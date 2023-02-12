Менестрель из школы

Вечер. Иду по центральной улице Белорецка. Настроение так себе. Не помню причину. Уныние — штука липкая.

Оно может нагрянуть так же нечаянно, как и любовь. Вдруг вижу паренька с гитарой. Он, присев на металлическое ограждение тротуара, заунывно мурлычет песни. Пареньку лет восемнадцать, не больше. Умные глаза смотрят сквозь очки, натыкаясь на взгляды прохожих. Кто-то бросает мелочь в чехол от гитары — она лежит под ногами уличного музыканта. Прислушался, о чем он поет:

Он купил себе терновый венец,

Чтоб его никто не узнал…

Знакомимся. Паренька зовут Димой. Он любит рок и фолк-рок.

Прошу его рассказать о себе. Он выкладывает подробности своей биографии. Дима в свое время окончил воскресную школу, пробовал петь в церковном хоре, самостоятельно освоил гитару и занимался в театральной студии.

С театром пришлось расстаться, потому что сейчас он учится в одиннадцатом классе и впереди экзамены.

Но он находит время, чтобы выходить на улицы и петь любимые песни.

Дима из обычной семьи. У него мама, папа, сестра и брат. Буквально на днях Диме исполнилось восемнадцать лет.

— Я с лета прошлого года пою на улицах. Это стало моим хобби. Душа радуется, и люди, надеюсь, тоже.

Дима рассказывает, что первоначально прохожие смотрели на него искоса, но потом привыкли.

Дима — человек с юмором:

— Выйдешь на улицу, чтобы покричать, скажут, что сумасшедший, а если выйдешь с гитарой, то подумают, что культурный человек…

Некоторые из молодежи даже заказывают ему исполнить песни. Однажды он выступал перед любителями кататься по городу на машинах с громкой музыкой. Они увидели его на перекрестке, остановились и целый час слушали его выступление.

Понравилось.

— Меня теперь в лицо узнают, — говорит Дима. — Придешь в магазин, а тебе: это ты, мол, песни на улицах поешь?

Известность Диму нисколько не испортила: он остается скромным почитателем русского рока.

Дима перечисляет любимых авторов-исполнителей. Стыдно признаться, но эти имена мне ничегошеньки не говорят. Мне ближе: «Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную…»

Впрочем, не стану навязывать свои музыкальные пристрастия.

Дима пробует писать свои песни, но пока у него это не очень получается. Поэтому исполняет известные в молодежных кругах рок-хиты.

— Я пою не только роковые песни, — говорит он. — Люблю иногда что-нибудь мелодичное, когда просто можно посмотреть на небо и погрустить.

Кстати, в последнее время Дима грустит частенько. Он расстался с девушкой, которая была его первой любовью. Его уличное творчество наполнилось печальными нотками…

Дима зарабатывает на улицах немного. Но этого уже хватило, чтобы купить новую акустическую гитару. Он очень этому рад! Теперь мечтает купить электрогитару.

В последнее время Дима стремится больше читать. Недавно прочитал «Пикник на обочине» Стругацких. Литературу он считает одним из высших проявлений человеческого духа.

— Всегда мечтал стать писателем, но у меня математический склад ума, — заявляет он.

На вопрос, о чем он мечтает, кроме писательства, Дима отвечает уверенно и твердо:

— Хочу работать на атомной электростанции.

Кто-то бросает мелочь в чехол от гитары.

— Спасибо, — говорит Дима прохожему.

Я не знаю, сколько стоит электрогитара, но ему еще долго придется петь на перекрестках.

— Я не верю в талант, — вдруг говорит Дима. — Человек может стать кем угодно, главное — упорство…

— То есть, если у меня нет математического склада ума, то я запросто могу стать математиком? — спрашиваю я. — Или, например, у меня нет слуха… Разве я могу стать музыкантом?

— Вполне! — уверенно отвечает Дима. — Я когда впервые взял гитару, у меня тоже не было никакого опыта. И музыкального слуха особо не было. Впрочем, как и сейчас. Сложно его развивать без наставника, когда, образно говоря, у тебя только спички, и ты в темном подвале…

— Девушка, с которой ты расстался, тоже любила философствовать?

— Нет, она на мир смотрит проще…

— Что ты в людях ценишь превыше всего?

— Хорошее чувство юмора. Кстати, это один из показателей ума.

— Что ты не любишь в людях?

— Лицемерие. Когда они выдают себя не за тех, кем являются.

Начинаем спорить. На мой взгляд, социальные маски необходимы, чтобы сохранять личностное пространство от вредных проникновений. Это что-то вроде самозащиты. Дима опять переходит на образы и говорит, что маски не должны накрепко прирастать к мясу.

Пока мы разговариваем, сгущается вечер.

— Ты не простынешь? — спрашиваю уличного музыканта: он ежится от холода. — Мама, наверное, уже беспокоится.

— Сейчас пойду домой.

Напоследок он берет аккорд на гитаре и:

Я гоню велосипед,

Чтобы нам дарила свет

Раскаленная вольфрамовая нить!

Я кладу в чехол его гитары два медяка. Больше у меня нет.

— Спасибо! — быстро бросает Дима между песенными фразами.

Иду в свою сторону... Иду и думаю, что мир прекрасен. От прежнего уныния в моей душе не осталось и следа. И для этого было достаточно несколько минут общения с уличным музыкантом Димой. Человеком с математическим складом ума, который мечтает работать на атомной электростанции.

Забыл сказать ему спасибо.

А КАК В СТОЛИЦАХ?

В Санкт-Петербурге уличных музыкантов можно встретить на Невском проспекте, Дворцовой площади и у стен Эрмитажа. Но парламент Северной столицы принял законопроект, запрещающий с 1 мая 2023 года выступление уличных музыкантов без согласования с городскими властями.

Артисты будут обязаны согласовать с чиновниками место, дату и время каждого своего выступления.

В Москве есть специальный проект — «Уличный артист». Он предоставляет равные возможности легально выступать на улицах столицы творческим жителям и гостям города, достаточно просто выбрать и забронировать площадку.