуллиным музыканты сыграли настолько тонко и виртуозно, что сердца слушателей были покорены — долгие и бурные аплодисменты звучали в зале после каждого произведения.

— Очень рад, что удалось привезти в республику коллектив такого уровня. Когда-то он уже выступал в Уфе и Стерлитамаке, с полным аншлагом и множеством положительных отзывов, но это было очень давно, — рассказал Артур Назиуллин. — Этот квартет уникальный, так как каждый музыкант является великолепным солистом, а в качестве квартета они выступают как слаженный ансамбль и выдают невероятно техничную, виртуозную и эмоциональную игру. Этот концерт стал настоящим событием для республики, и те, кому посчастливилось побывать на нем, я уверен, будут вспоминать его и спустя годы.