Радий Хабиров: «Важно всё сделать на «отлично»

Уже в марте на территории Чишминского района рядом с мавзолеем Тура-хана начнется строительство визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. Широкое обсуждение концепции будущего музея с участием руководителей министерств и ведомств, депутатов Госсобрания — Курултая республики, архитекторов и проектировщиков, представителей научного сообщества состоялось недавно в Центре управления республикой. Совещание провел глава региона Радий Хабиров.

— По сути, мы планируем не просто музей, а Евразийский центр, — обозначил главную идею проекта руководитель региона. — Поэтому там должны быть музей, научная, археологическая, культурологическая, этнологическая составляющие. Со временем мы, наверное, назовем его Евразийский научно-культурный центр кочевых цивилизаций. Он даст нам возможность заглянуть вглубь истории республики, народов, проживающих в евразийском пространстве. Понять роль башкирского этноса, Башкортостана в больших цивилизационных исторических процессах. При грамотной реализации этого проекта мы получим уникальный центр, который станет гордостью республики.

Участники встречи обсудили архитектурно-планировочные решения, ход научных исследований и содержательное наполнение музейных павильонов, планы по строительству ряда объектов комплекса. Научное обоснование проекта представил директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики Данир Гайнуллин. Он рассказал о находках, сделанных в ходе археологических изысканий на территории Уфимского, Чишминского и Салаватского районов, и подчеркнул, что найденные артефакты подтверждают значимость территории современного Башкортостана в развитии кочевых народов золотоордынского периода. В частности, в районе исторического селища Подымалово-1 в Уфимском районе были найдены гончарная керамика, элементы воинской экипировки, предметы быта — всего более двух тысяч артефактов. Эксперты относят их к IX —XI векам.

— При поддержке правительства республики мы сформировали современную материально-техническую базу для исследований, в том числе с использованием цифровых технологий. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что территория Башкортостана являлась важной административной единицей, — сообщил Данир Гайнуллин.

В этом году, проинформировал он, ученые республики планируют принять участие в девяти археологических экспедициях, в том числе с зарубежными коллегами, а итоги этой работы будут подведены в декабре на III Международной научно-практической конференции «Мажитовские чтения», которая проводится в память выдающегося ученого-археолога, профессора, доктора исторических наук Нияза Мажитова.

Площадь визит-центра, первого из объектов музейного комплекса, составит 200 кв. метров. Здесь разместят мини-экспозицию исторических артефактов, лекционный амфитеатр, кафе и смотровую площадку. Рядом планируется построить гостиницу с зоной отдыха, оборудовать территорию Центра башкирской лошади и ловчих птиц с манежами для скачек, глэмпингом, ремесленной деревней и другими этно-историческими площадками. И это еще не все. Глава республики предложил проектировщикам подумать над увеличением площади музея, чтобы в нем нашлось место и для художественных экспозиций, и для проведения различных мероприятий. Важно также предусмотреть большую площадку для научно-исследовательской работы, заметил он.

— Идея в том, чтобы на этой территории собрать все направления, — сказал Радий Хабиров. — А на открытой площадке должен быть амфитеатр на несколько тысяч зрителей. Мы видим, что здесь уже формируется большая туристическая точка притяжения. В моем понимании — одна из самых больших в нашей республике. Поэтому проект рассчитан не на год, два или три. Наверное, потребуется лет пять-шесть. В случае с этим музеем торопиться не надо. Важно все делать на «отлично». Поверхностного подхода здесь быть не должно.

Эксперты отмечают: музеев, посвященных кочевым культурам, в нашей стране крайне мало.

—Наиболее известны два из них — в Москве и Калмыкии, — уточнил ректор Института развития образования Республики Башкортостан, доктор экономических наук Азат Янгиров. — Подобные музеи есть в Китае, Монголии, Казахстане. Они достаточно известны в мире и вызывают большой интерес.

Весьма удачным Азат Янгиров считает использование словосочетания «кочевые цивилизации».

— Оно позволяет наиболее широко подойти к этим аспектам. Это не только быт, традиции, одежда, но и мировоззрение, язык, культура, искусство. Что, несомненно, вызовет интерес не только у российских туристов, но и у зарубежных, — убежден он.

Значимость проекта для России в целом отметил также первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия — главный археолог Москвы Леонид Кондрашов, принявший участие в обсуждении концепции в режиме онлайн.

— Нашу общую историю важно изучать, чтобы идти в будущее, — сказал он. — Отрадно, что у вас в регионе есть понимание того, как включать будущие объекты в повседневную жизнь людей, привлекать гостей всех возрастов и социальных слое. Уверен, этот проект позволит показать всему миру зарождение и развитие кочевых цивилизаций.

Напомним, идея создания Евразийского музея кочевых цивилизаций принадлежит главе региона Радию Хабирову. Концепцию музея он впервые представил на открытии историко-культурного центра «Шульган-Таш» в Бурзянском районе в июле нынешнего года. По его словам, создаваемый комплекс объединит несколько знаковых памятников истории, находящихся на территории Башкирии, включая каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека эпохи Золотой Орды. Вскоре после этого была сформирована рабочая группа по созданию музея, в конце августа в Чишминском районе состоялось ее первое выездное заседание, в октябре — следующее. 3 декабря 2022 года в рамках ежегодных «Мажитовских чтений» в Уфе прошла международная научно-практическая конференция «Кочевые цивилизации средневековой Евразии», которая стала важным этапом научной работы по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Фото: пресс-служба главы РБ.