Его величество Бас

13 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения легендарного русского баса Федора Шаляпина.

В этот день в Уфе прошли традиционное возложение цветов к памятнику певца, выставка в Национальном музее «Шаляпин в Уфе. История великого дебюта», масштабный концерт в Башопере, в рамках которого прозвучали арии из опер, романсы и песни, которые исполнял Федор Иванович.

— Так распорядилась судьба, что именно в Уфе началась оперная карьера Федора Шаляпина. Видимо, его тогда вдохновили наши благодарные зрители, — говорит художественный руководитель Башоперы Аскар Абдразаков. — Нам удалось пригласить на юбилейный концерт известных басов из Большого и Мариинского театров, также выступили солисты Башкирского государственного театра оперы и балета.

Не одно десятилетие идет разговор о создании в Уфе шаляпинского музея, за эти годы энтузиасты собрали для него много интересных экспонатов. Как сообщила замминистра культуры РБ Наталья Лапшина, музей планировали открыть к 150-летию Шаляпина, но не получилось. В 2024 году, к юбилею столицы, такой музей обязательно появится. На это выделены средства, уже готовы концепция музея и дизайн-проект, заверила чиновница.

— На выставке в Нацмузее РБ сейчас представлена только часть экспонатов будущего музея Шаляпина, 75 предметов, но среди них есть уникальные, которые пришли к нам из семьи Ирины Федоровны Шаляпиной-Бакшеевой, дочери Федора Ивановича. Это бытовые предметы, но музей у нас только начинается, и, думаю, у нас еще будут ценные приобретения, — рассказывает Елена Замрий, председатель Уфимского межрегионального отделения Шаляпинского центра. — Мы нашли контракт Шаляпина с Метрополитен-опера, копия которого будет храниться только у нас, очень много копийных афиш пришло из США, много мелких предметов эпохи Шаляпина мы нашли в Уфе.

Музей будет необычным, театрально-музыкальным, в нем будет рассказано не только о Шаляпине, но и о той культурной, музыкальной атмосфере, в которую он окунулся, прибыв сюда в 1890 году. В городе почва тогда была уже сдобрена для того, чтобы он почувствовал себя востребованным. В воспоминаниях Шаляпин писал, что только в Уфе единственный раз в жизни он не чувствовал ни зависти, ни ревности.

— Наш город на всю жизнь остался для него ярким и светлым воспоминанием, и даже когда в 1905 году здесь был голод, певец делал пожертвования голодающим региона. Все это будет отражено в музее. Самая главная наша цель — привлечь молодежь. Музей планируется разместить в историческом центре, в этом районе много вузов. Я думаю, что мы приблизим ребят к культуре, в том числе и с помощью этого музея. Ну не может Шаляпин не заинтересовать молодежь! — не сомневается Елена Замрий.

Весь этот год будет наполнен мероприятиями, посвященными великому певцу.

Директор Башкирского театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов анонсировал большой проект, премьера которого состоится в ноябре:

— По целевому финансированию правительства РБ состоится мировая премьера оперы-балета, посвященная творчеству Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина. Эти две планеты не могли не встретиться, величайшие личности были друзьями, их взаимодействие породило множество музыкальных артефактов, которые для зрителя очень интересны. В одном авторском произведении мы встретим на сцене двух выдающихся людей. В постановке будет сцена из оперы «Борис Годунов».

Балетмейстер-постановщик — заслуженный артист России, ведущий солист Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев. Художник — главный художник Башоперы Иван Складчиков.

28 февраля на малой сцене театра состоится премьера народной музыкальной драмы Модеста Мусоргского «Хованщина» в постановке оперной студии «Студенческая опера» под руководством Сергея Сидорова, старшего преподавателя кафедры вокального искусства УГИИ имени Загира Исмагилова. Опера будет представлена не в целом виде — отдельные фрагменты собраны в единое действие.

Концертный зал института носит имя Федора Шаляпина — именно там состоялось его дебютное выступление. Поэтому в юбилейный год в этом зале пройдут значимые форумы, вокальные проекты и концерты хоровой музыки. Как сообщила проректор Уфимского института искусств Алсу Хасбиуллина, в марте пройдет научно-практическая конференция «Шаляпинские чтения», на которую начали поступать заявки от наших коллег из других регионов. Конференция будет носить не только научный, но и практический характер — ожидаются выступления вокалистов. В апреле пройдет Всероссийский певческий форум, который будет включать в себя три ключевых мероприятия. В рамках фестиваля «Хоровые встречи в Шаляпинском» выступят хоровые коллективы практически всех детских музыкальных школ Уфы. В третьей конференции «Певческая культура как часть духовной культуры личности» примут участие фониатры из Москвы, будут обсуждаться проблемы детского музыкального воспитания. В конкурсе-фестивале «Пение а капелла» примут участие хоровые коллективы всех возрастов и уровней — профессиональные и самодеятельные.

15 марта состоится концерт Государственной академической хоровой капеллы Республики Башкортостан. В эксклюзивную программу «Диалоги эпох» вошли десять хоровых поэм Шостаковича на стихи революционных поэтов конца XIX — начала XX века, олицетворяющие эпоху Шаляпина, «Песни пляски и смерти» Модеста Мусоргского в транскрипции Ларина и «Кантанта по случаю» Салавата Низаметдинова, написанная в честь 120-летия Шаляпина.