Возвращение «Красного паши»

В Башкирии возрождение забытых имен, переосмысление вклада в историю героев давно минувших дней уже становится традицией. Кто-то скажет: зачем ворошить прошлое? По этому вопросу у руководства республики принципиальная позиция: людей, сделавших что-то действительно значимое, полезное для других, забывать нельзя, их нужно благодарить, и благодарить на государственном уровне, тем более если этого не сделали раньше.

И рассказывать о них живущим сегодня, вдохновлять позитивным примером. Один из таких — жизнь Красного паши, партийного и государственного деятеля Карима Хакимова, первого полномочного представителя СССР в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока.

В Башдраме недавно состоялась премьера спектакля, посвященного этому нашему земляку. Постановка о нем когда-то уже была в репертуаре театра. Возродить ее поручил глава Башкирии Радий Хабиров.

Постановка основана на пьесе «Красный паша» Нажиба Асанбаева, которая шла в 80-х годах прошлого столетия, была дополнена ранее неизвестными фактами из жизни уроженца деревни Дюсяново Бижбулякского района. В ходе работы над спектаклем творческая группа театра побывала там, посетила местный музей, изучила архивные документы, чтобы лучше узнать личность Карима Хакимова. В результате постановщики решили добавить эпизоды из детства героя, чего не было в старом спектакле.

Спектакль поставил главный режиссер Башдрамы Айрат Абушахманов. Он считает Карима Хакимова личностью не только российского, но и мирового уровня, которая до конца так и не изучена. По мнению постановщиков, история Хакимова сегодня звучит актуально. Особенность спектакля в том, что он ориентирован и на юных зрителей.

В декабре прошлого года первыми зрителями спектакля стали земляки Хакимова: два премьерных показа спектакля с большим успехом прошли в Бижбулякском районе. Они стали своеобразным экзаменом для всей творческой группы, ведь играть на родине главного героя — исторической личности — всегда волнительно. Среди зрителей были жители родной деревни героя, а также родственники Карима Абдрауфовича, в том числе внучатый племянник Наиль Гатауллин. По словам Айрата Абушахманова, во время поездки творческой группы в музей Карима Хакимова и было задумано показать премьеру именно там, а не в Уфе.

В постановке заняты как молодые актеры, которые недавно окончили институт, так и те, кто уже давно завоевал сердца зрителей. Роль Карима Хакимова сыграл молодой актер, лауреат Государственной молодежной премии имени Ш. Бабича Азат Валитов.

— Когда я первый раз посмотрел документальный фильм о Хакимове, то был поражен. Это был поистине неординарный человек с богатым внутренним миром. И я горжусь тем, что он наш земляк, — говорит актер.

На премьере в Уфе присутствовал народный артист БАССР Ахтям Абушахманов, исполнявший роль Красного паши в старой постановке. По его мнению, сложность работы над образом в том, что у дипломата все сконцентрировано внутри, он не должен показывать эмоции, а на сцене актеру нужно передать все его чувства без лишних слов.

Хурматулла Утяшев в первой постановке «Красного паши» играл стражника, а в новой он выступает в роли короля Абдель Азиза ибн Сауда. Он хорошо помнит, как в 1982 году Центральное телевидение сделало запись спектакля, и его тогда посмотрела вся страна.

— Это была сенсация. И вот прошло 40 лет, и мы возвращаем спектакль на сцену. Значит, он того стоит. Люди, особенно подрастающее поколение, должны знать своих героев, — говорит Хурматулла Газзалеевич.

По мнению замминистра культуры РБ Натальи Лапшиной, история получилась захватывающей. Интересно продуманы костюмы и оформление сцены.

— Пусть спектакль долго живет, пусть его посмотрят много молодых людей, чтобы характер, мысли, чувства главного героя и его духовная сила передались будущему поколению, — подчеркнула она.

По словам директора театра Иршата Файзуллина, спектакль в первую очередь увидят жители городов и районов республики, а в мае его планируют показать в Москве.

КСТАТИ

Спектакль по пьесе «Красный паша» Нажиба Асанбаева впервые поставил на сцене Башдрамы в 1982 году режиссер Лек Валиев. Постановку показали в Москве, а в 1986 году в Дамаске. Телеверсию постановки транслировали по центральным телеканалам. Спектакль имел большой успех не только в России, но и за рубежом — телеверсию купили 22 арабских государства.