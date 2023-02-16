Грустный дом на Девичьей горе

Настоящие поклонники старины не могут равнодушно проехать мимо села Кушнаренково, где на высокой Девичьей горе с прекрасным видом на Белую уже третий век стоит усадьба Топорниных. Здание, построенное в 1812 — 1824 годы, ставшее свидетелем разных исторических эпох, катастрофически пострадало при пожаре в 1994 году. С тех пор оставшийся без крыши и окон, дотла выгоревший изнутри объект культурного наследия продолжает медленно разрушаться.

Ни крыши, ни лестниц

Поначалу думалось, что зимой к усадьбе близко не подберешься.

— Пройти можно, — успокоила нас директор местного историко-краеведческого музея Гюзель Хамитова. — Мы же туда водим экскурсии. Так что смело приезжайте.

Действительно, двор вычищен, до самого особняка ведет тропинка. Оглядываем все еще величественное, несмотря на разрушения, здание. От пожара более всего пострадали центральная часть и левый флигель. Правый сохранился лучше, его даже пытались законсервировать, вставив в проемы пластиковые окна. Правда, они не уцелели, и эта часть здания погибает от сырости вместе со всем особняком. Через правое парадное крыльцо можно попасть в холл, на стенах которого еще сохраняются фрагменты отделки. Отсюда на второй этаж вела лестница. К сожалению, она тоже утрачена. От центральной части дома остались только внешние стены, зато какие — почти метровой толщины. В местах разломов видно, что при строительстве в них был заложен воздуховод, по которому тепло из печи, установленной в подвале, распространялось по всей усадьбе. Вместе с крышей обрушились и фронтоны с балкончиками, также теперь отсутствует обширная терраса над входами, когда-то украшавшая фасад.

К зданию примыкают два крыла уцелевших хозяйственных построек. В них размещались конюшни, комнаты прислуги, подсобные помещения.

— Топорнины были на хорошем счету у царской семьи. Во время приезда Александра I в наши края они принимали самое активное участие в организации его приема, — рассказывает Гюзель Расиховна. — Степану Егоровичу эти земли были жалованы за верную военную службу. На этой горе он, вероятно, построил деревянный дом. Так как каменную усадьбу, которую мы сейчас видим, возвел, пригласив из Санкт-Петербурга архитектора, его сын Андрей Степанович. Точная дата окончания строительства неизвестна, вероятно, 1824 год. Усадьба служила им летней резиденцией.

Есть предположения, что император даже останавливался в этом доме. Так или нет, но совершенно точно особняк часто становился местом светских собраний и балов. В воображении сразу возникает вычищенный до блеска приусадебный двор, заполненный каретами с резвыми лоснящимися лошадьми. Кстати, цветник на придомовой площади — это сохранившаяся чаша фонтана. Добавим его в нарисовавшуюся картину и пойдем дальше.

Легенда о любви

Гюзель Расиховна продолжает нашу экскурсию. И рассказывает, что на планах середины XIX века отчетливо видно: усадьба была единственным строением на горе. От нее до Покровской церкви протягивалась почти двухкилометровая каменная стена. И стена, и храм были разрушены в период после войны и до 1960-х годов. Кирпичи от построек разобрали на свои нужды местные жители. От церкви сохранился фундамент. Значит, слушатели школы коминтерна, которая размещалась в усадьбе в военные годы, успели увидеть всю эту красоту. Правда, в письме одного из них говорилось, что за одну зиму вырубили всю липовую рощу. Вероятно, деревья пошли на отопление.

А почему гора Девичья? Народная молва сохранила до наших времен красивое предание. Одна из дочерей Андрея Степановича, Екатерина, полюбила молодого и отчаянного декабриста Александра фон Фока. Отец всячески противился этому союзу. Ведь благородное семейство пользовалось милостью царя, а этот неосмотрительный роман ложился пятном на их репутацию. Строптивую дочь сослали в Топорнино. А невыездной декабрист как раз удачно расположился в соседней Андреевке (село до наших дней не сохранилось). Местные крепостные барышню уж очень любили и жалели, глядя на ее страдания из-за разлуки с суженым. Поэтому организовывали им свидания. Проведав обо всем, отец все-таки благословил их на брак. После свадьбы Екатерина переехала к мужу в Андреевку, где они прожили всю оставшуюся жизнь, у них родилось трое детей. Влюбленной девушки давно уж нет на свете, а название Девичья гора так и осталось.

Тайное наследство

Топорнины недолго владели своей усадьбой. Уже в 1865 году оформили куплю-продажу, и семейное гнездо стало принадлежать купцам Грибушиным. Однако примечательно, что на закладном камне Покровской церкви, который сейчас бережно хранится в Кушнаренковском музее, отмечены обе фамилии. Дело в том, что семьи хорошо знали друг друга по Уфе.

У Грибушиных, купцов первой гильдии, был налаженный бизнес по торговле чаем. Они вели его не только у нас, но и на родине — в Кунгуре и в Перми, а также в других крупных городах России. Удивительно, но в то время, когда транспортная доступность оставляла желать лучшего, они везде успевали и отметились своей активной благотворительной деятельностью.

В Кушнаренково до сих пор продолжают функционировать больничные здания, которые построила Антонина Ивановна Грибушина в память об умершем в 1905 году сыне Иннокентии. Сейчас эти исторические корпуса занимают детская поликлиника, администрация больницы и стоматология. Вот что называется — память на века. Сама она в 71 год скончалась в Топорнино. Тело ее было доставлено на малую родину в город Кунгур и погребено в семейной усыпальнице.

Кушнаренковский плодопитомник на вполне законном основании тоже может считаться наследием старых владельцев усадьбы. На его территории до наших дней сохранилась старинная оранжерея. В свое время рядом с домом Топорнины разбили обширный сад с плодовыми деревьями. Поселившиеся здесь Грибушины продолжили их дело. Историческая справка гласит, что в общей сложности ими было посажено порядка 300 сортов яблонь. Усадьбой они владели до 1920 года.

Спустя шесть лет Василий Стреляев создал здесь центр по изучению плодово-ягодных культур и некоторые имевшиеся сорта запатентовал как народные.

Его супруга Лидия Николаевна, приехав в Кушнаренково, занялась выведением северных сортов винограда. И, как мы знаем, ей это удалось. На старинных фотографиях на фоне тогда еще невредимой Покровской церкви можно увидеть колышки виноградника. И помологический (селекционный) центр, и жилье Стреляевых располагались в усадьбе Топорниных. А в память о Лидии Николаевне, ее большой научной работе на территории селекционного центра в 2021 году воздвигли бюст.

Потомки дворян и купцов

Наверняка уже нет ни одного человека, который бы не знал, что в военные годы в усадьбе размещалась школа коминтерна. Чтобы рассказать о ней, не хватит и десяти газетных номеров. Впрочем, вы можете посетить Кушнаренковский историко-краеведческий музей, где этой теме отведено немало места, и восполнить пробелы. В послевоенные годы здание занял техникум. Учебное заведение просуществовало здесь до пожара в ноябре 1994 года. Говорят, кто-то из ребят, уезжая на каникулы, забыл выключить утюг. Из-за сильной гололедицы пожарные машины не могли заехать на гору, поэтому быстро потушить пламя не удалось.

— Вот вам и история одного дома. Сколько человеческих судеб он повидал. Были в нем и любовь, и смерть, и праздники, и горе, — мудро подмечает наш экскурсовод.

Гюзель Расиховна проделала большую работу по поиску потомков Топорниных и Грибушиных. Благодаря их помощи воссоздано семейное древо Топорниных, восходящее к 1500 году. Представители некогда знатных фамилий приезжают в гости в Кушнаренково, чтобы посмотреть места, где жили их предки, и рассказать о себе. Так, Александр Иерусалимский, семья которого эмигрировала в США, а сам он сейчас проживает в Техасе, поведал, что в Уфе у них был дом № 123 по улице Коммунистической. Действительно, по этому адресу находится памятник деревянного зодчества, правда, в аварийном состоянии. А прямой потомок Грибушиных Бенджамин Дюпаль вместе с партнерами продолжает семейное дело своих прадедов, развивая чайный бизнес в России.

Сотрудники Кушнаренковского историко-краеведческого музея мечтают о восстановлении усадьбы. У них накопилась целая кипа обращений в различные инстанции с просьбой оказать содействие в спасении объекта культурного наследия. К сожалению, на данный момент положительных результатов нет. Хотя и усадьба, и само Кушнаренково, безусловно, интересны с точки зрения развития регионального туризма.

К СЛОВУ

Еще несколько объектов культурного наследия, ожидающих реставрации:

Жилой дом Деева в селе Знаменка Белебеевского района,

Кирпичная Казанско-Богородская церковь в селе Емашево Бирского района,

Килимовский дворец в селе Килимово Буздякского района,

Доходный дом Видинеева и Покровский храм в Уфе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Айнур МУСЛЮМОВ, начальник отдела архитектурного и исторического наследия Башкультнаследия:

— Комплекс усадебных зданий Дома Топорниных относится к памятникам архитектуры и памятникам истории Великой Отечественной войны.

По закону бремя сохранения и поддержания объекта в надлежащем состоянии, в том числе обязанность по проведению текущего ремонта, лежит на собственниках и пользователях. В данном случае на Кушнаренковском сельсовете.

Администрации Кушнаренковского района необходимо подать в Управление заявление на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта. После чего она должна пройти государственную историко-культурную экспертизу.

Все это требует значительных финансовых вложений.

В настоящее время ни у сельсовета, ни у района таких средств нет. Сейчас администрация района ищет возможность привлечь инвестора к восстановлению данного объекта.

В 2021 и 2022 годах район участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, однако не вошел в число победителей. В 2023 году заявка будет отправлена повторно.

Также усадьба может стать участницей программы для инвесторов «Аренда за рубль», которая реализуется в республике.

МЕЖДУ ТЕМ

Дом Шаляпина в Уфе попадает под снос?

Дом на улице Гоголя, 1, где снимал комнату великий бас во время своих первых гастролей, Уфа может потерять. Объект культурного наследия находится на территории, отведенной под строительство межвузовского студенческого кампуса.

«Будет ли при этом сохранен дом № 1 или его снесут, сняв под какими-нибудь предлогами охранный статус? Ответов пока никто не дает», — пишет «Российская газета». Уточним, что сегодня это не музей, а частное домовладение, где живут люди.