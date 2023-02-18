Фольклор душу бережёт

«Гостю дорогому от души мы рады, наш поклон примите, лучше нет награды», — пели нам с фотокором участники народного фольклорного ансамбля «Ручейки», едва мы перешагнули порог Дома культуры в деревне Малонакаряково Мишкинского района. В ярких костюмах исполнительницы старинных песен преподнесли каравай на рушнике — вот это был сюрприз.

А хлебушек-то оказался пушистым да душистым.

Была б моя воля, все бы слопала до крошки, но нельзя же нарушать такую красивую церемонию.

По крутой лестнице нас повели на второй этаж в холл, где в основном и репетируют наши героини. Здесь находится малая сцена. Есть и большая, но она пока на ремонте. В центре зала расположилась импровизированная избушка. А по стенам развешаны фотографии — вся история ансамбля, который в прошлом году отметил 40-летний юбилей. Вот портрет основателя Олега Васильева, которому в 1982 году пришла идея объединить малонакарякинских певиц-народниц. А вот — воссоздательницы коллектива: руководитель уехал, и он распался лет на восемь, пока местный бухгалтер Ракия Мирхайдарова его не возродила. Да так, что в 2006 году ансамблю было присвоено звание народного, которое он с той поры благополучно подтверждает каждые три года.

Кстати, сын Ракии Рахимовны — врач-нейрохирург, офтальмолог Равиль Мирхайдаров — сегодня возглавляет один из крупных уфимских научно-исследовательских медицинских центров, не без гордости рассказали наши собеседницы. Видно, есть что-то в атмосфере деревни Малонакаряково, уроженцы которой дают землякам повод для доброй памяти.

— Ведь сама Ракия Рахимовна татарка, а вот взяла и заново создала русский фольклорный ансамбль. Ходила по домам, уговаривала женщин, у всех же работа, семья, дети, а тут надо по вечерам репетиции посещать. По крупицам собирала старинные песни, записывала в тетрадку слова. Сама иногда аккомпанировала на гармошке, самоучкой на слух подбирала мелодии. Да вот сейчас тетя Галя вам все подробно расскажет, — пригласили к разговору артистки Галину Федоровну Кузнецову, участницу самого первого состава, ей нынче 84-й год пошел.

Тетя Галя — кладезь старинных русских народных песен, помнит их еще в исполнении своих родителей. Одни из любимых — «Мой миленький с моря едет» и «Зачем солнце рано пало». Всего в репертуаре коллектива больше двухсот композиций, в их числе и обрядовые, и праздничные, и игровые. До сих пор из памяти нет-нет да и «вытащит» песню, какой никто никогда не слышал, например, «Солдаты 25 лет служили». Тем коллектив и отличается от остальных, что у них есть такой золотой запас, как тетя Галя: и слова помнит, и значение архаизмов, и мелодии, порой весьма замысловатые. И правильным интонациям учит, чтобы песня звучала в максимально приближенном к первоисточнику стиле.

— Бывало, вечером домой придешь, еще по дому хлопотать надо. Мы же тогда в совхозе много и тяжело работали, моя трудовая деятельность с шестнадцати лет началась: на полях, на фермах, на стройках вкалывали. А тут наш руководитель Олег Дмитриевич приглашает на репетицию. Говорю, не дойду, нога разболелась, а он: ничего, ты потихоньку, не торопясь. Начинали распеваться всегда с «Серебрянки», он на своем баяне ее затянет — усталость куда-то сразу пропадала. С репетиции уже идешь легко, ничего не болит, — поделилась воспоминаниями Галина Федоровна.

Как уже говорилось выше, «Ручейкам» звание народного нужно подтверждать каждые три года. В последний раз требования ужесточились, и нужно было подготовить не просто новый репертуар, а целый старинный обряд с песнопениями.

— Приехало солидное жюри из Уфимского народного центра во главе с руководителем Натальей Кондаковой, наше из СДК, а также методисты по фольклору из других районов. Тут, сами понимаете, нужно показать себя как следует. Мы продемонстрировали свадебный обряд «Девичник», как раньше невесту готовили: подружки ее наряжали, заплетали, сопровождая свои действия специальными песнями. Тетя Галя играла роль мамы, она плакальную исполняла. Невеста тоже горюет, прощальную с отчим домом поет, а мы, подружки, сидим нарядные, утешительную выводим. Предварительно материал собирали для сценария буквально по крупицам. Тут нам снова неоценимую услугу оказала Галина Федоровна, — рассказала Елена Байрамалова, которая возглавляет «Ручейки» десятый год.

У тети Гали даже брошюра с ее стихами вышла на разные темы: о жизни, маме, войне, любви, о родных и близких. Ее сын Алексей Кузнецов пару лет был руководителем ансамбля, потом, правда, тоже уехал. Неудивительно, что и дочка Наталья прикипела душой к «Ручейкам». Тут все словно ниточка с иголочкой, друг за дружкой вслед идут. Внутри коллектива сложились дуэты и трио из числа родных и близких. Раньше еще была подготовительная группа школяров, которые потом пополняли ансамбль, но теперь молодежь в деревне не удержать. Кроме того, нынешние подростки ничего не понимают из того, что поют в коллективе, — слова незнакомые, мелодия для их интернетовского восприятия странная. Да и дома у них никто не поет, утерялась такая привычка.

Сегодня в коллективе одиннадцать участниц, среди них четыре ветерана труда, самой молодой артистке 36 лет исполнилось. Елену Байрамалову как руководителя ансамбля беспокоит преемственность. Ей хочется сохранить уникальный ансамбль и передать его богатейший песенный материал, собранный за четыре десятилетия, в надежные руки. Тут снова на выручку пришла тетя Галя, и они общими усилиями создали попурри на тему старинных песен. Вот так хитро подстраиваются под зрителя: на фестивалях для жюри исполняют только фольклор в стиле а капелла, а на концертах — более современный репертуар, с ритмом побойчее.

Молодежи больше нравятся веселые тексты и подвижные мелодии. Здесь снова тетя Галя палочка-выручалочка — частушками может сыпать несколько часов кряду. Да такими смешными, живот надорвешь. Ведь самое главное — заронить интерес в душу, а уж потом можно и серьезным обучением заняться.

Тем более, этот интерес стал хорошо подогреваться с помощью Первого канала, я имею в виду бирскую «Калинушку», победившую в шоу «Поем на кухне всей страной». Голосистая семья из Бирска, между прочим, крепко дружит с мишкинскими «Ручейками».

— Познакомились с ними в селе Архангельское на конкурсе русской песни. Нас расселили в помещении детсада, так мы оказались рядом с «Калинушкой». После конкурса все устали, некоторые просто свалились на кровати без сил. Тут слышим, гармонь заиграла, потом вторая, третья, мы, конечно, не выдержали, пошли поглядеть. В итоге до трех часов ночи пели, одна из наших бабушек даже вышла плясать и петь. Сейчас уже старенькая совсем стала, из дома не выходит.

Вообще, на таких фестивалях и конкурсах усталости почти не чувствуешь. Уже вроде все улеглись на отдых, и все равно долго еще все вспоминаем: кто и как спел, казусы всякие, хохочем, — поделилась руководитель «Ручейков» Елена Байрамалова. — Моя мама Таисия Егоровна тоже была не промах насчет частушек. В перерывах между репетициями и выступлениями частенько их заводила, никто таких не слышал. Ни один не мог устоять, все подпевали, даже национальные коллективы из других регионов. Она и на балалайке здорово играла, мне вот не дается эта премудрость.

Надо, конечно, привлекать молодежь, если сейчас этот момент упустить, то весь багаж будет безвозвратно утерян. Еще немного — и уже не у кого будет ни спросить, ни услышать песни прежних лет.

— Видимо, нужно создавать свою фонотеку, чтобы сохранить то, что имеем на данный момент, — вернулась к наболевшей проблеме Елена Байрамалова. — Девчата периодически в Мишкино в районный Дворец культуры выезжают, где есть своя студия записи. Уже несколько дисков с песнями из нашего репертуара записали, молодцы.

Своего баяниста у коллектива нет, приглашают из соседней деревни Константина Зайнетдинова. Если он не уехал на вахту, всегда отзывается и приезжает аккомпанировать. Костюмы заказывают в Бирске, ткани — в Уфе, аксессуары сами мастерят: головные уборы, фартуки, украшения. Деньги на экипировку и инструменты зарабатывают тоже самостоятельно, концертами. Их часто приглашают на различные мероприятия: Рождественские колядки, Масленицу и так далее, в санатории и Дома культуры.

Именно таким образом они помогали собирать средства и на строительство храма в Мишкино. Сами давали благотворительные концерты, приглашали коллег из Бирска и Уфы, чтобы сделать выступления более масштабными. По словам секретаря райсовета, председателя совета отделения Собора русских в Мишкинском районе Татьяны Колединой, за 310 лет существования села в Мишкино впервые появился православный храм. Строительство длилось семь лет, с августа 2015 года, когда епископ Нефтекамский Амвросий заложил капсулу под возведение храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. И вот в ноябре 2022 года состоялось освящение новой православной церкви.

А еще в соседней деревне Новотроицкой ежегодно лет пятнадцать отмечают православный праздник Троицу. Объявление о готовящемся мероприятии рассылается по всей республике, как правило, приезжает совет Собора русских и много земляков, в том числе и со всего Мишкинского района, чтобы с утра почтить память своих усопших родственников. После полудня начинается большой праздник с соблюдением традиций и обрядов.

— Наш район марийский, русского населения мало, всего полторы тысячи. Есть несколько деревень, одна из которых Малонакаряково. Местные жители, в частности, коллектив «Ручейки», являются здесь хранителями русской культуры.

Поэтому на базе СДК в начале 2000-х годов был открыт национально-культурный центр русского народа. Здесь у нас хранятся и песни, и костюмы, — подчеркнула Татьяна Коледина. — Наш коллектив уже всю Башкирию объездил с выступлениями. Ежегодно участвует в празднике Николы Вешнего в Краснокамском районе, во всех фольклорных праздниках, которые проходят в республике и соседних регионах, «Ручейки» — дипломант многих конкурсов и фестивалей, за сорок-то лет уж и не сосчитать.

— Осталось только в Москву съездить, как «Калинушка», — подкидываю мотивацию напоследок.

— Или в Париж, — профессионально подхватила «мотив» Галина Федоровна.

Мишкинский район.