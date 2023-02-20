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Сегодня, 20:15

Кларнет и квартет

На сцене Стерлитамакского государственного русского драматического театра выступили легендарные музыканты — квартет имени Давида Ойстраха и кларнетист, народный артист РБ, генеральный директор Национального симфонического оркестра РБ Артур Назиуллин. В программе прозвучали красивейшие произведения: Квартет ре мажор № 3 Бетховена, Квартет ре мажор № 2 Бородина, Каприс № 24 в переложении для струнного квартета Паганини, Квартет до минор № 8 Шостаковича и Квинтет для кларнета и струнного квартета си минор Брамса. Концерт прошел в рамках программы министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны».

Василий ПАНЧЕНКО
Фото:Василий ПАНЧЕНКО
Василий ПАНЧЕНКО
Фото:Василий ПАНЧЕНКО

Квартет имени Давида Ойстраха получил свое имя в 2012 году уже будучи сплоченным профессиональным коллективом. Сегодня он является одним из самых известных творческих коллективов мира и законодателем стиля в своем жанре. Он объединяет молодых исполнителей и заслуженных мастеров квартетного искусства, каждый его участник — профессионал с мировым именем, выступающий сольно на лучших сценах планеты: Андрей Баранов (первая скрипка), Родион Петров (вторая скрипка), Федор Белугин (альт), Алексей Жилин (виолончель).

Вместе с Артуром Назиуллиным музыканты сыграли настолько тонко и виртуозно, что сердца слушателей были покорены — долгие и бурные аплодисменты звучали в зале после каждого произведения.

— Очень рад, что удалось привезти в республику коллектив такого уровня. Когда-то он уже выступал в Уфе и Стерлитамаке, с полным аншлагом и множеством положительных отзывов, но это было очень давно, — рассказал Артур Назиуллин. — Этот квартет уникальный, так как каждый музыкант является великолепным солистом, а в качестве квартета они выступают как слаженный ансамбль и выдают невероятно техничную, виртуозную и эмоциональную игру. Этот концерт стал настоящим событием для республики, и те, кому посчастливилось побывать на нем, я уверен, будут вспоминать его и спустя годы.

Василий ПАНЧЕНКО
Фото:Василий ПАНЧЕНКО
Василий ПАНЧЕНКО
Фото:Василий ПАНЧЕНКО
Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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