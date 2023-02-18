Защитить свидетелей прошлого

Вопросы защиты старинных зданий общественники и неравнодушные уфимцы поднимают постоянно.

Речь идет в первую очередь об их реставрации и спасении от разрушений и пожаров. А как обстоит дело с такими объектами в городах и районах республики? Об этом наш разговор с председателем совета Башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльзой МАУЛИМШИНОЙ.

— Эльза Маратовна, сколько в республике объектов культурного наследия?

— Их численность варьируется. Но все старинные здания можно поделить на две группы. Первые являются объектами культурного наследия — выявленными и реестровыми памятниками культуры. Вторые тоже выявленные, но не состоят на учете в Росреестре, у них нет собственника, никто за них не отвечает, нет кадастрового номера. В основном это старинные полуразрушенные церкви. Однако без участия Башкультнаследия эти здания никогда не обретут собственников и будут дальше разрушаться.

— В каком они состоянии?

— Оно разное: от только что отреставрированных до заброшенных в крайне аварийном состоянии. Отрадно, что интерес к их реставрации проявляет все больше инвесторов и меценатов. Например, в Уфе и Стерлитамаке они за последние годы отреставрировали десятки зданий. За последний год в Уфе обрели собственников около дюжины аварийных памятников, которые инвесторы отреставрируют к 450-летнему юбилею Уфы. Однако только в столице больше 50 расселенных аварийных зданий, которые остро нуждаются в скорейшей реставрации: от зданий на улице Октябрьской Революции до объектов на улицах Гоголя и Аксакова. И если в Уфе работа с аварийными памятниками худо-бедно ведется, то в районах ее почти нет. В каждом таких объектов очень много. Большинство из них находятся в собственности администраций муниципалитетов.

В Уфе действует программа льготной аренды памятников культурного наследия — один рубль за квадратный метр, и их льготной приватизации с начальной ценой на торгах один рубль. А в других городах и районах республики такой программы, к сожалению, нет. Хотя каждый муниципалитет решением совета депутатов может принять и внедрить ее у себя. Но они вообще не знают, что есть такой путь решения проблемы.

В декабре прошлого года на совещании, куда также были приглашены крупные инвесторы, реставрирующие здания-памятники в Уфе и Стерлитамаке, те же бизнесмены рассказали, что им предлагают аварийные памятники по цене выше рыночной, а также об отсутствии льготных программ реставрации в районах республики, в том числе в Стерлитамаке. Например, окупаемость отреставрированного памятника культуры в Уфе и в каком-то небольшом городе очень сильно отличается. А стоимость реставрации примерно одинакова. Думаю, если льготные программы внедрят в районах и городах, инвесторы охотно будут вкладываться в эти объекты.

Одна из существенных проблем — нехватка квалифицированных реставраторов. На всю республику всего несколько реставрационных организаций. Однако это общая проблема для всех регионов России.

— Как идет работа по выявлению новых памятников архитектуры?

— В идеале она должна вестись постоянно. Если в Уфе наши краеведы ежегодно подают заявления в установленной форме в Башкультнаследие, то в районах республики такой работы, к сожалению, практически не наблюдается.

Буквально в декабре прошлого года произошел печальный случай. Краеведы Бирска написали пост о том, что в городе сносят старинное здание аптеки. Мы изу-чили реестр памятников, и оказалось, что оно никогда не находилось под госохраной. Поэтому защитить памятник не смогли. Его снесли. Никто не знал о его культурной ценности. Чтобы такого не происходило, мы нуждаемся в помощи местных краеведов. Для выявления старинного здания необходимо обратиться в республиканский орган охраны памятников и заполнить специально утвержденную форму заявления с фотографией и описанием объекта, исторической справкой.

Наш орган охраны памятников — надзорный, то есть пока не поступят заявления и жалобы от жителей, специалисты не имеют права выезжать и принимать меры. Увы, порой должной работы не ведется и с существующими памятниками что уж говорить о новых выявлениях. К примеру, в Стерлитамаке дом Цепляева и другие памятники деревянного зодчества в плачевном состоянии. Собственники у них есть, но от этого никому лучше не становится.

— Будет ли в ближайшее время восстановлена усадьба Топорниных в селе Кушнаренково?

— В 2021 году в Уфу приезжал председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. На встрече с ним я подняла вопрос об усадьбе Топорниных. Константин Ильич предложил изменить статус здания с регионального на федеральное и передать объект под кураторство АУПИК (Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры), либо найти инвесторов и начать с ними работать. Однако власти пошли другим путем: начали готовить документы для оформления усадьбы как исторического поселения. Вроде бы проект сделали, а что дальше — непонятно. Ведь нужно искать федеральные средства, а регионов, которым нужны деньги на эти цели, очень много.

— Если памятник культуры — жилой дом, можно ли делать в нем капремонт по обычной программе?

— На всю Россию у нас лучшая практика по организации капитального ремонта многоквартирных объектов культурного наследия, с нас берут пример другие регионы. Если в Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской области и ряде других регионов выделяют целевые субсидии на капремонт многоквартирных жилых памятников, то у нас обходятся без целевой господдержки. Первый год региональный фонд капремонта разрабатывает и оформляет научную документацию. Есть определенные сроки. На следующий год выделяются средства на ремонт фасадов домов либо крыш, инженерных коммуникаций. В качестве примера приведу две восьмиэтажки в Черниковке в Уфе: сначала здесь обновили фасады, затем подъезды, а в 2020 году провели ремонт архитектурных элементов здания: балконов, лепнины и многого другого.

КСТАТИ

В республике разработана стратегия сохранения и развития промышленного наследия.

Бывшие предприятия и заводы, располагавшиеся в исторических зданиях, планируют превратить в музеи. Они сохранят историю производства и будут интересны местным жителям и туристам.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, всего на территории республики сохранилось 69 таких объектов.

— Сохранившиеся здания заводов как памятников промышленной, индустриальной архитектуры представляют собой особую историческую ценность, их необходимо сохранить и популяризировать, — сказал Андрей Назаров.

Уже запланирована реставрация медеплавильных заводов на Южном Урале — в селах Воскресенское, Верхотор, Богоявленск и Преображенское.

Уважаемые читатели! Каждый из вас может внести свой вклад в спасение объектов культурного наследия.

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